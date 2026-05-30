Hatalmas győzelmet aratott Magyar Péter, de a neheze még tényleg csak most jön

Bár Magyar Péter miniszterelnök és az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen pénteki bejelentése az elmúlt évek legnagyobb áttörése lehet az uniós források ügyében, a most bejelentett 16,4 milliárd eurós csomag még messze nem automatikusan járó pénz. Az elkövetkező három hónapban rendkívül feszes menetrend szerint kell végrehajtani a vállalt reformokat és beruházásokat, ugyanakkor a háttérbeszélgetések alapján Brüsszel alapvetően politikailag és technikailag is azon dolgozik, hogy a források döntő része valóban lehívható legyen. Az uniós rendszer ráadásul nem „mindent vagy semmit” logikával működik: ha a legfontosabb feltételek teljesülnek, akkor még részleges csúszások vagy kisebb hiányosságok mellett is megmaradhat a kifizetések túlnyomó része.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteki bejelentése mindenképpen nagy eredmény a Tisza-kormánynak, és több mint jelzésértékű, hogy a vártnál jóval nagyobb, 16,4 milliárd eurós összeget mondtak be, azonban mindezért keményen meg kell még dolgozni az elkövetkező három hónapban.

A magas szintű sajtótájékoztatót követően több magas rangú uniós tisztviselővel beszélhettünk, akik gyakorlatilag elmondták, hogy ez a maximumösszeg, amelyet reálisan kivitelezhetőnek tartanak, és lényegében most ehhez fektettek le egy részletes tervet konkrét célokkal.

Az érdemi forrásfelszabadításhoz az vezet majd, ha a magyar kormány nagyon rövid határidőn belül benyújtja az átdolgozott helyreállítási tervet – ahogy azt a Bizottság eredetileg szerette volna –, majd augusztus végéig teljesíti az abban rögzített reformokat és beruházásokat.

A lényeg, hogy bár sok feszített tempójú munka van vele, Brüsszel alapvetően politikailag és technikailag is lehetségesnek látja az összeg lehívását. Az, hogy ez milyen mértékben sikerül, a nemzetközi porondon is mércét adhat ahhoz, hogy mennyire kompetens a Tisza-kormány.

Menetrend

A teljes összegből 12,9 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel elérhető hitel. Ez utóbbi teljesen a helyreállítási alapból (RRF) érkezik, amelynek maximális, 10,4 milliárd eurós összege helyett csak 10 milliárd eurót látott lehívhatónak az EU. Tehát valamilyen szimbolikus vagy gyakorlati okból úgy látták, azt a 400 millió eurós hitelt nem érdemes beígérni.

Itt érdemes persze megjegyezni, hogy a hitelrész nem felhasználása a következő hétéves költségvetési ciklus (MFF) mozgásterét is némileg bővíti, hiszen minél kevesebb RRF-pénz kerül kifizetésre, annál kevesebb pénzt kell kifizetni a 2028-tól induló törlesztésre.

Az RRF-helyreállítási pénzeken felül harangoztak be még 4,2 milliárd euró kohéziós forrást, valamint 2,2 milliárd euró olyan támogatást, amely az akadémiai szabadsághoz kötődő horizontális feljogosító feltételek teljesítésével nyílhat meg.

Ugyan az augusztus 31-i határidő miatt mindenki a helyreállítási forrásokra koncentrált, azt tudni lehetett, hogy az ehhez szükséges 27 szupermérföldkő teljesítésével más elvárások is teljesülnek, így itt inkább a pontos szám volt kérdés.

A menetrend rendkívül szorosnak tűnik, ezért Brüsszelben arra számítanak, hogy Magyarország jövő héten hivatalosan is benyújtja a helyreállítási terv módosítását, amelyet az Európai Bizottságnak jóvá kell hagynia, majd a tagállamokat tömörítő Tanácsnak is el kell fogadnia.

Ez tulajdonképpen a most megbeszélt tervek kodifikálása lesz, és a bejelentés előtti bizonytalanságok gyakorlatilag abból adódtak, hogy az Európai Bizottság úgy érezte, ezt már az eddig egyeztetettek alapján állítják össze, a Tisza-kormánynak viszont úgy tűnik, még lehettek vitás pontjai és további kérései.

Ahhoz, hogy reálisan megvalósítható legyen a menetrend, az uniós tisztviselők szerint még júliusban elfogadásra kell kerülnie a módosított tervnek.

Ezt ideálisan a július 10-i Ecofinon, a pénzügyminiszteri tanácsülésen tennék meg, de önmagában nem jelent problémát, ha a döntés néhány nappal vagy héttel később, egy másik tanácsi formációban születne meg.

A júliusi jóváhagyás után következne a nehezebb szakasz, mivel Magyarországnak augusztus 31-ig végre kell hajtania az összes olyan reformot és beruházást, amely bekerül az átdolgozott tervbe. Ezután a kormánynak szeptember végéig kell benyújtania a teljesítést igazoló dokumentumokat, az Európai Bizottságnak pedig november 20-ig kell ellenőriznie, hogy a mérföldkövek és célok valóban teljesültek-e.

