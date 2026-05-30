Magyar Péter elérte, amihez Orbán Viktornak négy év is kevés volt – ezért kapunk 6000 milliárd forintot

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök pénteken olyan politikai megállapodást jelentett be, amely összesen 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását teszi lehetővé a helyreállítási alap és a kohéziós támogatások keretében. A megállapodás részeként Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, megerősíti az Integritás Hatóságot, felülvizsgálja a közbeszerzési szabályokat, és fokozatosan kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszert. A kifizetések azonban továbbra sem automatikusak: a vállalt reformokat jogszabályokkal és intézményi garanciákkal kell végrehajtani, Brüsszel pedig mérföldkövek teljesítéséhez köti a jóváhagyást. Bemutatjuk, hol akadt el az Orbán-kormány, mikor érkezhetnek meg az új EU-pénzek, és miért érezhetik a megállapodás első pozitív hatását már néhány hónapon belül az egyetemisták.

Minden korábbi várakozást túlszárnyalt az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter magyar miniszterelnök által pénteken bejelentett politikai megállapodás,

amely összesen mintegy 16,4 milliárd eurónyi, korábban befagyasztott vagy csak feltételekkel hozzáférhető uniós forrás előtt nyithatja meg az utat.

A csomag legnagyobb része a magyar helyreállítási tervhez kapcsolódó, nagyjából 10 milliárd eurós keret, emellett 4,2 milliárd eurónyi, jogállamisági feltételességi eljáráshoz kötött kohéziós forrás, valamint további 2,2 milliárd eurónyi, az alapvető jogokhoz és az akadémiai szabadsághoz kapcsolódó fejlesztési pénz is felszabadulhat.

Ursula von der Leyen a Magyar Péterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy

a magyar kormány és az Európai Bizottság néhány hét alatt olyan reform- és beruházási megállapodásig jutott el, amely egyszerre kezeli a korrupciós, jogállamisági és összeférhetetlenségi aggályokat, valamint kijelöli a módosított NextGenerationEU-terv beruházási irányait.

Az Európai Bizottság elnöke külön kiemelte Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, az Integritás Hatóság megerősítését, a közbeszerzési szabályok felülvizsgálatát és a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer fokozatos kivezetését. Ezeket a lépéseket Brüsszel évek óta az uniós pénzek védelmének központi feltételei között kezelte.

Politikai értelemben a mostani megállapodás azért nagyobb horderejű az előzetesen vártnál, mert nem egy szűk, technikai részcsomagról szól, hanem gyakorlatilag a magyar forrásvita teljes szerkezetét érinti.

A bejelentés alapján a helyreállítási alap, a jogállamisági feltételességi mechanizmus miatt felfüggesztett kohéziós pénzek, valamint az akadémiai szabadsághoz és alapvető jogokhoz kötött források ügyében is létrejött egy politikai keret. Ez azonban nem jelent automatikus kifizetést: a pénzekhez a magyar kormány csak akkor férhet hozzá, ha a vállalt reformok jogszabályokban, intézményi garanciákban és az Európai Bizottság által elfogadható végrehajtási lépésekben is megjelennek.

Négy elvesztegetett év

A mostani fordulat előzménye a 2020–2021-ben kiéleződött vita, amikor az uniós költségvetés, a helyreállítási alap és a jogállamisági feltételrendszer összekapcsolása miatt Magyarország és az Európai Bizottság között tartós konfliktus alakult ki. Az Orbán-kormány által benyújtott magyar helyreállítási tervet Brüsszel nem pusztán beruházási programként kezelte, hanem az uniós pénzek felhasználásának intézményi garanciáihoz kötötte. A közbeszerzések átláthatósága, a korrupció elleni fellépés, az igazságszolgáltatás függetlensége, az összeférhetetlenségi szabályok és az uniós források ellenőrzése már ekkor a vita középpontjába került.

