Magyar Péter a Portfolio-nak: Volt olyan tétel, amit közvetlen a bejelentés előtt értünk el a Bizottságnál

Extrém rövid idő alatt folytatott le rendkívül kemény tárgyalásokat az új magyar kormány az Európai Bizottsággal, melynek eredményeként a vártnál is nagyobb, 16,4 milliárd eurós bejelentés született. Az uniós pénzek nyomán jelentős beruházási hullám indulhat Magyarországon, miközben a Tisza-kormányban már körvonalazódik, milyen szereplőkre támaszkodnának a projektek megvalósításánál, mennyire építenének hazai kivitelezőkre, és milyen nehézségekkel járhat a brüsszeli feltételek teljesítése. Két napnyi feszített tárgyalássorozat után a Brüsszelből hazafelé tartó repülőgépen beszélhettünk Magyar Péter miniszterelnökkel, Kármán András pénzügyminiszterrel és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.

Kezdjük a végeredménnyel: egytől tízes skálán mennyire elégedett a mai bejelentésükkel? Ha nem tíz pontot adna rá, mi az, ami még jobban sikerülhetett volna?

Magyar Péter: Mivel 16,4 milliárd eurót hoztunk haza, 16-ra értékelném 10-ből. Voltak pillanatok, amikor mondjuk csak hatosra értékeltem volna, de sokat dolgoztunk rajta, és így lett ez a hatból tizenhat.

Igen, itt gondolom arra utal, hogy az elején még arról lehetett hallani, a Bizottság kezdeti javaslata inkább csak a vissza nem térítendő 6,5 milliárdos támogatás lehívására vonatkozott. Hogyan sikerült ezt megfordítani?

Magyar Péter: Ez egy nagyon komplex feladat volt, ráadásul a Tisza-kormány számára az egyik legjelentősebb. Több olyan garanciát is vállaltunk, amellyel meg tudtuk erősíteni a szándékainkat a Bizottság számára. Mi határozott álláspontot képviseltünk, abból egy percig sem akartunk engedni, hogy Magyarországot a teljes forrás megilleti, ezt többször jeleztem is számukra.

A Bizottságot nem legyőzni, hanem meggyőzni kellett.

Emellett az utóbbi napokban több olyan értesülés is megjelent, hogy nem jöhet össze a megállapodás, vagy nem úgy, ahogy azt a kormánya szeretné. A Portfolio-nál mi nem ezt hallottuk, a bejelentés időzítése körüli rövidebb csúszások mégis keltettek némi bizonytalanságot. Ennek ellenére nemhogy a helyreállítási alap szinte 100 százalékáról sikerült megállapodni, hanem a 2021-2027-es uniós költségvetés forrásainak feloldásával is előre haladtak. Mi változtatta meg a helyzetet?

Magyar Péter: Ez egy politikai megállapodás, viszont a háttérben több dolgot kellett pontosítani, így a bejelentést sem lehetett elkapkodni. Ahogy a sajtótájékoztatón is elmondtam, részletes korrupcióellenes jogszabályjavaslatok tömkelegét tárgyaltuk le, és egészen konkrét projekteket is vizsgáltunk.

Ezt át kell vezetni majd a módosított tervbe, de ez már részletkérdés, mert pontról pontra végig tárgyaltunk mindent. A kollégák még csütörtök éjszaka is dolgoztak, és délelőtt 11-kor is forródróton voltam Ursula von der Leyennel, a kabinetem pedig a többi vezetővel. Tárgyaltunk, és érezhetően megvolt a szándék az Európai Bizottság részéről, hogy odaadja a pénzt.

Elég szűk volt a kör: voltak jogi kérdések, jogállamisági kérdések, az Integritás Hatóság, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az átláthatóság, az összeférhetetlenség, a szupermérföldkövek egy része, valamint nagy részben az elvégzendő projektek, hogy igazából mire fogjuk felhasználni a lehívható összegeket.

Összességében kijelenthető: a magyar állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele. De nyilván jól kell tudni tárgyalni, kitartónak kell lenni. Kaptunk ajánlatot alacsonyabb összegről, de ezt a lehetőséget folyamatosan elutasítottam.

Azt akartam, hogy Magyarország megkapja, ami jár, és végül ez is történt.

Vitézy Dávid: Hadd tegyem hozzá, hogy elvégeztük a házi feladatot a fejlesztések terén, hogy minél több pénzt tudjunk hazahozni. Megnéztük, hogy más tagállamokban, ahol voltak teljesítési problémák – ha nem is korrupciós vagy más okokból, hanem egyszerűen a projektek csúszása miatt –, milyen megoldásokat találtak a szűk határidők mellett az uniós források megmentésére. Igyekeztünk minden tapasztalatot begyűjteni a lengyel, olasz, spanyol és görög példákból, és ez nagyon sokat segített a tárgyalási pozíció kialakításában, mert

mindig volt egy újabb javaslatunk az alapján, hogy más országokban mi történt.

