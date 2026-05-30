Bemondta Kármán András, mikor indulhatnak meg az uniós pénzek Magyarországra

Megszületett az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása Magyarország és az Európai Bizottság között, ennek révén mintegy 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás szabadul fel. Ez a nagyjából 6000 milliárd forintos összeg a hazai költségvetés közel 13 százalékát teszi ki - hívta fel a figyelmet Kármán András. Szerinte a forrás jelentősen növeli az ország gazdasági mozgásterét, emellett új lehetőségeket teremt a hazai beruházások és fejlesztések számára. A pénzügyminiszter azt is elárulta, melyik hónapban jöhetnek az első utalások.

A politikai megállapodás három különböző uniós forrást érint - sorolta a posztban Kármán András. A koronavírus-járvány és az energiaválság hatásainak enyhítésére létrehozott Helyreállítási és Ellenálló Képességi Eszközből (RRF) 10 milliárd euró érkezik hazánkba. Ez az összeg 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelből áll. Emellett döntés született 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadításáról is, amelyet korábban a jogállamisági eljárás miatt blokkoltak. Szintén elérhetővé válik az akadémiai szabadsághoz kötött 2,2 milliárd eurós támogatás.

Kármán szerint az egyezség rávilágít arra, hogy a források visszatartásának valódi oka a rendszerszintű korrupció, valamint a demokratikus működést romboló kormányzati intézkedések voltak.

A következő időszak legfontosabb feladata a lehetőségek gyakorlati megvalósítása.

Ez a feladat az RRF-források esetében a legsürgősebb. A felülvizsgált magyar program hivatalos benyújtása után a dokumentumot az Európai Bizottság a tervek szerint júniusban fogadhatja el. Ezt követően az uniós pénzügyminiszterek tanácsa (Ecofin) júliusban hagyhatja jóvá. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, ezt követően, szeptemberben nyújthatók be a kifizetési kérelmek.

Ha a folyamat a tervek szerint halad, az uniós források tényleges folyósítása 2026 utolsó negyedévében indulhat meg - írja a pénzügyminiszter.