Tényleges kifizetés csak ezután, az év végéig történhet, és Magyarországnak lényegében egyetlen esélye lesz a mostani körben, mivel más tagállamokkal ellentétben eddig nem szerzett gyakorlati tapasztalatot RRF-kifizetések lehívásában.

Mérsékelt kockázat

Ha egy szupermérföldkő nem teljesül, az a súlyától függően jelentősen csökkentheti a kifizethető összeget. Erre külön matematikája van a Bizottságnak, amely figyelembe veszi a nem teljesült mérföldkövek súlyát és számát, ez alapján arányosan számol a támogatásoknál, de egy-egy adott kifizetés esetében azt is súlyozzák, mennyire fontos a megvalósuló beruházás a magyaroknak.

Ergo, ha egy elengedhetetlen projektről van szó, akkor még súlyos hiányosság esetén is dönthetnek jelentős finanszírozás mellett.

Bár a nyilvános bejelentésben is elhangzott, a lebontott tervezet szerint ezekre szánják majd a helyreállítási alap 10 milliárd euróját:

• A vissza nem térítendő részből 2,6 milliárd eurónyi olyan beruházás kerülne át az új tervbe, amely már a jelenlegi helyreállítási tervben is szerepel, már megvalósult vagy augusztus végéig befejezhető. Ez a magyar költségvetésnek közvetlen mozgásteret is ad egyúttal, hiszen mivel az RRF szinte teljesen utófinanszírozásos konstrukció, így ezekre már nem kell költeni.

• További 1,1 milliárd eurót olyan projektekből azonosítottak, amelyeket eredetileg kohéziós forrásból térítettek volna meg, vagy amelyeket a magyar költségvetés finanszírozott, de megfelelnek az RRF szabályainak. Ennek egy része szintén költségvetési mozgásteret jelent.

• Emellett 1,5 milliárd eurós új támogatási program indulna az energiahálózat fejlesztésére.

• 1,3 milliárd euró pedig a Magyar Fejlesztési Bank tőkeinjekciójának támogatási része lenne.

• A 3,5 milliárd eurós hitelkomponensből további 700 millió euró jutna a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésére.

• 1,8 milliárd euró egy vasúti gördülőállományt finanszírozó társaságba kerülne.

• 500 millió eurót az IRIS² műholdas programhoz kapcsolódó beruházásokra fordítanának.

• További 500 millió eurót pedig az AI-gigagyárakhoz kapcsolódó beruházásokra fordítanának.

A fejlesztési bankon keresztüli forráskihelyezés más tagállamoknál is alkalmazott megoldás, de Magyarország esetében ezt a bank irányításának átalakításához kötnék. A megállapodás része lenne

az MFB funkcionális és működési függetlenségének megerősítése, valamint a számviteli, jelentéstételi és ellenőrzési rendszerek javítása.

Az energiahálózati program azért kapna ekkora súlyt, mert a magyar villamosenergia-hálózat jelentős beruházásokra szorul. Az uniós tisztviselők szerint az egyeztetéseken arról is volt szó, hogy a jelenlegi kapacitások nem teszik lehetővé a napenergia- és szélerőművi fejlesztések megfelelő ütemű csatlakoztatását.

A pénzhez kapcsolódó reformok között szerepelne a hálózati csatlakozások szabályozásának javítása, a szélerőművi kapacitások előtt álló jogi akadályok lebontása, valamint az okosmérők elterjesztéséhez szükséges szabályozási keret megerősítése.

A jogállamisági és korrupcióellenes feltételeknél Brüsszel nem pusztán ígéretekre vagy útitervekre építene, hanem

elfogadott jogszabályokra és ténylegesen végrehajtott intézkedésekre.

A korábbi szupermérföldkövek lényegét továbbra is teljesíteni kell, az egyeztetések pedig kiterjednek a vagyonnyilatkozati rendszerre, az Integritás Hatóság jogköreire, a közbeszerzési szabályok módosítására, az összeférhetetlenségi előírásokra, a közérdekű vagyonkezelő alapítványokra, valamint az uniós ellenőrzési rendszerek működésére is.

A korrupcióellenes csomag értékelésénél Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozási szándéka és az új közbeszerzési törvény jelentős lépés, ami az ide kapcsolódó szupermérföldkövek „túlteljesítéseként” értelmezhető. Ez is egy olyan lépés, amelyet az Európai Bizottság figyelembe vesz, és hozzájárult ahhoz, hogy az RRF-en felüli források lehívhatóságát is be tudják jelenteni.

Hosszabb távú vállalások?

A közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál kettős megközelítés körvonalazódik: az egyetemekhez nem kapcsolódó alapítványokat fokozatosan kivezetnék, az egyetemi alapítványoknál viszont hosszabb – Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint augusztus 21-ig tartó – átmeneti időszakot alkalmaznának, közben korrupcióellenes és összeférhetetlenségi garanciákat vezetnének be.

