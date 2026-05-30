Magyar Péter: évekre visszamenőleg is vizsgálódhat Magyarországon az Európai Ügyészség

Magyar Péter és Vitézy Dávid a HVG-nek adott interjúban részletezte az EU-s megállapodás feltételeit. Ezek közé tartozik az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, az egyetemi alapítványok átalakítása, valamint a felszabaduló pénzek felhasználásának feszített tempójú terve. A miniszterelnök szerint az Európai Ügyészséghez 2027-től csatlakozhat Magyarország, a szervezet akár 2021-ig visszamenőleg is vizsgálódhat majd.

A helyreállítási és kohéziós források felszabadításának feltételeként a kormány több korrupcióellenes garanciát is vállalt. Magyar Péter elmondása szerint ezek közé tartozik a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása. Szintén ide sorolható az Integritás Hatóság jogköreinek kibővítése, amely így valódi hatáskörökkel rendelkező intézménnyé válik. Kulcsfontosságú lépés volt emellett, hogy Magyarország hivatalosan is elindította a csatlakozási folyamatot az Európai Ügyészséghez (EPPO) - sorolta az interjúban.

A szervezet a tervek szerint 2027 elején kezdi meg magyarországi működését.

Fontos részlet, hogy az ügyészség jogosultságot kap a 2021-ig visszamenőleges ügyek vizsgálatára is. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a megegyezésnek nem volt feltétele az adó- vagy nyugdíjrendszer átalakítása. A tárgyalások során nem kerültek szóba ideológiai kérdések, a migráció vagy Ukrajna ügye sem. A miniszterelnök az előző kormány felelősségét firtatva úgy fogalmazott, hogy a források hazahozatalának egyetlen ára a rendszerszintű korrupció felszámolása volt.

A brüsszeli egyeztetések egyik legnehezebb pontját a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) ügye jelentette. A felsőoktatás működőképességének megőrzése érdekében a kormány egy átmeneti időszakról állapodott meg a Bizottsággal. Ennek értelmében az alapítványi modell teljes körű átalakítása 2027 augusztusáig történik meg. Az Erasmus+ programmal kapcsolatban a kabinet azon dolgozik, hogy egy pótpályázati rendszer kialakításával már a 2026–2027-es tanévben esélyt kapjon néhány száz diák a külföldi tanulmányokra. A teljes körű részvétel a 2027–2028-as tanévtől állhat helyre.

Ezzel párhuzamosan a Horizont Európa kutatás-fejlesztési programhoz való visszatérés is prioritást élvez.

A felszabaduló források gyors és hatékony felhasználása komoly kihívás elé állítja az államigazgatást. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéspolitikai intézményrendszer újjáépítése már megkezdődött. Ezzel párhuzamosan a már előkészített projektek megvalósítását felgyorsítják. Mivel a Helyreállítási Alap forrásait szoros határidőre kell lekötni, a kormány dél-európai és lengyel mintára speciális megoldásokat alkalmaz. Olyan többéves futamidejű fejlesztési alapokat és pénzügyi konstrukciókat hoznak létre, amelyekkel elkerülhető a forrásvesztés.

A 2029-ig rendelkezésre álló kohéziós forrásokból számos nagyszabású beruházást terveznek megvalósítani. Ezek közé tartozik a HÉV-szerelvények cseréje, az InterCity-hálózat korszerűsítése, valamint különböző kollégium- és bérlakásépítési programok indítása. Szintén kiemelt cél a kkv-szektor támogatása és az elektromos hálózat fejlesztése. A miniszter egyúttal cáfolta azokat a hazai állításokat, miszerint az Európai Bizottság a rezsicsökkentés eltörlését kérte volna. Rámutatott, hogy az uniós beruházások célja éppen egy energiahatékonyabb, megújuló forrásokra épülő és hosszú távon fenntartható rendszer kialakítása, amely jelentősen növeli az ország energetikai szuverenitását.

