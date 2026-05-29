Elképesztő EU-s pénzköltésbe kezdett a régiós állam, miközben Magyarország egyelőre hoppon marad a gigantikus uniós pénzekkel

Az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi hitelprogramjának legnagyobb kedvezményezettjeként Lengyelországban rohamtempóban próbál tucatnyi szerződést kötni hazai hadiipari gyártókkal a május 30-i határidő előtt. A lengyel kormány célja, hogy a 43,7 milliárd eurós keretösszeg legalább 80 százalékát a belföldi iparba csatornázza, ám a folyamatot belpolitikai feszültségek nehezítik: Karol Nawrocki elnök megvétózta a programot, a kormány pedig alternatív megoldást keresett az uniós hitelek lehívására. Magyarország egyelőre nem fér hozzá a ráeső 16,2 milliárd euróhoz, mivel az Európai Bizottság még nem hagyta jóvá a magyar terveket, a Magyar Péter vezette új kormány pedig a védelmi terv átdolgozását szorgalmazza.

Lengyelország az uniós védelmi hitelprogram legnagyobb kedvezményezettjeként rohamtempóban igyekszik szerződéseket kötni a hazai hadiiparral. A források elosztását azonban megnehezíti a kormány és az euroszkeptikus elnök közötti politikai vita – írta a Financial Times.

Ennek ellenére a lengyel kormány a május 30-i határidő előtt tucatnyi katonai gyártási szerződést próbál tető alá hozni.

Céljuk, hogy az EU úgynevezett SAFE védelmi hitelprogramjából származó 43,7 milliárd eurós keretösszeg jelentős részét a hazai hadiiparba csatornázzák. Lengyelország a 150 milliárd eurós uniós fegyverkezési alap legnagyobb haszonélvezője, amit egyrészről Oroszország és Ukrajna közelsége indokol, másrészt az, hogy Varsó a legnagyobb hadikiadás-növelést vállalta a NATO-tagállamok közül.

Az uniós szabályok értelmében a kizárólag belföldi gyártókkal kötött beszerzési megállapodásokat vasárnapig kell véglegesíteni, míg a fennmaradó összeg határokon átnyúló projektekre fordítható.

Donald Tusk miniszterelnök ígérete szerint a lengyel SAFE-keret legalább 80 százaléka a hazai ipart fogja támogatni.

Az Európai Bizottság partner a gyors szerződéskötésekben: ebben a hónapban összesen 139 lengyel SAFE-projektet hagyott jóvá.

A vasárnapig aláírandó negyven szerződés a lengyel SAFE-keret több mint felét teszi ki – közölte Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, a program kormányzati felelőse. Varsó jelenleg Svédországgal, Franciaországgal, Spanyolországgal, Szlovákiával és Görögországgal is tárgyalásokat folytat.

Az egyik legnagyobb beruházás egy 3,5 milliárd eurós drónelhárító rendszer, amelyet egy lengyel–norvég konzorcium épít ki.

A folyamatot komoly belpolitikai feszültség is övezi. Karol Nawrocki köztársasági elnök, a jobboldali PiS párt jelöltje a múlt hónapban megvétózta a SAFE-programot. Erre azután került sor, hogy Jarosław Kaczyński pártelnök azt állította: a program Lengyelországot "német csizma alá" helyezné. A kormány végül alternatív megoldást talált az uniós hitelek lehívására. Varsó egyelőre tudatosan nem irányított SAFE-forrásokat németországi szerződésekre, nehogy Tusk tápot adjon az ellenzéki vádaknak.

Magyarország egyelőre nem fér hozzá a keretből ráeső 16,2 milliárd euróhoz, mert az Orbán Viktor vezette kormány terveit nem fogadta még el az Európai Bizottság. A hazai SAFE-hitelre tervezett beruházás- és beszerzéslista nem ismert még teljesen, de az tudható, hogy Nagy Márton leváltott nemzetgazdasági miniszter például 2 milliárd eurónyi magyar államadósság is kiváltott volna a keretből, mivel ez 200 bázisponttal alacsonyabb, mint amit az ország magától elérhetett januárban-februárban (a kormányváltás óta azonban jelentősen lejjebb jöttek az állampapírhozamok). Az előző kabinet ráadásul 17,3 milliárd eurónyi hiteligényt kért, 1,1 milliárd euróval többet, mint a keret. A Magyar Péter vezette kormány, főleg Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes több fórumon jelezte már, hogy át kell dolgozni a magyar védelmi tervet, hogy elérhetők legyenek az uniós támogatások. Az ügy azért is jelentős, mert GDP-arányosan Magyarország a legnagyobb kedvezményezett Lengyelország mellett.

