A küszöbén vagyunk a totális gazdasági borulásnak, Európa már a legrosszabbra készül

Az elmúlt hetekben világosan körvonalazódik egy újabb kereskedelmi háború az Európai Unió és Kína között. A konfliktus több fronton egyszerre éleződött ki: az elektromos autók vámjai mellett a kritikus nyersanyagok, a közbeszerzési korlátozások, a vállalatfelvásárlások ellenőrzése és az ipari túlkapacitás elleni fellépés is napirendre került. Brüsszel nem a teljes leválást, hanem célzott kockázatcsökkentést készít elő – vámokkal, nyersanyag-készletezéssel, gyorsabb kereskedelemvédelmi eszközökkel és beruházás-ellenőrzéssel –, a konkrét jogalkotási javaslatok azonban legkorábban 2026 harmadik negyedévében várhatók. A júniusi G7-csúcs és az Európai Tanács ülése kulcsfontosságú politikai állomás lehet a több párhuzamos fronton mélyülő kereskedelmi konfliktusban.

Tavaly júliusban, miközben a világ a Donald Trump amerikai elnök által figyelt vámháborúra, valamint az Ursula von der Leyennel kötött kereskedelmi megállapodására figyelt, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács vezetője Hszi Csin-ping kínai államfő mellett kényszeredett mosollyal állt a kamerák elé Pekingben. Bár a felek próbáltak a konstruktív együttműködésről beszélni, a tárgyalások valójában kifejezetten feszültek voltak a gazdasági viták miatt. Akkor valódi eredmények, megállapodások és enyhítő ígéretek nélkül álltak fel az asztaltól.

Nem meglepő, hogy az Európai Unió és Kína kereskedelmi konfliktusa 2026 nyarára több fronton egyszerre éleződött ki, ami egy közeli kereskedelmi háború rémképet rajzolja ki.

A vita ugyanis már nemcsak az elektromos autókról szól, hanem a pekingi állami támogatásokról, a kínai túlkapacitás európai gazdasági hatásáról, a kritikus nyersanyagokról, az állami közbeszerzésekről és a kínai vállalatfelvásárlások ellenőrzéséről. Brüsszel álláspontja szerint a jelenlegi kereskedelmi és beruházási kapcsolat nem fenntartható, miközben az uniós stratégia továbbra sem a teljes leválásról, hanem a kockázatok csökkentéséről szól.

A kereskedelmi mérleg világosan mutatja, miért keményedett az uniós hang, hiszen az Európai Unió 2025-ben 199,6 milliárd eurónyi árut exportált Kínába, miközben 559,4 milliárd eurónyi kínai árut importált, vagyis a deficit 359,8 milliárd eurót tett ki.

A tendencia is kedvezőtlen volt: az uniós export 6,5 százalékkal csökkent, a kínai import viszont 6,4 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Az EU tehát nemcsak régóta deficites Kínával szemben, hanem 2025-ben egyszerre veszített exportpiaci pozíciót és növelte importfüggőségét.

Az elektromos autóknál kezdődött a konfliktus leglátványosabb szakasza, amikor az Európai Bizottság 2024-ben vállalatonként eltérő pótlólagos vámokat vetett ki a kínai elektromos járművekre, miután arra jutott, hogy a gyártók versenytorzító állami támogatásokkal jutnak versenyelőnyhöz az európai piacon. A döntés nem állította meg a kínai cégek terjeszkedését: több vállalat részben hibrid modellekkel, részben európai gyártási tervekkel próbálja mérsékelni a vámok hatását, miközben az európai autóipar számára egyre nagyobb gondot jelent az árverseny. Az európai újautó-eladásoknál továbbra is törnek elő a kínai márkák - mint arról részletesen írtunk.

Május közepe után a kritikus nyersanyagok váltak az egyik legfontosabb ütközőponttá, mivel az amerikai–kínai egyeztetések után Peking ugyan jelezte, hogy kezelné egyes ritkaföldfémek és kritikus ásványok hiányát, a kínai exportengedélyezési rendszer azonban fennmaradt. Ez Európának közvetlen ipari kockázat: ritkaföldfémek, gallium, germánium, grafit vagy volfrám nélkül több stratégiai ágazat – autóipar, akkumulátorgyártás, elektronika, chipipar, védelmi ipar – sérülékennyé válik.

Brüsszel május 20-án már az első közös kritikusnyersanyag-készlet előkészítésén dolgozott, a lehetséges listán pedig volfrám, ritkaföldfémek és gallium szerepeltek, miközben a tárolásról nagy európai kikötőkkel, köztük Rotterdammal is egyeztettek. Ez nem vámintézkedés, hanem ellátásbiztonsági lépés. Az EU azt próbálja elkerülni, hogy egy kínai exportengedélyezési döntés leállásokat okozzon európai üzemekben. A készletezés mellett a beszerzési források diverzifikálása is gyorsulhat, de ez lassú folyamat, mert a feldolgozókapacitások jelentős része továbbra is Kínában van.

Tagállami oldalról is nőtt a nyomás, miután május 26-án Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia és Litvánia közös dokumentumban sürgette az uniós kereskedelemvédelmi eszközök gyorsítását.

A fő kifogásuk az, hogy a jelenlegi dömping- és szubvencióellenes eljárások túl lassúak, miközben a kínai termékek gyorsan piaci részesedést szereznek. A javaslat szerint az EU-nak nemcsak termékszinten, hanem teljes ágazatokban is hatékonyabban kellene fellépnie, különösen akkor, ha kínai áruk harmadik országokon keresztül jutnak be az európai piacra.