Hogyan néz ki most a menetrend? Mikorra készülhet el a módosított helyreállítási terv, meglesz jövő hétre, ahogy azt a Bizottság szeretné?

Magyar Péter: Ilyen konkrét határidő nincs, de a kiválasztott projektek összeírása és nyilván még a mérföldkövek pontos megfogalmazása időt és egyeztetést igényel a Bizottsággal. Szerintem legkésőbb két héten belül elkészül ez is.

Kármán András: Júliusban kell a Tanácsnak jóváhagynia, és várhatóan júniusban tudja a Bizottság jóváhagyni. A nyári szünetig meg kell csinálni, nagyjából ez a menetrend.

A cél tehát az, hogy a júliusi Ecofin-ülésen meglegyen a jóváhagyás? Van némi mozgástér, de alapvetően ezt mondták ideálisnak a Bizottság részéről.

Magyar Péter: Ezt szeretnénk, igen.

Ha minden a tervek szerint halad, mikor érkezhet konkrét költségvetési forrás Magyarországra, és mekkora összeg?

Kármán András: Augusztus végén mérik vissza a mérföldkövek megvalósítását, és szeptemberben kell elküldeni a kifizetési kérelmeket. Ha ezeket elfogadják, az év végéig be fog folyni a helyreállítási eszköz teljes összege. Vagyis 10 milliárd euró várható az év végéig.

Vitézy Dávid: Vannak olyan projektek, amelyek már szerepeltek az előző kormány helyreállítási tervében, és bent is maradnak. Ezek esetében akár előbb is jöhetnek kifizetések, itt a szupermérföldkövek lezárása a feltétel. Amint az ezekhez szükséges jogalkotási és egyéb feladatokat elvégzi a kormány és az Országgyűlés,

lesznek olyan források, amelyek rögtön megjelenhetnek, mert a projekthez kötődő mérföldkövek egyébként már teljesültek.

Azoknál pedig, amelyek kvázi új vagy a módosított helyreállítási tervbe beforgatott projektek, augusztus 31-re lesznek rögzítve a mérföldkövek, és ezt követően jöhetnek a kifizetések. A nyár végéig nekünk minden projekt mérföldköveit teljesítenünk kell.

Igen, ahogy a sajtótájékoztatón is jelezték mintegy 2,6 milliárd eurónyi forrás már megvalósult projektekre lenne lehívható. Lehet tudni, melyek ezek a projektek? Mi az, amit a Bizottság is elfogadhat abból, amit az előző kormány megvalósított?

Vitézy Dávid: Alapvetően nagy titok nincs ebben. Nem is az volt a kérdés, hogy a Bizottság mit tart jónak vagy nem jónak, hanem az, hogy mit finanszírozott elő az előző kormány. A 10 milliárdos RRF-ből alig több mint 2,6 milliárd eurónyi fejlesztés az, ami ténylegesen elindult vagy megvalósult. Az összes többivel nincs mit kezdeni, mert el sem kezdték.

Mondok erre egy példát: a HÉV-ek pályafelújítása benne volt az RRF-ben, de nem finanszírozták elő. Ezt már ide nem tudjuk visszatenni. Míg a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal egy ellenpélda: azt elkezdték, és 2026. augusztus 31-ig be is fejezzük a munkálatokat, tehát az eredeti RRF-vállalás szerint megvalósulhat, és így járhat hozzá a pénz.

Amit nem kezdtek el, ott viszont új javaslatokat kellett hoznunk, mert augusztus 31-ig nyilván nem tudok megépíteni új pályákat, ha valami el sem kezdődött.

Vagyis, amely beruházás augusztus végéig elkészül, az időfaktor miatt ténylegesen csak olyan lehet, amit még az előző kormány indított el?

Vitézy Dávid: Az augusztus végi határidő miatt alapvetően olyan beruházásokról beszélünk, amelyek már elindultak vagy előkészített állapotban vannak, tehát többségében még az előző kormány idején kezdődtek. De ez a negyede a teljes RRF forrásnak.

Ugyanakkor itt nem csupán arról van szó, hogy ezekhez a projektekhez most utólag megérkezik az uniós pénz. A megállapodásnak van egy másik fontos eleme is: több mint egymilliárd eurónyi olyan fejlesztési forrást is át tudunk csoportosítani, amelyet korábban más uniós keretből finanszíroztak volna.

