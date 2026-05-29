Elképesztő felújítási hullám és több száz új jármű érkezhet a magyar fővárosba a felszabaduló uniós forrásokból
Budapest felkészült az érkező európai uniós források felhasználására, már kész tervekkel rendelkezik a Helyreállítási Alap pénzeinek lehívására. A forrásokat a lakhatási és klímaválság enyhítésére, valamint a város élhetőségének megőrzésére fordítanák, négy kiemelt területen: ezek a lakhatás, a közlekedés, a közterek megújítása és a zöld beruházások - számolt be a város főpolgármestere, Karácsony Gergely.
Az uniós források lehívása jelentős eredmény, amelynek felhasználásában Budapest konstruktív partner kíván lenni. A főváros az elmúlt évek kihívásai ellenére sem mondott le a fejlesztésekről: folyamatosan dolgoztak a koncepciókon, így a város mostanra képessé vált a jelentős támogatások azonnali abszorpciójára. A legfőbb cél Budapest ellenállóképességének növelése a megváltozott körülmények között, hogy a település a jövő generációi számára is élhető maradjon.

Egyetlen percre sem mondtunk le a város fejlesztéséről, vagyis dolgoztunk, terveztünk és koncepciókat gyártottunk

- írta bejegyzésében Karácsony Gergely.

A lakhatást érintő tervek nemcsak a főváros, hanem az egész ország számára hasznos mintaként szolgálhatnak:

  • a forrásokból olyan átfogó panel- és bérházfelújítási programok indulhatnak, amelyek javítják az épületek energiahatékonyságát. Ezzel csökkenthetők a rezsiköltségek és az üvegházhatású gázok kibocsátása, a beruházások pedig megrendelést biztosítanak a hazai vállalkozásoknak.
  • Emellett folytatódhat a nem lakáscélú ingatlanok lakássá alakítása, valamint támogatást kaphatnak a Rákosrendezőre tervezett lakásépítési projektek is.

A közlekedésfejlesztési csomag keretében tovább bővülhet a budai és a pesti fonódó villamoshálózat. A tervek között nagyszabású járműpark-korszerűsítés is szerepel. Ennek köszönhetően

  • 60 új CAF villamos,
  • 160 trolibusz és
  • 250 elektromos busz érkezhet a fővárosba.

Az uniós pénzek emellett lehetőséget teremtenek

  • az M2-es metró akadálymentesítésére, valamint
  • a Kisföldalatti időszerű felújítására.
  • A főváros mindezek mellett elengedhetetlennek tartja a HÉV-vonalak és az agglomerációs vasúti közlekedés kormányzati szintű korszerűsítését is.

A közterek megújítása során az uniós támogatásokból

  • kibővíthetik a már elindított Egészséges Utcák programot,
  • megvalósulhat a Nagykörút és a rakpart átfogó rehabilitációja is.

A zöld beruházások keretében jelentős park- és zöldfelület-rekonstrukciós projektek várnak megvalósításra. Ezek többek között

  • a Városháza parkot,
  • a Népligetet,
  • a Városmajort,
  • a Gellért-hegyet és
  • a Vérmezőt érintenék.

Ezek a beruházások nemcsak Budapest és az agglomeráció ötmillió lakosának érdekeit szolgálják, hanem az egész ország gazdaságára pozitív hatást fejtenek ki. A városvezetés tervei elkészültek, így a főváros készen áll a munka folytatására.