Ebben pedig az Európai Bizottság partnernek látszik, Stéphane Séjourné iparstratégiáért felelős ügyvezető alelnök egy olyan javaslatot mutatott be, amely új piacvédelmi jogokat adna Brüsszelnek. Gyorsabb importkorlátozások, büntetővámok, közbeszerzési kizárási lehetőségek kerülnének az uniós testület eszköztárába.

Kínai részről az uniós irányváltást protekcionista lépésként írják le, Peking szerint ugyanis a kereskedelmi többlet önmagában nem bizonyít túlkapacitást, az európai intézkedések pedig a kínai versenyképesség korlátozását célozzák.

A válaszlépések kockázata ezért mindkét oldalon egyre jobban nő, és Peking is dönthet célzott vámokról, importkorlátozásokról vagy exportengedélyezési szigorításokról olyan nyersanyagoknál, amelyeknél az európai ipar erősen függ Kínától.

A közbeszerzésekben már konkrét uniós korlátozás is megjelent, miután az EU az orvostechnikai eszközöknél korlátozta a kínai cégek hozzáférését az 5 millió euró feletti uniós közbeszerzésekhez, válaszul arra, hogy Kína saját piacán korlátozza az európai beszállítókat. Ez fontos precedens, mert Brüsszel eddig ritkán használta ilyen élesen a közbeszerzési piacot kereskedelempolitikai eszközként. Az üzenet az, hogy az európai piacnyitás nem maradhat egyoldalú, ha közben Kína saját állami beszerzéseiben hátrányos helyzetbe hozza az uniós vállalatokat.

Beruházási oldalon május 28-án nyílt új front a kereskedelmi konfliktusban, amikor az Európai Bizottság mélyreható vizsgálatot kezdett a kínai JD.com tervezett, 2,5 milliárd dolláros Ceconomy-felvásárlása miatt. A kérdés az, hogy a tranzakció mögött állhatnak-e olyan kínai állami támogatások, amelyek torzítanák az uniós belső piacot.

Ez az új külföldi támogatásokról szóló uniós szabályozás (Foreign Subsidies Regulation) egyik fontos próbája: Brüsszel nem akarja, hogy harmadik országbeli állami pénzzel megtámogatott cégek stratégiai európai vállalatokat vegyenek meg, majd pénzügyi vagy logisztikai előnyüket az EU-ban használják fel.

Napokra lehetünk a teljes kereskedelmi háborútól

Pénteken az Európai Bizottság kollégiuma orientációs vitán tekintette át az EU–Kína-kapcsolatok állását, a megbeszélésen pedig egyszerre volt szó a kínai kapcsolatban rejlő lehetőségekről és a növekvő gazdasági, kereskedelmi és biztonsági kockázatokról. Az uniós testület viszont jelezte, hozzáállása változatlan:

az EU nem leválni akar Kínáról, de csökkenteni akarja a kitettségeit.

Kínát továbbra is kritikus partnernek tekintik, ezért a párbeszéd és az együttműködés folytatódik. Ugyanakkor Brüsszel szerint a jelenlegi kereskedelmi és beruházási viszony nem tartható fenn a mostani formájában.

A Bizottságon belüli vita lényege az, hogy a gazdasági és biztonsági érdekek egyre kevésbé választhatók szét, így a kínai importárak, az állami támogatások, a kritikus nyersanyagok exportengedélyezése, a stratégiai vállalatfelvásárlások és a közbeszerzési hozzáférés már nem különálló technikai ügyek, hanem ugyanannak a gazdaságbiztonsági problémának a részei. A Bizottság ezért robusztusabb és koherensebb választ akar:

olyan eszközöket, amelyek egyszerre kezelik az iparvédelmi, ellátásbiztonsági és beruházás-ellenőrzési kockázatokat.

Konkrét jogalkotási javaslatok várhatóan csak 2026 harmadik negyedévében érkezhetnek, de a következő hetekben felgyorsulhat az előkészítő munka, mivel a május végi bizottsági orientációs vita beépül a júniusi G7-egyeztetések és az Európai Tanács előkészítésébe. A kérdés nem az, hogy az EU megszakítja-e gazdasági kapcsolatait Kínával, hanem az, hogy milyen gyorsan és milyen eszközökkel próbálja csökkenteni a függőségeit.

Németország még mindig óvatos

A belső uniós törésvonalak továbbra is lassíthatják a döntést, miközben Franciaország keményebb iparvédelmet sürget, mert Párizs szerint Európa nyitott piaca túl sérülékeny a támogatott kínai importtal szemben.

Németország viszont óvatosabb, mivel autóipara és gépipara erősen kötődik a kínai piachoz.

Német vállalatok számára Kína egyszerre exportpiac, gyártási helyszín és versenytárs. Berlin ezért kevésbé érdekelt egy gyors eszkalációban, miközben Párizs szerint a lassú reagálás ipari veszteségeket okozhat Európának.

Jelenlegi állás szerint az EU célzott kockázatcsökkentést készít elő, ami a gyakorlatban vámokat, közbeszerzési korlátozásokat, nyersanyag-készletezést, beruházás-ellenőrzést és gyorsabb kereskedelemvédelmi eszközöket jelenthet. A logika egyszerű: az EU továbbra is kereskedni akar Kínával, de nem akar olyan mértékben függni tőle, hogy Peking az árakmanipulálásával, exportengedélyekkel vagy államilag támogatott vállalatokkal meghatározhassa az európai ipar mozgásterét.

A júniusi G7 és az Európai Tanács ezért fontos politikai állomás lesz, ahol három terület kerülhet előtérbe:

a kínai túlkapacitás elleni gyorsabb kereskedelemvédelem,

a kritikus nyersanyagok ellátásbiztonsága

és a kínai állami támogatások szigorúbb ellenőrzése.

