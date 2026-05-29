Hamarosan közös bejelentést tesz Ursula von der Leyen és Magyar Péter

Csütörtök hajnal óta Brüsszelben egyeztet Magyar Péter és miniszterekből álló delegációja, hogy

az utolsó részleteket is elsimítsák azzal kapcsolatban, milyen feltételeknek kell megfelelni a helyreállítási alap (RRF) 10,4 milliárd eurós forrásainak felszabadításáért.

A helyreállítási alapot a Covid-járvány utáni gazdasági újraindításra hozta létre az Európai Unió a rendes költségvetésen túl. A 10,4 milliárd eurós támogatásból 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, a fennmaradó 3,9 milliárd euró pedig kedvezményes hitel.

Bár az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság kezdetben úgy tűnt, csak a 6,5 milliárd eurós rész lehívását javasolja majd a frissen felálló Tisza-kormánynak, gyorsan változott a narratíva, és hamar azt kezdték kommunikálni – többek között a Portfolio-nak is –, hogy

az összeg egésze, vagy annak legalább 80-85 százaléka elérhető lesz.

Magyar Péter Orbán Anita külügyminiszterrel, Kármán András pénzügyminiszterrel és Vitézy Dávid közlekedési-beruházási miniszterrel érkezett Brüsszelbe, Kapitány István gazdasági-energetikai miniszter és Tanács Zoltán tudományos miniszter pedig külön tárgyalásokon vettek részt az Európai Tanács vonatkozó ülésein.

A delegáció tagjai csütörtökön estébe nyúlóan egyeztettek a Bizottsággal az utolsó részletekről, hogy Magyar Péter pénteken Ursula von der Leyennel zárja le a politikai alkut, és közösen jelenthessék be a forráslehívási megállapodás eredményét.

A helyszínről élőben tudósítunk.

