Megjöttek az első információk, mire is költheti el Magyarország a hatalmas uniós pénzt

A felszabadított 16,4 milliárd eurós csomag három fő elemből áll:

Magyarország újra hozzáférhet ahhoz a 2,2 milliárd eurós egyetemi és innovációs forráshoz, amelyet korábban az akadémiai szabadsággal kapcsolatos aggályok miatt függesztettek fel. Emellett lehívhatóvá válik 4,2 milliárd eurónyi kohéziós támogatás is. Ezt az összeget a közlekedési hálózat, a vasút, a vízgazdálkodás és a környezetvédelem korszerűsítésére fordítják. A legjelentősebb áttörést a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) 10 milliárd eurós keretének megszerzése jelenti. Ennek felhasználása a 2026-os határidő miatt sokáig elveszettnek tűnt.

A beérkező pénzekből a kormány kiemelten kezeli a lakhatási válságot: piaci tőke bevonásával új bérlakások és kollégiumi férőhelyek építését tervezik.

A lakhatási válság enyhítésére fordíthatunk jelentős forrásokat több milliárd euró értékben piaci tőke bevonásával, új bérlakások és kollégiumi férőhelyek építésével, további 1,8 milliárd euróból pedig új HÉV-szerelvényeket és InterCity-kocsikat szerezhetünk be

- írja bejegyzésében Vitézy.

A források feloldásáért cserébe a kormány a saját választási programjával összhangban álló kötelezettségeket vállalt: ezek közé tartozik

a szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszer bevezetése,

bevezetése, az Integritás Hatóság jogköreinek bővítése, valamint

jogköreinek bővítése, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez.

Emellett megerősítik az egyetemi autonómiát, és felülvizsgálják a közpénzeket kezelő közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) rendszerét.

Vitézy hozzátette:

az új Tisza-kormány kevesebb mint egy hónap alatt megállapodott az Európai Unióval, hazahozta a forrásokat, és ezzel esélyt adott az országnak a talpra állásra.

Címlapkép forrása: Forrás: Vitézy Dávid Facebook-oldala