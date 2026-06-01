Behúzta az Európai Bizottság a kéziféket a korrupció miatt, asztalra csaptak Brüsszelben

Életbe lépett az Európai Unió új korrupcióellenes irányelve, amely egységesebb szabályozási keretet teremt a tagállamok számára a korrupciós bűncselekmények megelőzésére, felderítésére és szankcionálására – derül ki az Európai Bizottság közleményéből.
Az irányelv egyik legfontosabb újítása, hogy az egész Európai Unióban egységesíti a korrupciós bűncselekmények fogalmi meghatározását, vagyis közös keretbe rendezi többek között a vesztegetés, a hűtlen kezelés, a befolyással üzérkedés, a hivatali visszaélés, az igazságszolgáltatás akadályozása és a jogtalan gazdagodás tényállásait.
A szabályozás emellett minimumszabályokat állapít meg a büntetési tételekre vonatkozóan is, amelyek nemcsak a természetes személyekre, hanem a jogi személyekre is alkalmazandók lesznek.
Az új szabályozás minimális elévülési időket is rögzít annak érdekében, hogy a hatóságoknak elegendő idejük legyen a korrupciós ügyek feltárására, kivizsgálására és a büntetőjogi felelősség megállapítására. A tagállamoknak ennek megfelelően biztosítaniuk kell, hogy a bűnüldöző szervek és az ügyészségek rendelkezzenek a szükséges nyomozati eszközökkel, miközben a megelőzést is erősíteniük kell, például nemzeti korrupcióellenes stratégiák kidolgozásával.
Henna Virkkunen, a technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnök szerint
a korrupció aláássa a demokráciát és a társadalmak biztonságát, ezért az új szabályok egyértelmű üzenetet küldenek: az Európai Bizottság határozottabban kíván fellépni azokkal szemben, akik visszaélnek a közbizalommal.
Az irányelv egy szélesebb korrupcióellenes csomag része, miközben az Európai Bizottság külön uniós korrupcióellenes stratégián is dolgozik. Ehhez kapcsolódóan jelenleg nyilvános konzultáció és véleményezési felhívás is zajlik, amelynek határideje 2025. július 6.
Magyarország szempontjából azért fontos az új rendelkezés, mert az Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök által pénteken bejelentett, 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást Magyarország számára felszabadító politikai megállapodás egyik sarokköve a korrupcióellenes intézkedések átültetése a magyar jogrendbe. Az új irányelv ugyan nem része az egyezségnek, de az Integritás Hatóság jogköreit érintő, valamint az átláthatósági szabályokra kiterjedő csomag miatt a hazai szabályozásba könnyen implementálhatók lesznek az új intézkedések.
