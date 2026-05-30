Felesleges, drága, elvarratlan szálakat hagy az Orbán-kabinet a Tisza-kormányra az EU bíróságán

Az Orbán Viktor vezette kormány időszakából tucatnyi lezáratlan vagy folyamatban lévő per terheli Magyarország és az uniós intézmények kapcsolatát, amelyek rendezése az új kabinet számára sürgető feladat. Az ügyek között szerepelnek kötelezettségszegési eljárások, előzetes döntéshozatali kérelmek, valamint a magyar állam által indított perek is, a szuverenitásvédelmi törvénytől az egyetemek kizárásán át az ukrajnai Békekeretet érintő keresetekig. A folyamatban lévő ügyek peren kívüli lezárásával és a korábbi ítéletek végrehajtásával nemcsak a diplomáciai kapcsolatok javulnának, hanem jelentős költségmegtakarítás is elérhető lenne. Az elvarratlan szálak felszámolása egyúttal az uniós források felszabadítását és a vállalkozásbarát jogi környezet megteremtését is elősegíthetné.

Az Orbán-kormány alatt számos ügyben került szembe a magyar állam az európai intézményekkel és más tagállamokkal. A kapcsolatok rendezésének a helyreállítási és ellenállóképességi eszköznél meghatározott huszonhét szupermérföldkő teljesítése, a jogállam és a normális versenyfeltételek visszaépítése mellett nemcsak a gesztusértéke miatt, de költségkihatásai miatt is szükséges kísérője kell legyen a már lezárt ügyekben az ítéletek végrehajtása. A folyamatban lévő ügyekben – ahol az ország érdeke és az új kormány álláspontja nem ellentétes az európai elvárásokkal – ezek megszüntetése lenne fontos, mivel peres ügyek tucatjaiban szemben állni nem a jó kapcsolatok jellemzője.

Először egy olyan ügyet érdemes megemlíteni, ahol Magyarország nem ügyfél: a magyar kormány ígéretei alapján felszabadított és részben kifizetett tízmilliárd eurós támogatásról van szó, amelyet az Európai Parlament kifogásolt, és amelyben a főtanácsnok az Európai Bizottság elmarasztalását, a felszabadító határozat megsemmisítését javasolja. Ennek visszavonásával a Parlament mutathatja ki jóindulatát, de nekünk is van feladatunk:

az új kormány meghozhatja a megígért intézkedéseket, hogy az EP visszavonhassa keresetét. Így nem kell a Bizottságnak új határozatot hoznia, ami időnyereséget jelent, és a már kifizetett összegeket se kell visszafizetni.

A többi ügy első nagyobb csoportját az európai jog értelmezését szolgáló előzetes döntéshozatali eljárások jelentik. Ezekben a magyar állam maga szintén nem ügyfél (ezért ezek megszüntetésére nem jogosult), de ezek is megállapítanak kötelezettségeket. Legalább egy ügyben viszont lehet lépni – elismerve, hogy az előző kormány nem járt el korrektül, az alapeljárás megszűnésével a bírósági kérelem is visszavonható.

Az ügy az Iváncsa ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó vasúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódik.

Akkor a megfelelőségi tanúsítási feladatok elvégzésére 320 millió forint becsült értékű közbeszerzést írt ki az Építési és Közlekedési Minisztérium, erre három ajánlat érkezett, amelyek közül összeférhetetlenség miatt (mivel a közbeszerzés előkészítésében részt vett) a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft.-t ki kellett zárni. Az eljárást azonban érvénytelennek nyilvánították, mert az építési és közlekedési miniszter időközben egy rendelettel épp a KTI Nonprofit Kft.-t jelölte ki a feladat elvégzésére. A felperes (az egyik ajánlattevő) szerint a közbeszerzést nem lehetett volna érvénytelennek nyilvánítani, és panasszal élt a döntés ellen. A Közbeszerzési Döntőbizottság mint első fokon jogorvoslati hatáskörrel rendelkező, kvázi bírói szerv, amely a magyar jog alapján jogosult előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezni, kérte az Európai Bíróságtól a jogértelmezést.

Ha a minisztérium elfogadná a közbeszerzési eljárás eredményét és visszavonná a kijelölést, az alapeljárás megszűnne, és az előzetes döntéshozatalra se lenne szükség.

Már lezárt előzetes döntéshozatali eljárások alapján főleg az adóhatóság és az uniós támogatások felhasználását ellenőrző szervek differenciálatlanul szigorú bírságolási gyakorlatát megalapozó jogszabályok és hatósági útmutatások, valamint egyes piackorlátozó intézkedések (például az árrésstopos termékek készletezését előíró szabályok) szorulnak módosításra. Ezek a módosítások a vállalkozásbarát környezet létrehozásában is segíthetnek. Kiemelt ügy a Bige László tulajdonában lévő Nitrogénműveké, ahol az ingyenesen kiosztott szén-dioxid-kvóták előnyeit semlegesítő adót találta jogellenesnek a luxemburgi székhelyű, de európai hatáskörű intézmény.