Ennek köszönhetően indulhatnak majd új vízügyi, környezetvédelmi és közlekedési beruházások is, amelyek már az új kormány prioritásait tükrözik, a felszabaduló más uniós forrásokból.

Mi lehet a nehézség a mostani megállapodásban rögzített teljesítendő feltételek között? Melyek azok, amelyek ha nem sikerülnek, lehet szó arról, hogy mégsem érkezik meg akár a 10 milliárd euró, akár hosszabb távon a 16,4 milliárd euró egy része?

Magyar Péter: Úgy tárgyaltunk, hogy ne legyenek alkotmányos problémák, ezért is voltak kemények az egyeztetések. Természetesen az Európai Bizottságnak voltak olyan javaslatai – akár az Integritás Hatóságnál, akár máshol –, amelyek a magyar alkotmányos rendszerbe nem illeszthetők be.

Ezt minden alkalommal elmondtuk és jeleztük feléjük, hogy a céllal egyetértünk, de olyan megoldást kell találnunk, amelyben nem sérülnek a magyar emberek jogai.

Nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy most minden probléma megoldódott. Ez egy nagyon fontos politikai megállapodás, de a munka neheze még előttünk áll. Három hét alatt kellett összehoznunk egy olyan csomagot, amelyet normál esetben hónapokig szoktak tárgyalni. Mindezt egy új kormánnyal, az átadás-átvétel közepén, úgy, hogy több minisztérium szervezete még most épül fel.

Arra büszkék lehetünk, hogy ilyen körülmények között is sikerült megállapodásra jutni, de pontosan tudjuk, hogy most következik a végrehajtás. Jogszabályokat kell módosítani, intézményeket kell megerősíteni vagy átalakítani, és magukat a beruházásokat is sikeresen végig kell vinni. Tehát ez nem a munka vége, hanem a kezdete.

Vitézy Dávid: Abban van most feladatunk, hogy végigvigyünk minden munkamenetet, tehát a reformokat, a szupermérföldköveket és a projektek részletes letárgyalását az Európai Bizottsággal. Bár elég mélységekbe menően tárgyaltunk róluk, szakértői szinten csak a múlt héten járt a testület - elég nagy - delegációja Budapesten.

Nyilván maradtak nyitva olyan kérdések, amelyekhez a politikai vezetők döntése kellett, ezért csak most zártuk le Brüsszelben, de optimista vagyok ebben. Egy-egy részletben lehetnek még keményebb helyzetek, amikor távolról indulunk és közelednünk kell, de hogy ez már az egész programra kihasson, az kizárt.

Tehát már a közeljövőben is rengeteg beruházás indulhat el. Van már konkrét elképzelésük arra, mi történik akkor, ha ezeket a kivitelezéseket csak olyan nagy cégek tudják vállalni, amelyek még kisebb vagy nagyobb mértékben az előző rendszerhez köthetők?

Magyar Péter: Nem gondolom, hogy ez valós veszély, mert ezek a cégek általában alvállalkozókkal, sokszor kifejezetten jó alvállalkozókkal dolgoztak. A tényleges munkát szinte minden területen ők végezték el, miközben kíméletlenül alacsony összegért dolgoztatták őket, a nagyját pedig megtartották maguknak a fővállalkozók.

Ezek az alvállalkozók itt vannak, dolgozni akarnak, tenni az ország, a gazdaság fejlődéséért. El tudják végezni a feladatot, úgyhogy ettől nem tartok.

Vitézy Dávid: Sok olyan terület is van, ahol nyilvánvalóan - mint most a vasúti járművek területén - elég jelentős forrást hozunk haza, és ott európai versenyre számítunk. Ezeket a járműveket teljes egészében, minden alkatrészükben nem lehet Magyarországon legyártani.

Olyan területeken, ahol nincs magyar szereplő, ott nyilvánvalóan számítani lehet külföldi cégek részvételére. Ahol van magyar szereplő, ott szeretnénk, ha minél nagyobb eséllyel indulnának el.

Az világos, hogy a megállapodás legfontosabb eleme a korrupcióellenes vállalások teljesítése. Az Európai Bizottságnak ugyanakkor az előző kormánnyal egyeztetett helyreállítási tervében szerepeltek nyugdíj- és adóügyi javaslatok is. Ezek most nem kerültek a feltételek közé, de hosszabb távon van terve a kormánynak arra, hogy a Bizottság iránymutatásából valamit átvegyen?

Magyar Péter: Én nem találkoztam ezekkel a javaslatokkal, a tárgyalásokon egyszer sem hoztak fel semmilyen konkrét kívánalmat. Nyilván azt tudjuk hangsúlyozni, hogy fenntarthatónak kell lennie a nyugdíjrendszernek, és fenntarthatónak kell lennie a költségvetésnek is. De semmilyen megszorítás, amiről a propaganda beszélni szokott, nem merült fel.

