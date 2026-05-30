  • Megjelenítés
Uniós források

Megszólalt az MKIK az uniós forrásokról

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) üdvözli az Európai Bizottság és Magyarország közötti megállapodást, amely megnyitja az utat az uniós források hazai felhasználása előtt.

A kamara hangsúlyozza, hogy a támogatások gyors lehívása és célzott felhasználása kiemelt nemzetgazdasági érdek.

Álláspontjuk szerint a forrásokat olyan programokra érdemes fordítani, amelyek közvetlenül segítik a cégek digitalizációját, valamint innovációs és technológiai beruházásait.

Emellett fontos célterület az energiahatékonyság javítása, illetve a munkaerő és a vállalkozók készségeinek fejlesztése. A szervezet kiterjedt hálózatára támaszkodva kész aktívan részt venni az új fejlesztési programok kidolgozásában, egyeztetésében és lebonyolításában.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Új pozíciót kaphat Orbán Viktor, diplomáciai mentesség is járna mellé
Elszabadultak az indulatok Orbán Viktor gyűlésén: videón a dulakodás, lépett a rendőrség
Ursula von der Leyen bejelentette: 6000 milliárd forintot szabadított ki Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility