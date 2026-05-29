Ursula von der Leyen bejelentette: 6000 milliárd forintot szabadított ki Magyar Péter

Magyar Péter: köszönöm az elmúlt 5 hét tárgyalásait
Öt hete folyamatosan és intezíven tárgyaltunk, nagyon köszönöm a szeretett országom nevében is, készek vagyunk rá, hogy tovább dolgozzunk – kezdte beszédét Magyar Péter miniszterelnök.
A politikus megköszönte a minisztereinek és kollégáinak is, akik éjjel-nappal dolgoztak a magyar EU-pénzek hazahozatalán. A miniszterelnök azt is bevallotta, hogy volt, amikor nem hitt a sikerben, reménytelennek látta a helyzetet, ezért is értékeli, hogy sikerült most politikai megállapodást kötni.
A kohéziós forrásoknál is megvan az áttörés
Az Európai Bizottság elnöke azt is bejelentette, hogy a kohéziós források is kiszabadulhatnak, miután megállapodásra jutottak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében fennálló összeférhetetlenségi vitában is.
Ezzel 2 milliárd euró szabadulhat fel a kohéziós keretből, valamint az Erasmusba is visszatérhetnek a magyar diákok, ha a szükséges jogszabályokat elfogadják.
Rengeteg beruházásról is egyeztettek
Ursula von der Leyen elmondta, hogy hetek óta keresték a támogatható beruházásokat, amelyek megfelelnek a helyreállítási alap céljainak, megállapították Magyar Péterrel és kormányával együtt. Így az RRF-ből finanszírozottt energetikai projekteket.
Von der Leyen: a magyar emberek az ügyeiket a kezükbe vették
Április 12-én egyértelművé vált, hogy a magyar emberek az ügyeiket a kezükbe vették, visszatérnek Európa szívébe – kezdte beszédét Ursula von der Leyen, aki szerint Magyar Péter világos üzeneteket küldött, amikor az EU-zászlója visszakerült a magyar parlament épületére, valamint az unió napján tette le hivatali esküjét.
Az Európai Bizottság elnöke dícsérte az új magyar kormány tagjait, akik rövid idő alatt számos eredményt elértek.
Nem vágunk le sarkokat, minden témával foglalkozni fogunk, hogy a magyar emberek jobban éljenek. Hosszú tárgyalásokon vagyunk túl, először a strukturális reformokat beszéltük át, amelyek a korrupció elleni harcban nagyon fontos – ismertette von der Leyen.
Majd jelezte, hogy megállapodtak a korrupcióelleni architektúráról, csatlakozik Magyarország az Európai Unió Ügyészségéhez, valamint új jogköröket kap az Integritás Hatóság. A Bizottság elnöke azt is ismertette, hogy a közbeszerzési reformokról is tárgyaltak, amelyek fontosak a helyreállítási források felszabadításához.
Magyar Péter már sikerről beszél
Magyar Péter: Történelmi megállapodás 6 ezer milliárd uniós forrásról – ezt a közleményt adta ki a sajtótájékoztató előtt a miniszterelnök.
Elkezdődött a sajtótájékoztató
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök is megérkezett a sajtótájékoztatóra.
Úgy tűnik, uniós oldalról is nagyok a remények az egyeztetés sikerességével kapcsolatban
Magyar Péter miniszterelnök már a múlt héten arról beszélt, hogy a helyreállítási keret teljes összegét megpróbálja megszerezni csütörtök-pénteki brüsszeli látogatásán. Ugyan az Európai Bizottság is pozitív nyilatkozatokat tett az elmúlt hetekben, a napokban – így például péntek reggel is – még jelentek meg olyan hírek, amelyek arról szóltak, hogy nem biztos még, hogy megállapodásra jutnak a felek.
Az Európai Bizottság sajtótájékoztatóin általában nincs háttér, vagy csak egyszerű szöveg jelzi, hogy milyen bejelentésről beszélnek éppen a szóvivők
Így az, hogy egy ilyen határozott grafika került ki, arra utal, hogy Magyar Péter miniszterelnök jelentős áttörést ért el a magyar uniós források felszabadításánál.
A tagállamok, vagy más partnerek zászlói csak akkor kerülnek ki a sajtóterem hátterére, ha megállapodást jelentenek be.
Nem érkezik üres kézzel Magyar Péter - fontos dokumentumot nyújt át a Bizottság elnökének
Az Európai Bizottság épületében zajló tárgyalás előtt arról osztott meg bejegyzést Magyar Péter, hogy egyúttal átadja az ország hivatalos, az Európai Ügyészséghez való csatlakozási szándékáról szóló dokumentumát is Ursula von der Leyennek.
A magyar miniszterelnök korábban ezt és a korrupcióellenes intézkedéseket is egyik ígéreteként emelte ki, amelyeket hajlandó végrehajtani a források hazahozása érdekében. A többi vállalása az akadémia, az igazságszolgáltatás és a sajtó szabadsága köré épült.
Ezekben a percekben érkezik Magyar Péter az alkukötésre
Péntek délután egy órakor érkezik Magyar Péter az Európai Bizottság székházába a Berlaymontba. Itt fogadja őt Ursula von der Leyen akivel véglegesítik a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurós összegéről szóló politikai alku részleteit.
Bár korábban volt némi bizonytalanság akörül, hogy mikor üthetik nyélbe az alkut, az hogy mindketten készek sajtótájékoztatót adni, gyakorlatilag garantálja, hogy nagy horderejű bejelentésre számítanak.
Hamarosan közös bejelentést tesz Ursula von der Leyen és Magyar Péter
Csütörtök hajnal óta Brüsszelben egyeztet Magyar Péter és miniszterekből álló delegációja, hogy
az utolsó részleteket is elsimítsák azzal kapcsolatban, milyen feltételeknek kell megfelelni a helyreállítási alap (RRF) 10,4 milliárd eurós forrásainak felszabadításáért.
A helyreállítási alapot a Covid-járvány utáni gazdasági újraindításra hozta létre az Európai Unió a rendes költségvetésen túl. A 10,4 milliárd eurós támogatásból 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, a fennmaradó 3,9 milliárd euró pedig kedvezményes hitel.
Bár az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság kezdetben úgy tűnt, csak a 6,5 milliárd eurós rész lehívását javasolja majd a frissen felálló Tisza-kormánynak, gyorsan változott a narratíva, és hamar azt kezdték kommunikálni – többek között a Portfolio-nak is –, hogy
az összeg egésze, vagy annak legalább 80-85 százaléka elérhető lesz.
Magyar Péter Orbán Anita külügyminiszterrel, Kármán András pénzügyminiszterrel és Vitézy Dávid közlekedési-beruházási miniszterrel érkezett Brüsszelbe, Kapitány István gazdasági-energetikai miniszter és Tanács Zoltán tudományos miniszter pedig külön tárgyalásokon vettek részt az Európai Tanács vonatkozó ülésein.
A delegáció tagjai csütörtökön estébe nyúlóan egyeztettek a Bizottsággal az utolsó részletekről, hogy Magyar Péter pénteken Ursula von der Leyennel zárja le a politikai alkut, és közösen jelenthessék be a forráslehívási megállapodás eredményét.
A helyszínről élőben tudósítunk.