Jogilag a feszültség 2022 decemberében vált pénzügyi szankcióvá, amikor az Európai Tanács egyhangúlag döntött a jogállamisági feltételességi mechanizmus alapján mintegy 6,3 milliárd eurónyi kohéziós forrás felfüggesztéséről. Ugyanekkor a magyar helyreállítási terv elfogadását is olyan feltételrendszerhez kötötték, amely 27 úgynevezett szupermérföldkő teljesítését írta elő a tényleges kifizetések előtt. A magyar kormány tehát papíron hozzáférhető helyreállítási kerettel rendelkezett, de a pénzeket nem hívhatta le addig, amíg Brüsszel nem látta teljesítettnek a korrupcióellenes, igazságügyi és intézményi vállalásokat.

Kohéziós oldalon 2023 decemberében már történt egy jelentős részleges feloldás:

az Európai Bizottság az akkori magyar igazságügyi reform után 10,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást nyitott meg, amely néhány hónappal később két szakpolitikai intézkedéssel 12,2, majd 12,5 milliárd euróra hízott.

A döntés azonban nem zárta le a vitát, sőt politikailag újabb konfliktust indított el, mivel az Európai Parlament később pert indított a Bizottság ellen a feloldás miatt. Itt a főtanácsnoki véleményben már az EP-nek adtak igazat, hogy az uniós végrehajtó testület nem megfelelő ellenőrzési kör után döntött a pénzek kiszabadításáról. Ítélet még nincs, de ez akár újabb kifizetési felfüggesztést is hozhat az Európai Unió Bíróságának döntésétől függően, amely a nyárra várható.

A 2023 végi lépés után a többi befagyasztott forrásnál nem következett be hasonló áttörés, a helyreállítási pénzek ügyében pedig az elmúlt másfél évben gyakorlatilag nem volt érdemi haladás, az Orbán Viktor vezette kormány szinte semmilyen tárgyalást nem folytatott a Bizottsággal.

Jön a nagy beruházáslista

A mostani döntés viszont nem jelenti azt, hogy Magyar Péter kormánya megpihenhet, a jogszabályokat el kell fogadni, ki kell hirdetni és alkalmazni kell augusztus 31-ig. Ráadásul egyszerre kell kezelnie a régi jogállamisági feltételeket, a helyreállítási tervből fakadó szupermérföldköveket és az időközben kritikussá vált végrehajtási határidőket a beruházások befejezésével kapcsolatban. Az RRF esetében már nem elég politikai megállapodást kötni vagy jogszabályokat elfogadni:

gyorsan ki kell választani azokat a beruházásokat, amelyek ténylegesen elszámolhatók, időben megvalósíthatók, és beilleszthetők a módosított magyar helyreállítási tervbe.

Ez az egyik legnagyobb különbség a kohéziós és a helyreállítási pénzek között: az előbbinél hosszabb programozási és kifizetési ciklus áll rendelkezésre, az utóbbinál a határidők miatt rendkívül feszes projektmenedzsmentre van szükség.

A helyreállítási források esetében a legkézenfekvőbb megoldás, hogy speciális pénzügyi alapokat hoznak létre a Magyar Fejlesztési Banknál, amelyek célszerinti programokat finaszíroznak majd. Itt a mérföldkövet lényegében az állami pénzintézet tőkeemelése és a pályázati feltételek és struktúra kidolgozása jelenti majd.

Nagyjából 4,5-5 milliárd eurónyi helyreállítási pénz menthető ezekkel a speciális, célmeghatározott alapokkal. A pontos projekteket, finanszírozási programokat majd a – várhatóan jövő héten bemutatandó – helyreállítási tervből ismerhetjük meg.

Von der Leyen bejelentése a konkrétumokra nem tért ki, a helyreállítási tervről csak annyit ismertetett, hogy a magyar kormány és az Európai Bizottság szakértői már megállapodtak egy „biztonságos és stabil” beruházási pályáról a módosított NextGenerationEU-tervhez. Az Európai Bizottság elnöke energia-, lakhatási, közlekedési és kkv-fejlesztési projekteket említett példaként. Ez azt jelenti, hogy a korábbi magyar helyreállítási tervet, amelyet még az Orbán-kormány dolgozott ki, lényegében át kell alakítani: a régi reform- és beruházási szerkezet helyett olyan programra van szükség, amely illeszkedik az új kormány prioritásaihoz, megfelel az uniós elszámolhatósági feltételeknek, és reálisan végrehajtható a rendelkezésre álló idő alatt.

