Megjöttek az első információk, mire is költheti el Magyarország a hatalmas uniós pénzt
A Magyar Péter vezette új kormány megállapodást kötött az Európai Bizottsággal, aminek köszönhetően 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás válik elérhetővé Magyarország számára. A beérkező pénzekből egyebek mellett a közlekedési infrastruktúra fejlesztését és a lakhatási válság enyhítését finanszírozzák - számolt be a közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid Facebook-oldalán.
A felszabadított 16,4 milliárd eurós csomag három fő elemből áll:

  1. Magyarország újra hozzáférhet ahhoz a 2,2 milliárd eurós egyetemi és innovációs forráshoz, amelyet korábban az akadémiai szabadsággal kapcsolatos aggályok miatt függesztettek fel.
  2. Emellett lehívhatóvá válik 4,2 milliárd eurónyi kohéziós támogatás is. Ezt az összeget a közlekedési hálózat, a vasút, a vízgazdálkodás és a környezetvédelem korszerűsítésére fordítják.
  3. A legjelentősebb áttörést a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) 10 milliárd eurós keretének megszerzése jelenti. Ennek felhasználása a 2026-os határidő miatt sokáig elveszettnek tűnt.

A beérkező pénzekből a kormány kiemelten kezeli a lakhatási válságot: piaci tőke bevonásával új bérlakások és kollégiumi férőhelyek építését tervezik.

A lakhatási válság enyhítésére fordíthatunk jelentős forrásokat több milliárd euró értékben piaci tőke bevonásával, új bérlakások és kollégiumi férőhelyek építésével, további 1,8 milliárd euróból pedig új HÉV-szerelvényeket és InterCity-kocsikat szerezhetünk be

- írja bejegyzésében Vitézy.

A források feloldásáért cserébe a kormány a saját választási programjával összhangban álló kötelezettségeket vállalt: ezek közé tartozik

  • a szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszer bevezetése,
  • az Integritás Hatóság jogköreinek bővítése, valamint
  • a csatlakozás az Európai Ügyészséghez.
  • Emellett megerősítik az egyetemi autonómiát, és felülvizsgálják a közpénzeket kezelő közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) rendszerét.

Vitézy hozzátette:

az új Tisza-kormány kevesebb mint egy hónap alatt megállapodott az Európai Unióval, hazahozta a forrásokat, és ezzel esélyt adott az országnak a talpra állásra.

