Figyelmeztet Brüsszel: reformok nélkül százmilliók veszhetnek el Bosznia számára

Bosznia-Hercegovina már csak néhány reformlépésre van attól, hogy továbbléphessen az európai uniós csatlakozási folyamat következő szakaszába, ugyanakkor több százmillió eurónyi uniós támogatást kockáztat, ha nem gyorsítja fel a szükséges intézkedések végrehajtását - jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke hétfőn Szarajevóban.

António Costa, az Európai Tanács elnöke hétfőn Szarajevóban arról beszélt, hogy Bosznia-Hercegovina közel került az uniós csatlakozási folyamat következő mérföldkövéhez, ehhez már csak néhány további reformot kellene végrehajtania. Figyelmeztetett ugyanakkor arra is, hogy

az ország több százmillió eurónyi uniós forrástól eshet el, ha nem gyorsítja fel a szükséges intézkedések teljesítését.

Az ország jelentős fejlődést ért el az 1995-ös daytoni békemegállapodás óta, és ma már nem ugyanabban a helyzetben van, mint a háború lezárásakor - húzta alá, miután tárgyalást folytatott a háromtagú boszniai államelnökség tagjaival.

Bosznia-Hercegovina jövőjéről és a nemzetközi főképviselői hivatal szerepéről szólva az Európai Tanács elnöke kiemelte, hogy Bosznia-Hercegovina az elmúlt három évtizedben számottevő politikai, gazdasági és intézményi előrelépést tett.

"Fontos, hogy az új főképviselő Bosznia-Hercegovina választását testesítse meg, vagyis az Európai Unióhoz való csatlakozásra törekedjen" - szögezte le.

