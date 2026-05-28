Kettős csapás az uniótól: újabb eljárások indultak Magyarország ellen, már ketyeg a határidő

Két újabb uniós kötelezettségszegési eljárásban is érintett Magyarország: az Európai Bizottság szerint a kormány nem jelezte teljes körűen, hogy átültette volna a nemzeti jogba a fogyasztók zöld átálláshoz kapcsolódó tájékoztatásáról, illetve a munkavállalók ólommal és diizocianátokkal szembeni védelméről szóló irányelveket. Az új kabinetnek két hónapja van a bizottsági aggályok eloszlatására.

A most az Európai Bizottság által indított eljárások még az Orbán-kabinet hagyatékai az új, Magyar Péter vezette kormánynak.

Az egyik ügy a fogyasztók zöld átálláshoz kapcsolódó tájékoztatásáról, a másik a munkavállalók ólommal és diizocianátokkal szembeni védelméről szól. Az Európai Bizottság mindkét esetben felszólító levelet küldött, amelyre két lesz válaszolni és pótolni a hiányzó bejelentéseket.

Az első eljárásban húsz tagállamot szólított fel Brüsszel, köztük Magyarországot is, mert a Bizottság szerint nem közölték teljes körűen a fogyasztók zöld átállását segítő irányelv átültetését. A szabályozás célja, hogy a vásárlók megbízhatóbb és átláthatóbb információkat kapjanak a termékek környezeti állításairól, fenntarthatósági címkéiről, tartósságáról, javíthatóságáról és a jogszabályi jótállási jogaikról.

A gyakorlatban ez a szabályozás a zöldre festés, vagyis a greenwashing visszaszorítását célozza, azt próbálja megakadályozni az irányelv, hogy vállalatok homályos, ellenőrizhetetlen vagy túlzó környezetvédelmi állításokkal reklámozzanak termékeket. Emellett a túl korai elavulás ellen is fellépne, vagyis az ellen a gyakorlat ellen, amikor egy termék élettartama indokolatlanul rövid, a javítása nehézkes, vagy a fogyasztó nem kap elég információt arról, meddig használható reálisan.

A tagállamoknak idén március 27-ig kellett átültetniük az irányelvet a saját jogrendszerükbe, de ezt Magyarország mellett nem tette meg Belgium, Bulgária, Csehország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Ciprus, Lettország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Finnország és Svédország.

A másik ügy a munkavállalók veszélyes vegyi anyagokkal szembeni védelméről szól. Az érintett irányelv az ólomra és szervetlen vegyületeire vonatkozó munkahelyi és biológiai határértékeket szigorítja jelentősen, valamint először vezet be kötelező munkahelyi expozíciós határértékeket a diizocianátokra.

Az ólom különösen veszélyes anyagnak számít, mert reprodukciót károsító hatása van, és az Európai Bizottság közlése szerint nem állapítható meg olyan biztonságos expozíciós szint, amely alatt tudományosan kizárható lenne a kockázat. A diizocianátok elsősorban bőr- és légúti érzékenyítő anyagok, amelyek munkahelyi asztmával és más súlyos egészségügyi hatásokkal hozhatók összefüggésbe. A szabályozás ezért főként azokat az ágazatokat érintheti, ahol ilyen vegyi anyagokkal rendszeresen dolgoznak.

Ebben az esetben a tagállamoknak április 9-ig kellett volna átültetniük az új szabályokat, de Magyarország mellett Belgium, Dánia, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Luxemburg, Lengyelország, Portugália és Szlovákia sem igazolta, hogy eleget tett volna az elvárásnak.

A mostani lépés még a kötelezettségszegési eljárás első szakasza: az Európai Bizottság felszólító levelet küld az érintett tagállamoknak, amelyeknek két hónapjuk van válaszolni, illetve bejelenteni a teljes átültetési intézkedéseket. Ha a válasz nem kielégítő, Brüsszel indoklással ellátott véleményt küldhet, ami már a következő szintje az eljárásnak. Ennek elmaradása vagy figyelmen kívül hagyása később akár az Európai Unió Bírósága elé is viheti az ügyet.