Intézményi szempontból az egyik legfontosabb vállalás az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Ez az Orbán-kormány idején végig politikai tabunak számított, miközben az Európai Bizottság, az Európai Parlament és több tagállam is az uniós források védelmének egyik legerősebb garanciájaként tekintett rá. A csatlakozás mellett Brüsszel az Integritás Hatóság tényleges megerősítését is elvárja, vagyis nem pusztán intézményi fennmaradásról, hanem valódi vizsgálati, ellenőrzési és fellépési képességről van szó.

A közbeszerzési törvény módosítása szintén központi elem, mivel az uniós kritikák jelentős része évek óta a túlárazott, versenyt korlátozó vagy politikailag kötött közbeszerzési gyakorlatokra irányult.

Külön fejezetet jelent a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügye: ezek a struktúrák az elmúlt években nemcsak a felsőoktatásban, hanem szélesebb állami vagyonkezelési és intézményirányítási körben is jelentős szerepet kaptak, Brüsszel pedig éppen az összeférhetetlenségi, politikai befolyási és átláthatósági kockázatok miatt kifogásolta őket. Von der Leyen most arról beszélt, hogy Magyarország fokozatosan kivezeti ezeket a konstrukciókat, és jogszabályokkal rendezi az integritási problémákat.

Ennek közvetlen következménye lehet, hogy a magyar diákok már a következő tanévtől újra teljes joggal részt vehetnek az Erasmus-programban.

Az akadémiai szabadság és az alapvető jogok ügyében bejelentett 2,2 milliárd eurós kohéziós feloldás azért fontos, mert ez nem a helyreállítási alaphoz, hanem a normál hétéves uniós költségvetéshez tartozik. A modellváltó egyetemek, az Erasmus és a Horizon-programok kizárása az elmúlt évek egyik leglátványosabb következménye volt annak, hogy Brüsszel nem tekintette rendezettnek az alapítványi fenntartású intézmények irányítását. A mostani bejelentés alapján az akadémiai szabadság ügyében Brüsszel már elegendő előrelépést lát a források fokozatos megnyitásához, a gyermekvédelmi törvény ügyében azonban további lépéseket vár.

A kohéziós források tényleges gazdasági hatása lassabban jelenhet meg, mint az RRF-pénzeké: a 4,2 milliárd eurós, feltételességi eljáráshoz kötött rész feloldása ugyan politikailag nagy bejelentés, de a források lehívásához programjóváhagyásokra, pályázati döntésekre, kifizetési kérelmekre és bizottsági ellenőrzésekre is szükség van. A kohéziós rendszerben a pénzek nem egyetlen nagy átutalásként érkeznek, hanem többéves végrehajtási folyamaton keresztül jutnak el a kedvezményezettekhez. Emiatt a jogi hozzáférés megnyitása és a magyar gazdaságban érzékelhető pénzmozgás között hosszabb idő is eltelhet.

A helyreállítási alapnál ezzel szemben gyorsabb, de kockázatosabb menetrend rajzolódik ki.

Amennyiben a magyar kormány a következő hónapokban elfogadja a szükséges reformokat, hivatalosan benyújtja az átdolgozott tervet a következő hetekben, azt júliusban elfogadja az Európai Tanács, majd az Európai Bizottság jóváhagyja a mérföldkövek teljesítését, az első érdemi RRF-kifizetések év végére megérkezhetnek. Ez a forgatókönyv azonban feszes ütemezést feltételez: a jogszabályi változtatásokat, az intézményi garanciákat, a beruházási lista véglegesítését és az uniós ellenőrzési köröket alig három hónap alatt kell összehangolni.

Gazdaságpolitikai szempontból a bejelentés azért is jelentős, mert a magyar költségvetés és a beruházási ciklus szempontjából egyszerre nyithat új mozgásteret és teremthet teljesítési kényszert. A helyreállítási pénzek gyorsabb beérkezése javíthatja az állami beruházások finanszírozását, csökkentheti bizonyos projektek költségvetési terhét, és erősítheti a piaci bizalmat, ugyanakkor a tagállamokat terhelő előfinanszírozási kötelezettség miatt most 1600-2000 milliárdos plusz kiadásokra lehet szükség augusztus végéig, míg az Európai Bizottság ezt csak december végéig kell megtérítse. A kohéziós források fokozatos újranyitása hosszabb távon adhat forrást fejlesztésekre, vállalati programokra, infrastrukturális beruházásokra és regionális projektekre.

