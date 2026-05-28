Kettős csapás az uniótól: újabb eljárások indultak Magyarország ellen, már ketyeg a határidő

A most az Európai Bizottság által indított eljárások még az Orbán-kabinet hagyatékai az új, Magyar Péter vezette kormánynak.
Az egyik ügy a fogyasztók zöld átálláshoz kapcsolódó tájékoztatásáról, a másik a munkavállalók ólommal és diizocianátokkal szembeni védelméről szól. Az Európai Bizottság mindkét esetben felszólító levelet küldött, amelyre két lesz válaszolni és pótolni a hiányzó bejelentéseket.
Az első eljárásban húsz tagállamot szólított fel Brüsszel, köztük Magyarországot is, mert a Bizottság szerint nem közölték teljes körűen a fogyasztók zöld átállását segítő irányelv átültetését. A szabályozás célja, hogy a vásárlók megbízhatóbb és átláthatóbb információkat kapjanak a termékek környezeti állításairól, fenntarthatósági címkéiről, tartósságáról, javíthatóságáról és a jogszabályi jótállási jogaikról.
A gyakorlatban ez a szabályozás a zöldre festés, vagyis a greenwashing visszaszorítását célozza, azt próbálja megakadályozni az irányelv, hogy vállalatok homályos, ellenőrizhetetlen vagy túlzó környezetvédelmi állításokkal reklámozzanak termékeket. Emellett a túl korai elavulás ellen is fellépne, vagyis az ellen a gyakorlat ellen, amikor egy termék élettartama indokolatlanul rövid, a javítása nehézkes, vagy a fogyasztó nem kap elég információt arról, meddig használható reálisan.
A tagállamoknak idén március 27-ig kellett átültetniük az irányelvet a saját jogrendszerükbe, de ezt Magyarország mellett nem tette meg Belgium, Bulgária, Csehország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Ciprus, Lettország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Finnország és Svédország.
A másik ügy a munkavállalók veszélyes vegyi anyagokkal szembeni védelméről szól. Az érintett irányelv az ólomra és szervetlen vegyületeire vonatkozó munkahelyi és biológiai határértékeket szigorítja jelentősen, valamint először vezet be kötelező munkahelyi expozíciós határértékeket a diizocianátokra.
Az ólom különösen veszélyes anyagnak számít, mert reprodukciót károsító hatása van, és az Európai Bizottság közlése szerint nem állapítható meg olyan biztonságos expozíciós szint, amely alatt tudományosan kizárható lenne a kockázat. A diizocianátok elsősorban bőr- és légúti érzékenyítő anyagok, amelyek munkahelyi asztmával és más súlyos egészségügyi hatásokkal hozhatók összefüggésbe. A szabályozás ezért főként azokat az ágazatokat érintheti, ahol ilyen vegyi anyagokkal rendszeresen dolgoznak.
Ebben az esetben a tagállamoknak április 9-ig kellett volna átültetniük az új szabályokat, de Magyarország mellett Belgium, Dánia, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Luxemburg, Lengyelország, Portugália és Szlovákia sem igazolta, hogy eleget tett volna az elvárásnak.
A mostani lépés még a kötelezettségszegési eljárás első szakasza: az Európai Bizottság felszólító levelet küld az érintett tagállamoknak, amelyeknek két hónapjuk van válaszolni, illetve bejelenteni a teljes átültetési intézkedéseket. Ha a válasz nem kielégítő, Brüsszel indoklással ellátott véleményt küldhet, ami már a következő szintje az eljárásnak. Ennek elmaradása vagy figyelmen kívül hagyása később akár az Európai Unió Bírósága elé is viheti az ügyet.
Címlapkép forrása: EU
Repülőrajt a magyar feldolgozóipari bizalomban!
A Tisza-győzelem után.
Már a modellek várható működését is modellezik az energetikában
Fontos a kritikus hozzáállás.
Tépik az európai védelmi cégeket
Az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós hitelmegállapodást.
Kormányváltás után: felengedhet a fagyott magyar M&A-piac?
A magyar M&A piac kilátásai három piaci nagyágyú szemével.
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Csak a Mol emelkedik a hazai nagypapírok közül
Többnyire negatív a hangulat.
Minek a személyes kontakt egy pénzintézetnél, ha a mesterséges intelligenca jobban csinálja?
A bankok, biztosítók AI-transzformációjáról is szó volt a Financial IT 2026 konferencián.
Cseréld le az öreg tragacsot, és spórold meg a nyaralás árát az autóhitelen!
A forrósággal együtt a nyaralási szezon is berobbant, de ha már gyomorgörccsel gondolsz arra, hogy a régi, egyre megbízhatatlanabb családi autóval vágjon neki a család a horvát autópályának
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon
A magyar online kereskedelem aktuális helyzete a szerdai Checklistben.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.