Elképesztő EU-s pénzköltésbe kezdett a régiós állam, miközben Magyarország egyelőre hoppon marad a gigantikus uniós pénzekkel

Lengyelország az uniós védelmi hitelprogram legnagyobb kedvezményezettjeként rohamtempóban igyekszik szerződéseket kötni a hazai hadiiparral. A források elosztását azonban megnehezíti a kormány és az euroszkeptikus elnök közötti politikai vita – írta a Financial Times.
Ennek ellenére a lengyel kormány a május 30-i határidő előtt tucatnyi katonai gyártási szerződést próbál tető alá hozni.
Céljuk, hogy az EU úgynevezett SAFE védelmi hitelprogramjából származó 43,7 milliárd eurós keretösszeg jelentős részét a hazai hadiiparba csatornázzák. Lengyelország a 150 milliárd eurós uniós fegyverkezési alap legnagyobb haszonélvezője, amit egyrészről Oroszország és Ukrajna közelsége indokol, másrészt az, hogy Varsó a legnagyobb hadikiadás-növelést vállalta a NATO-tagállamok közül.
Az uniós szabályok értelmében a kizárólag belföldi gyártókkal kötött beszerzési megállapodásokat vasárnapig kell véglegesíteni, míg a fennmaradó összeg határokon átnyúló projektekre fordítható.
Donald Tusk miniszterelnök ígérete szerint a lengyel SAFE-keret legalább 80 százaléka a hazai ipart fogja támogatni.
Az Európai Bizottság partner a gyors szerződéskötésekben: ebben a hónapban összesen 139 lengyel SAFE-projektet hagyott jóvá.
A vasárnapig aláírandó negyven szerződés a lengyel SAFE-keret több mint felét teszi ki – közölte Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, a program kormányzati felelőse. Varsó jelenleg Svédországgal, Franciaországgal, Spanyolországgal, Szlovákiával és Görögországgal is tárgyalásokat folytat.
Az egyik legnagyobb beruházás egy 3,5 milliárd eurós drónelhárító rendszer, amelyet egy lengyel–norvég konzorcium épít ki.
A folyamatot komoly belpolitikai feszültség is övezi. Karol Nawrocki köztársasági elnök, a jobboldali PiS párt jelöltje a múlt hónapban megvétózta a SAFE-programot. Erre azután került sor, hogy Jarosław Kaczyński pártelnök azt állította: a program Lengyelországot "német csizma alá" helyezné. A kormány végül alternatív megoldást talált az uniós hitelek lehívására. Varsó egyelőre tudatosan nem irányított SAFE-forrásokat németországi szerződésekre, nehogy Tusk tápot adjon az ellenzéki vádaknak.
Magyarország egyelőre nem fér hozzá a keretből ráeső 16,2 milliárd euróhoz, mert az Orbán Viktor vezette kormány terveit nem fogadta még el az Európai Bizottság. A hazai SAFE-hitelre tervezett beruházás- és beszerzéslista nem ismert még teljesen, de az tudható, hogy Nagy Márton leváltott nemzetgazdasági miniszter például 2 milliárd eurónyi magyar államadósság is kiváltott volna a keretből, mivel ez 200 bázisponttal alacsonyabb, mint amit az ország magától elérhetett januárban-februárban (a kormányváltás óta azonban jelentősen lejjebb jöttek az állampapírhozamok). Az előző kabinet ráadásul 17,3 milliárd eurónyi hiteligényt kért, 1,1 milliárd euróval többet, mint a keret. A Magyar Péter vezette kormány, főleg Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes több fórumon jelezte már, hogy át kell dolgozni a magyar védelmi tervet, hogy elérhetők legyenek az uniós támogatások. Az ügy azért is jelentős, mert GDP-arányosan Magyarország a legnagyobb kedvezményezett Lengyelország mellett.
