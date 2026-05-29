Hamarosan közös bejelentést tesz Ursula von der Leyen és Magyar Péter

Mintegy három héttel az új Tisza-kormány beiktatása után nagy bejelentésre készül Magyar Péter az uniós forrásokkal kapcsolatban. Bár az utolsó vitás kérdések miatt volt némi csúszás az eredetileg hangoztatott május 27-i dátumhoz képest, egyelőre úgy tűnik, sikerül megszerezni a politikai ígéretet arra, hogy a helyreállítási alap pénzeit teljes vagy közel teljes mértékben lehívhatóvá váljon a nyár végi határidőre. Az ehhez szükséges feltételek teljesítésével egyúttal nagyban feloldhatóvá válhatnak a hétéves uniós költségvetésben még elérhető kohéziós pénzek is. A helyszínről élőben tudósítunk.
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Úgy tűnik, uniós oldalról is nagyok a remények az egyeztetés sikerességével kapcsoaltban

Fotó: Sasvári Marcell - Portfolio

Annak ellenére, hogy a napokban több olyan hír is felmerült miszerint nem arathat osztatlan sikert Magyar Péter Brüsszelben, jó előjelnek számít, hogy külön háttért választottak a sajtótájékoztatónak.

Az Európai Bizottság sajtótájékoztatóin általában nincs háttér vagy egyszerű szöveg jelzi, hogy milyen bejelentésről beszélnek éppen a szóvivők. Az, hogy egy ilyen határozott grafika került ki, könnyen jelezheti a várható bejelentés súlyát.

Nem érkezik üres kézzel Magyar Péter - fontos dokumentumot nyújt át a Bizottság elnökének

Az Európai Bizottság épületében zajló tárgyalás előtt arról osztott meg bejegyzést Magyar Péter, hogy egyúttal átadja az ország hivatalos, az Európai Ügyészséghez való csatlakozási szándékáról szóló dokumentumát is Ursula von der Leyennek.

 

A magyar miniszterelnök korábban ezt és a korrupcióellenes intézkedéseket is egyik ígéreteként emelte ki, amelyeket hajlandó végrehajtani a források hazahozása érdekében. A többi vállalása az akadémia, az igazságszolgáltatás és a sajtó szabadsága köré épült.

Ezekben a percekben érkezik Magyar Péter az alkukötésre

Péntek délután egy órakor érkezik Magyar Péter az Európai Bizottság székházába a Berlaymontba. Itt fogadja őt Ursula von der Leyen akivel véglegesítik a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurós összegéről szóló politikai alku részleteit.

Bár korábban volt némi bizonytalanság akörül, hogy mikor üthetik nyélbe az alkut, az hogy mindketten készek sajtótájékoztatót adni, gyakorlatilag garantálja, hogy nagy horderejű bejelentésre számítanak.

Hamarosan közös bejelentést tesz Ursula von der Leyen és Magyar Péter

Csütörtök hajnal óta Brüsszelben egyeztet Magyar Péter és miniszterekből álló delegációja, hogy

az utolsó részleteket is elsimítsák azzal kapcsolatban, milyen feltételeknek kell megfelelni a helyreállítási alap (RRF) 10,4 milliárd eurós forrásainak felszabadításáért.

A helyreállítási alapot a Covid-járvány utáni gazdasági újraindításra hozta létre az Európai Unió a rendes költségvetésen túl. A 10,4 milliárd eurós támogatásból 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, a fennmaradó 3,9 milliárd euró pedig kedvezményes hitel.

Bár az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság kezdetben úgy tűnt, csak a 6,5 milliárd eurós rész lehívását javasolja majd a frissen felálló Tisza-kormánynak, gyorsan változott a narratíva, és hamar azt kezdték kommunikálni – többek között a Portfolio-nak is –, hogy

az összeg egésze, vagy annak legalább 80-85 százaléka elérhető lesz.

Magyar Péter Orbán Anita külügyminiszterrel, Kármán András pénzügyminiszterrel és Vitézy Dávid közlekedési-beruházási miniszterrel érkezett Brüsszelbe, Kapitány István gazdasági-energetikai miniszter és Tanács Zoltán tudományos miniszter pedig külön tárgyalásokon vettek részt az Európai Tanács vonatkozó ülésein.

A delegáció tagjai csütörtökön estébe nyúlóan egyeztettek a Bizottsággal az utolsó részletekről, hogy Magyar Péter pénteken Ursula von der Leyennel zárja le a politikai alkut, és közösen jelenthessék be a forráslehívási megállapodás eredményét.

A helyszínről élőben tudósítunk.

