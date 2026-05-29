Elképesztő felújítási hullám és több száz új jármű érkezhet a magyar fővárosba a felszabaduló uniós forrásokból

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

Az uniós források lehívása jelentős eredmény, amelynek felhasználásában Budapest konstruktív partner kíván lenni. A főváros az elmúlt évek kihívásai ellenére sem mondott le a fejlesztésekről: folyamatosan dolgoztak a koncepciókon, így a város mostanra képessé vált a jelentős támogatások azonnali abszorpciójára. A legfőbb cél Budapest ellenállóképességének növelése a megváltozott körülmények között, hogy a település a jövő generációi számára is élhető maradjon.

Egyetlen percre sem mondtunk le a város fejlesztéséről, vagyis dolgoztunk, terveztünk és koncepciókat gyártottunk

- írta bejegyzésében Karácsony Gergely.

A lakhatást érintő tervek nemcsak a főváros, hanem az egész ország számára hasznos mintaként szolgálhatnak:

a forrásokból olyan átfogó panel- és bérházfelújítási programok indulhatnak, amelyek javítják az épületek energiahatékonyságát. Ezzel csökkenthetők a rezsiköltségek és az üvegházhatású gázok kibocsátása, a beruházások pedig megrendelést biztosítanak a hazai vállalkozásoknak.

indulhatnak, amelyek javítják az épületek energiahatékonyságát. Ezzel csökkenthetők a rezsiköltségek és az üvegházhatású gázok kibocsátása, a beruházások pedig megrendelést biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Emellett folytatódhat a nem lakáscélú ingatlanok lakássá alakítása, valamint támogatást kaphatnak a Rákosrendezőre tervezett lakásépítési projektek is.

A közlekedésfejlesztési csomag keretében tovább bővülhet a budai és a pesti fonódó villamoshálózat. A tervek között nagyszabású járműpark-korszerűsítés is szerepel. Ennek köszönhetően

60 új CAF villamos,

160 trolibusz és

250 elektromos busz érkezhet a fővárosba.

Az uniós pénzek emellett lehetőséget teremtenek

az M2-es metró akadálymentesítésére , valamint

, valamint a Kisföldalatti időszerű felújítására .

. A főváros mindezek mellett elengedhetetlennek tartja a HÉV-vonalak és az agglomerációs vasúti közlekedés kormányzati szintű korszerűsítését is.

A közterek megújítása során az uniós támogatásokból

kibővíthetik a már elindított Egészséges Utcák programot,

megvalósulhat a Nagykörút és a rakpart átfogó rehabilitációja is.

A zöld beruházások keretében jelentős park- és zöldfelület-rekonstrukciós projektek várnak megvalósításra. Ezek többek között

a Városháza parkot,

a Népligetet,

a Városmajort,

a Gellért-hegyet és

a Vérmezőt érintenék.

Ezek a beruházások nemcsak Budapest és az agglomeráció ötmillió lakosának érdekeit szolgálják, hanem az egész ország gazdaságára pozitív hatást fejtenek ki. A városvezetés tervei elkészültek, így a főváros készen áll a munka folytatására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images