Ursula von der Leyen kemény válaszcsapást készít elő, százmilliárdok sorsa a tét

Ursula von der Leyen keményebb uniós fellépést készít elő a támogatott kínai importtal szemben – írja a Politico. Az Európai Bizottság elnöke pénteken kéri a biztosok támogatását ahhoz, hogy az EU új eszközökkel védje meg stratégiai iparágait, miközben a Kínával szembeni kereskedelmi hiány tavaly 360 milliárd euróra nőtt. A tagállamok között azonban nincs egység: Franciaország erősebb kereskedelmi védelmi intézkedéseket sürget, Németország viszont óvatosabb exportpiaci érdekei miatt. Utóbbi erősesen kérdésessé teszi, hogy hova áll majd Magyarország a vitában. A következő hónapok fő kérdése, hogy Brüsszel képes-e időben reagálni, mielőtt az amerikai piacról kiszoruló kínai export még nagyobb mértékben Európába áramlik.

A Politico értesülései szerint Ursula von der Leyen keményebb uniós fellépést készít elő a támogatott kínai importtal szemben, mintj írják:

az Európai Bizottság elnöke pénteken a biztosok támogatását kéri ahhoz, hogy az EU új eszközökkel védje meg stratégiai iparágait.

A vita fő tétje, hogy Brüsszel meddig mehet el Pekinggel szemben, miközben több tagállam továbbra is óvná a kínai gazdasági kapcsolatokat.

Az uniós aggodalmat a Kínával szembeni kereskedelmi hiány gyors növekedése erősíti. A deficit tavaly 360 milliárd euróra nőtt a 2024-es 312 milliárdról, 2026 első negyedévében pedig tovább romlott a mérleg.

Az Európai Bizottság szerint az olcsó kínai termékek egyre nagyobb nyomást helyeznek az egységes piacra.

A keményebb irányt von der Leyen és kabinetfőnöke, Björn Seibert támogatja legerősebben, míg Stéphane Séjourné ipari biztos szerint Európának reagálnia kell a „China Shock 2.0”-ra, mert a kínai stratégia iparágakat rombolhat le. A terve az, hogy széleskörben alkalmazhatnak majd dömpingvámokat, kereskedelmi korlátozásokat és belső piaci beruházásoknál is uniós hozzáadottérték-szintet követelne meg.

Az Európai Bizottság elnöke június közepén a G7-csúcson, majd az Európai Tanács ülésén is napirendre vinné a kérdést.

A tagállamok között nincs egység: a mindig protekcionista irányt képviselő Franciaország erősebb kereskedelmi védelmi intézkedéseket sürget, míg Németország viszont óvatosabb, mert félti exportpiacait és ellátási láncait. Berlin ellenállása ugyanakkor gyengülhet, mivel a kínai import a német feldolgozóipart helyezi a legnagyobb nyomás alá,

ami Magyarországra is kihathat az erős gazdasági kapcsolatok, a szorosan összekötött ellátási láncok miatt.

Az Európai Bizottságon belül is látszanak törésvonalak, mert a már említett Séjourné, valamint Wopke Hoekstra klímaügyi biztos keményebb fellépést támogat, Teresa Ribera versenyjogért felelős vezető viszont nyitottabb az együttműködésre Kínával.

Címlapkép forrása: EU