A brüsszeli megállapodás végső mércéje így nem maga a pénteki bejelentés, hanem a következő hetek és hónapok végrehajtása lesz. Ursula von der Leyen és Magyar Péter közös fellépése politikai értelemben látványos fordulatot jelez Magyarország és az Európai Bizottság viszonyában, pénzügyi értelemben pedig a befagyasztott források eddigi legszélesebb körű megnyitásának lehetőségét teremti meg.

Aládúcolták a költségvetést, ami egyébként romokban van

Ahogy már jeleztük, a pénteki bejelentés a költségvetés szempontjából is óriási jelentőségű, az EU-pénzek ugyanis több csatornán keresztül is pozitív hatást fejtenek ki a büdzsére, amely az előző kormány felelőtlen kiköltekezése és bizonyos kiadási tételek kihagyása miatt egyébként is rossz helyzetben van.

Az EU-pénzek egy jelentős része, amelyekre még pályázatot írnak ki a magyar hatóságok és a későbbi években majd ezek keretében folyósítják a nyerteseknek, javítják a költségvetés pénzforgalmi egyenlegét, hiszen beérkezik a büdzsébe és javul a kassza cashflow helyzete. Ezzel párhuzamosan tehát csökken az állam idei finanszírozási igénye (a 2026-ban beérkező összegekkel), valamint további kedvező hatás, hogy csökken az államadósság.

Ami még fontos szempont, hogy a beérkező RRF-pénzek már az eredményszemléletű egyenleget is javíthatják. Ez az a hiányszám, amelyet a GDP arányában figyelnek a piaci szereplők, a hitelezők, a hitelminősítők, valamint például az Európai Bizottság is a túlzottdeficit eljárás keretében. Az eredményszemlélet lényege ugyanis az, hogy a gazdasági eseményeket akkor kell elszámolni, amikor azok gazdasági hatása keletkezik (amikor a teljesítés történik), nem pedig akkor, amikor a pénz ténylegesen mozog a bankszámlák között. Alapesetben az EU-pénzek itt is költségvetés-semlegesek lennének ebből a szempontból (kiadást könyvel, de ezzel párhuzamosan EU-s bevételt is elkönyvel, így elméletben az eredményszemléletű hiányra a hatás nulla). Az újonnan beérkező RRF-pénzek viszont régóta zárolva voltak, miközben az előző kormány több projektet is elindított és a nemzeti költségvetés terhére finanszírozta (növelte ezáltal az eredményszemléletű hiányt, mert nem könyvelhetett el a kiadással szemben uniós bevételt). Az új kormány most élhet a visszacímkézés lehetőségével (bizonyos projektek esetében), vagyis már korábban lezajlott, tiszta hazai költségvetésből kifizetett beruházásokat utólag elszámol RRF-prioritásként, ezáltal az EU-s bevételi lábat megkapja a költségvetés, az eddigi jelentős RRF-kiadások így nem válnak nettó módon deficitnövelő tétellé. Fontos megemlíteni, hogy ez egy egyszeri, részben technikai egyenlegjavulás, nem tartós szerkezeti javulás, viszont az idei költségvetés számára életmentő lehet.

A beérkező pénzek tehát ezeken az elsődleges csatornákon keresztül is javítják a költségvetés helyzetét, de ne feledkezzünk meg a másodlagos csatornákról sem. Csökken az állam finanszírozási igénye, amit eddig jellemzően magasabb kamatok mellett, a piacról oldott meg. Vagyis a költségvetés kiadási oldalán jelentkezhet megtakarítás a kamatoknál. Emellett a beérkező EU-milliárdok multiplikátor hatásáról sem szabad megfeledkezni, a megvalósuló beruházások, a gazdaságba áramló pénz növeli a gazdasági aktivitást, a jobb teljesítmény pedig előbb-utóbb lecsapódik a költségvetés bevételi oldalán (áfa, szja, társasági adó).

Címlapkép: Magyar Péter magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatót tart Brüsszelben, Belgiumban, 2026. május 29-én. Forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images