Az ügyek második csoportja, amikor a magyar állam vagy más magyar intézmény a peres fél. Európai intézmények (többnyire az Európai Bizottság) kötelezettségszegési eljárások következtében citálták az Európai Bíróság elé a magyar államot. Ezek közül több esetben a főtanácsnok már előterjesztette az érintett jogszabályok jogellenességét megállapító indítványát, amelyet a bíróság – ha eljut az ügy az ítéletig – várhatóan legalább lényegét tekintve követni fog.

Ha a magyar fél pervesztes lesz, kötelezni fogják a költségek megtérítésére is, míg egy peren kívüli megállapodás esetén általában mindkét fél csak saját költségeit viseli.

Emellett nyilvánvalóan demonstrálni fogják ezek a lépések az új kormány konstruktív hozzáállását is.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal létezésének jogalapja a legutóbbi alaptörvény-módosítással megszűnt, a működését szabályozó jogszabályt is visszavonva az erre vonatkozó ügy okafogyottá válik. Hasonlóképpen áll a gyermekvédelmi törvény lényegében a melegek stigmatizálását szolgáló módosításával kapcsolatos ügy.

Ide lehet sorolni azt a néhány eljárást is, amelyeket a magyar kormány vagy más intézmények indítottak az uniós döntések ellen. Hat közérdekvű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott – úgynevezett modellváltó – egyetem az európai diákcsere (Erasmus) és kutatási együttműködési (Horizon Europe) programokból történő kizárása ellen indított pert.

Ebben az ügyben a magyar állam is beavatkozott az egyetemek oldalán, és ugyanaz a jogi képviselő érvelt keményen az európai intézmények ellen, aki más perekben is próbálta a fideszes álláspontnak megfelelően értelmezni az európai jogot, és aki az előző kormány sietős kijelölése alapján főtanácsnokként a bíróságot kellene majd segítse ugyanennek az európai jognak az érvényesítésében.

Ismeretes, hogy az Ukrajna számára a magyar kormány tartózkodása mellett megszavazott kilencvenmilliárdos hitel technikai lebonyolításával kapcsolatos tanácsi döntéssel szembeni vétót csak az új kormány vonta vissza. De kisebb, az Európai Békekeretből finanszírozott programok esetén is élt Magyarország képviselője a konstruktív tartózkodás, vagyis a kimaradás eszközével.

Amikor azonban a megvalósítási döntésekben nem kérdezték meg, a magyar állam három ízben beperelte az Európai Tanácsot és a Békekeretet.

A meghallgatáson tagadta ugyan a fent említett jogi képviselő, hogy nemmel szavaztak volna, de fenntartotta, hogy szavazati joga lett volna a kimaradó államnak is – ezt egyébként más, szintén kimaradó országok nem kifogásolták, és nem is avatkoztak be a magyar állam oldalán. A nagy hitel vétójának visszavonásához hasonlóan ezek a perek is megszüntethetők lehetnének.

Kifogásolta a magyar állam a médiaszabadságról szóló irányelvet, a külföldi munkára kirendelt dolgozókról szóló irányelvet és egy dokumentum kiadását az európai intézményekre vonatkozó transzparenciarendelet alapján (jelenleg fellebbezés van folyamatban). Utóbbi ügyben érdekes az is, hogy az emberi jogok európai biztosa (ombudsman) ellenkezőleg látta a helyzetet, úgy találta, hogy az Európai Bizottság nem vette kellőképpen figyelembe a dokumentumot igénylő jogait. Sok kolonctól meg lehetne tehát szabadulni.

A harmadik csoportba a már meghozott ítéletek tartoznak, amelyeket a Fidesz-kormány valószínűleg nem hajtott végre.

A menekültügy mellett a médiatörvény, a civiltörvény, a külföldi szervezetek átláthatóságáról szóló törvény és egyes különadók (másokat jogszerűnek talált az Európai Bíróság) tartoznak ide. A közérdekű bejelentők védelméről szóló irányelv helyes átültetése a hazai korrupcióellenes harcot is segítené. Ezek mellett jogellenesnek találta az uniós bíróság a Klubrádió kizárását a frekvenciapályázatból is.

Ezek a legfontosabb ügyek, érdemes ezekben megvizsgálni, hogy mit lehet tenni, hogy ezek se mérgezzék Magyarország és az Európai Unió viszonyát, és ne is jelentsenek felesleges munkát és költségeket.

