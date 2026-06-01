Figyelmeztet Brüsszel: reformok nélkül százmilliók veszhetnek el Bosznia számára
Bosznia-Hercegovina már csak néhány reformlépésre van attól, hogy továbbléphessen az európai uniós csatlakozási folyamat következő szakaszába, ugyanakkor több százmillió eurónyi uniós támogatást kockáztat, ha nem gyorsítja fel a szükséges intézkedések végrehajtását - jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke hétfőn Szarajevóban.

António Costa, az Európai Tanács elnöke hétfőn Szarajevóban arról beszélt, hogy Bosznia-Hercegovina közel került az uniós csatlakozási folyamat következő mérföldkövéhez, ehhez már csak néhány további reformot kellene végrehajtania.

az ország több százmillió eurónyi uniós forrástól eshet el, ha nem gyorsítja fel a szükséges intézkedések teljesítését.

Az ország jelentős fejlődést ért el az 1995-ös daytoni békemegállapodás óta, és ma már nem ugyanabban a helyzetben van, mint a háború lezárásakor - húzta alá, miután tárgyalást folytatott a háromtagú boszniai államelnökség tagjaival.

Bosznia-Hercegovina jövőjéről és a nemzetközi főképviselői hivatal szerepéről szólva az Európai Tanács elnöke kiemelte, hogy Bosznia-Hercegovina az elmúlt három évtizedben számottevő politikai, gazdasági és intézményi előrelépést tett.

"Fontos, hogy az új főképviselő Bosznia-Hercegovina választását testesítse meg, vagyis az Európai Unióhoz való csatlakozásra törekedjen" - szögezte le.

