Kimondták a fájdalmas igazságot Brüsszelben: Zelenszkij legnagyobb álma egyszerűen lehetetlen

A jelenlegi csatlakozási modell nem alkalmas Ukrajna felvételének kezelésére, ezért a tagállamoknak mielőbb új megoldásban kell megállapodniuk – vallotta be Marta Kos, az EU bővítési biztosa. Üdvözölte a Friedrich Merz német kancellár által javasolt társult tagság körüli vitát, bár egyértelműen nem állt a javaslat mögé. Kos hangsúlyozta, hogy a jogállamiság és a korrupcióellenes intézkedések terén nem lehet engedményt tenni, ugyanakkor Brüsszelnek innovatívnak kell lennie a bővítési folyamatban. A biztos szerint Ukrajna túl nagy ahhoz, hogy veszni hagyják, és attól tart, hogy a béke hamarabb eljöhet, mint ahogy az EU felkészülne rá.

Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa szerint a tagállamoknak mielőbb meg kell állapodniuk egy új csatlakozási modellben. A jelenlegi, évtizedes múltra visszatekintő rendszer ugyanis nem alkalmas Ukrajna felvételének kezelésére. Kijev uniós tagsága ugyanakkor egyre inkább geopolitikai szükségszerűségnek tűnik - írta a Financial Times.

Az EU utoljára 2013-ban vett fel új tagállamot, Horvátországot, amely az egyik leggyorsabb csatlakozási folyamat volt.

A merev procedúra egyre kevésbé egyeztethető össze azzal a politikai akarattal, amely az Oroszország elleni háborút vívó Ukrajna mielőbbi integrációját szorgalmazza.

Ha van megfelelő pillanat a bővítés felgyorsítására, az most jött el

– mondta Kos a Financial Timesnak. A biztos hozzátette: nem azért tölti be ezt a posztot, hogy csupán a jelenlegi állapotot menedzselje.

Kos megszólalása Friedrich Merz német kancellár javaslatára reagál, aki egy társult tagság létrehozását vetette fel Ukrajna számára. Ez a teljes tagságnál szűkebb jogokat és integrációt biztosítana addig, amíg Kijev végrehajtja a csatlakozáshoz szükséges jogi reformokat.

A javaslat vegyes fogadtatásra talált: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök méltánytalannak nevezte az ötletet, mivel az csak részvételi jogot adna az uniós tanácskozásokon, szavazati jogot viszont nem. Több tagállami vezető szerint ezzel legalább európai perspektívát adhatnának Kijevnek, de nem adnák fel az uniós csatlakozási kritériumokat.

A bővítési biztos nem állt be egyértelműen Merz javaslata mögé, de üdvözölte az általa elindított vitát.

Nem tudom, milyen irányba megy majd ez a folyamat, de egyetértek abban, hogy a jelenlegitől eltérő megoldást kell találnunk

– fogalmazott. Kos szerint az uniós vezetők egy olyan érdemalapú modellt szeretnének, amely több lehetőséget ad a fokozatos integrációra.

Kos hangsúlyozta, hogy bármilyen reformról is legyen szó, az alapvető uniós követelmények terén nincs helye engedménynek. A jogállamiság, a bírói függetlenség és a korrupcióellenes intézkedések továbbra is elengedhetetlenek, ugyanakkor Brüsszelnek innovatívnak kell lennie. Zelenszkij jövő évi csatlakozásra vonatkozó elvárását lehetetlennek nevezte.

Elismerte azonban, hogy az ukrán elnök követelése legalább sürgősséget vitt a vitába.

A szlovén biztos azt is jelezte, hogy Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatának mesterséges összekapcsolása a nyáron véget érhet. Ekkor mindkét országgal megkezdődhetnek a hivatalos csatlakozási tárgyalások.

Ukrajna egyszerűen túl nagy ahhoz, hogy veszni hagyjuk, ezért különleges figyelmet érdemel

– mondta Kos. Hozzátette: sokkal inkább attól tart, hogy a béke hamarabb eljön, mint ahogyan arra az Európai Unió felkészülne.

