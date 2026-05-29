Ursula von der Leyen bejelentette: 6000 milliárd forintot szabadított ki Magyar Péter

Április 12-én egyértelművé vált, hogy a magyar emberek az ügyeiket a kezükbe vették, visszatérnek Európa szívébe – kezdte beszédét Ursula von der Leyen, aki szerint Magyar Péter világos üzeneteket küldött, amikor az EU-zászlója visszakerült a magyar parlament épületére, valamint az unió napján tette le hivatali esküjét.

Az Európai Bizottság elnöke dícsérte az új magyar kormány tagjait, akik rövid idő alatt számos eredményt elértek.

Nem vágunk le sarkokat, minden témával foglalkozni fogunk, hogy a magyar emberek jobban éljenek. Hosszú tárgyalásokon vagyunk túl, először a strukturális reformokat beszéltük át, amelyek a korrupció elleni harcban nagyon fontos – ismertette von der Leyen.

Majd jelezte, hogy megállapodtak a korrupcióelleni architektúráról, csatlakozik Magyarország az Európai Unió Ügyészségéhez, valamint új jogköröket kap az Integritás Hatóság. A Bizottság elnöke azt is ismertette, hogy a közbeszerzési reformokról is tárgyaltak, amelyek fontosak a helyreállítási források felszabadításához.