Az uniós tisztviselők szerint az egyetemeket érintő átalakítás időhorizontja jövő nyár lehet, és ez nyithatná meg az utat az akadémiai szabadsághoz kapcsolódó 2,2 milliárd euró felszabadításához.

A nyugdíjreform ügyében az Európai Bizottság pragmatikusabb megközelítést fogadott el, miszerint a jelenlegi helyreállítási tervben szereplő átfogó nyugdíjreformot augusztus 31-ig jogilag és szakpolitikai szempontból sem lenne reális végrehajtani.

Egy ilyen reform elhamarkodott elfogadása rossz szakpolitikai döntés lenne, ezért az átfogó átalakításokról szóló döntést nem várják el.

Az adóügyi vállalásoknál viszont maradnának kötelezettségek, de a konkrét tartalom módosulhat a jelenlegi tervhez képest. Itt főként egyszerűsítési elemekre kell gondolni.

Ahol hatalmas baj van, az jelenleg a költségvetési hiány, amely az előző magyar kormány állításai, de még a Bizottság becsléseihez képest is egy magas, 7 százalékhoz közeli számhoz közelít. Brüsszel ezért üdvözli, hogy a magyar kormány frissíteni kívánja a középtávú költségvetési-strukturális tervét, mert ez lehetőséget adhat arra, hogy Magyarország a következő hónapokban hiteles középtávú pályát mutasson be.

Mindez azért lehet kulcskérdés az alkuban, mert a nyugdíj- és adóreformot az új kormány így nem elengedni próbálná, hanem az uniós túlzottdeficit-eljárással, a 2026-os költségvetéssel és az új fiskális pályával összekötve ütemezné újra, egy egyszerűbb, fenntarthatóbb rendszerben, amit nagyban az adminisztrációs terhek csökkentése hozhat.

A nyugdíjrendszernél az Orbán-kormány felkérésére már elkészült OECD-háttéranyag adhat szakmai alapot: ebben több, költségvetési szempontból is érdemi opció szerepel a hosszú távú fenntarthatóság javítására, például a nyugdíjkorhatár és a várható élettartam összekapcsolása, a Nők40 szabályainak felülvizsgálata, illetve a 13. havi nyugdíj célzottabb átalakítása, miközben az alacsonyabb jövedelmű nyugdíjasok védelmét is fenn kell tartani.

Az adórendszernél a különadók fokozatos kivezetése, az adónemek racionalizálása, a kedvezmények és kivételek felülvizsgálata, ezzel egyúttal szintén az adminisztratív terhek csökkentése maradhat a fő irány, de

a gyors adócsökkentés a költségvetési egyensúly miatt csak többéves, bevételi ellentételezést is tartalmazó menetrendben tűnik reálisnak.

Brüsszel számára ez akkor ideális, ha nem általános politikai ígéretként, hanem számonkérhető reformlépésekkel, határidőkkel, hatásbecslésekkel és végrehajtási indikátorokkal kerül be az új középtávú tervbe.

A költségvetési eljárások helyreállítása külön vállalási terület lehet a mostani helyreállítási tervben az uniós tisztviselők szerint, mivel a veszélyhelyzeti jogrend miatt az elmúlt időszakban a rendes éves költségvetési folyamatok felfüggesztett állapotba kerültek, a költségvetést pedig egy év alatt több mint 40-szer módosították.

Brüsszel ezért olyan kötelezettségeket vár, amelyek visszaterelik a magyar költségvetési döntéshozatalt a normál eljárási rendbe, javítják a végrehajtás nyomon követését, és megkezdik a hiány korrekcióját.

Ezek azok a tételek, amelyekben a Tisza-kormány az idővel történő, finom átállást választhatja, míg voltak olyanok, amelyekből nem engedtek, feltehetően már csak azért sem, mert azzal pánikkeltésre alkalmas eszközt adnának az új ellenzéknek.

Egyrészt körülbelül 30 millió euró továbbra is zárolva marad a migrációs és menekültügyi kérdésekhez kapcsolódó feltételek miatt, másrészt több mint 500 millió euró az LMBTQI-diszkriminációval összefüggő aggályok miatt nem került bele a végösszegbe.

Mindez a Fidesz által gyermekvédelmi törvénynek nevezett csomag terhe, amely sok esetben összemossa a kiskorúak kárára elkövetett bűncselekményeket a homoszexualitással.

A szabályozás ügyében Magyarországnak alapvetően az uniós bírósági döntésnek megfelelően kell lépnie, de

mivel amúgy is érdemi reformokat terveznek a gyermekvédelem területén, feltehetően ennek aggályos elemeit is ki tudják majd vezetni vagy tisztázni.

Sokkal fájóbb ennél az a mintegy 2 milliárd euró kohéziós forrás, amelyet az időtényező miatt végleg elvesztett Magyarország, és amelyet sem a mostani, sem más megállapodás nem tud visszahozni.

Címlapkép forrása: EU