Az Európai Bizottság nyilván tesz javaslatokat, mi pedig megnézzük, hogy mi a magyar emberek, a vállalatok és a magyar költségvetés érdeke, és aszerint járunk el. De még egyszer mondom: ezen a tárgyaláson erre nem került sor.

Az elvárás közép- és hosszú távon nyilván az, hogy fenntartható legyen a költségvetés, ez a mi elvárásunk és a magyar emberek érdeke is.

Kármán András: Az eredeti, 2022-es, a Fidesz által készített programban valóban volt ilyen ígéret. Ez arra vonatkozott, hogy 2026-ig nyugdíjreformot hajtanak végre, illetve arról is született vállalás, hogy kivezetik a különadókat. A mostani program nem tartalmaz ilyen elvárásokat. Ebben tulajdonképpen egyetértés volt köztünk az uniós tisztviselőkkel, mert

nem is lenne reális a következő három-négy hónapban ilyen típusú vállalásokat tenni.

Nincs semmilyen meglepetés ezekben a mérföldkövekben. Inkább projektekhez kapcsolódó reformok lesznek, amelyek segítik, hogy a hatásuk a beruházáson túl is érvényesüljön, és ezekhez kapcsolódó vállalások vannak. Ezeknek mind reális a teljesítése a következő napokban.

Legyen szó egy kicsit Brüsszelről is. A látogatást csütörtökön a korábbi munkahelyén, a helyi állandó képviseleten kezdték. Lehet már tudni, ki lesz majd Magyarország új uniós nagykövete?

Magyar Péter: Ódor Bálint vezeti az állandó képviseletet. Ha lesz változás, akkor szólunk.

Gyakran használ történelmi hasonlatokat, van a mai megállapodáshoz illeszkedő párhuzama? A kampányban gyakran előkerült például a Marshall-segély hasonlata.

Magyar Péter: Nem gondolnám, hogy ezt most ahhoz lehetne hasonlítani, mert az uniós források nem segélyek. Ezek a források járnak az egyes tagállamoknak. Inkább ahhoz hasonlítanám, amit a lengyelek elértek.

Magyarországon rengeteg fejlesztés maradt el az elmúlt években. És nemcsak infrastrukturális, hanem például vízügyi beruházások is. Elég csak az alföldi aszály sújtotta területekre gondolni, ami megelőzhető lett volna célzott megoldásokkal. Úton a reptérre épp azon gondolkoztam, micsoda fejlesztések vannak itt Brüsszelben: közúti, kötöttpályás, reptéri. Azt szeretném, ha néhány év múlva bárki, aki hozzánk érkezik ugyanezt látná. Egy épülő, szépülő, fejlődő Magyarországot.

Ahogy mondtam, a Marshall-segély nem olyan, mint az uniós források, viszont a hatása lehet hasonló. Szoktunk arról beszélni, hogy a lebombázott Németország öt-hat év alatt újra Európa legerősebb gazdaságává vált. Nyilván ez ambiciózus cél Magyarország méretét figyelembe véve, de nagyon látványos eredményeket lehet elérni.

Talán az európai uniós csatlakozás óta nem próbálta ki az ország, milyen az, amikor jönnek az uniós pénzek, és azokat hatékonyan, korrupciómentesen, tényleges verseny mellett használják fel. Most eljött ennek az ideje. Kicsit ugyan későn, de szerintem becsüljük meg. Ennek az eredménye az kell legyen, hogy három-négy év múlva már egy másik országban fogunk élni, egy valóban működő, európai, modern Magyarországon.

Ráadásul most egymásra tolódhatnak a források: megérkezhet ez a 16,4 milliárd euró, két év múlva pedig már jönnek a következő hétéves költségvetési ciklus fejlesztési pénzei is.

Azt tudom mondani, magunkra még nagyobb felelősséget téve, hogy ez tényleg egy most vagy soha helyzet. Ha ezt nem tudjuk jól elkölteni és jól felhasználni, akkor az a mi felelősségünk. De hogy kicsit tágítsam a kört:

ez az egész ország felelőssége. Most már nincs még egy esély. Ez az utolsó utáni esély.

Ezeket az uniós pénzeket szeretnénk jól elkölteni, jól felhasználni. Szeretném rövid időn belül látni azt a rengeteg fejlesztést, amit elkezdtünk, és már néhány dolgot meg is valósulni. Szeretnék például új IC-szerelvényekkel és HÉV-szerelvényekkel utazni. (Majd Vitézy Dávidra biccentet - a szerk.)

Címlapkép forrása: Havasi Balázs

