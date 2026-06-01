Kiderült a titok: egyetlen európai cég tartja mozgásban a gigantikus orosz tiltott flottát

A Fayard az egyetlen uniós hajógyár, amely még mindig szárazdokkos szolgáltatásokat nyújt az Arc7-es jégosztályú tankerekből álló flottának. A technológiailag fejlett hajók európai hajógyárakra szorulnak a karbantartás során, mivel a szükséges szaktudás hiányzik Oroszországból, valamint a főbb kereskedelmi útvonalak közelsége miatt is ezt a kikötőt választják, hiszen a szibériai Jamal-félszigetről elsősorban északnyugat-európai dokkokba szállítanak gázt.

Az Urgewald civil szervezet elemzése szerint a tizenöt hajóból álló Arc7-flottából hatnak még az idén nyáron esedékes a karbantartása a dán hajógyárban, amire még azelőtt sor kerül, hogy 2027-ben életbe lépne az uniós tilalom, amely megakadályozza az Oroszországból érkező LNG-szállítók kiszolgálását.

A holland tulajdonú Damen volt az egyetlen másik európai hajógyár, amely korábban szintén karbantartotta az Arc7-flottát. A vállalat a holland külpolitikával összhangban már tavaly augusztusban bejelentette, hogy leállítja ezt a tevékenységet a franciaországi, bresti telephelyén. A Damen ellen egyébként jelenleg büntetőeljárás zajlik az Oroszország elleni uniós szankciók feltételezett megsértése miatt. Ukrajna teljes körű orosz lerohanása óta a Damen nyolc, a Fayard pedig tizenöt Arc7-es hajót fogadott.

A Fayard éves jelentése szerint tavaly öt, a Jamal-félszigetről érkező tankert szolgált ki.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök korábban "teljességgel felfoghatatlannak" nevezte a vállalat tevékenységét, és követelte, hogy "egyszerűen hagyják abba" a szolgáltatásnyújtást.

A hajógyár ugyanakkor azzal védekezett, hogy az Európai Bizottság 2027-ig továbbra is elengedhetetlennek tartja a jamali LNG-t az európai energiaellátás szempontjából, így ők csupán az európai kikötőkbe tartó hajók tengerbiztonságát garantálják.

Bár az Európai Unió 2022 februárja óta drasztikusan csökkentette az orosz földgázimportot, az utolsó szálak elvágása nehézkesen halad a kontinens külső energiafüggősége és a magas energiaárak miatt. A Kpler elemzőcég adatai szerint a Jamalról az EU-ba irányuló LNG-import 2026 első negyedévében 17 százalékkal, 5 millió tonnára nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ez a növekedés részben az Öböl-válság okozta kínálatszűküléssel magyarázható.

Az Urgewald szakértője szerint továbbra is nyitott kérdés, hogy az Arc7-flotta európai tulajdonosai – köztük a görög Dynagas hajózási nagyvállalat – a gázimporttilalom életbe lépése után is folytatják-e a hajók karbantartását, vagy inkább ázsiai, illetve orosz vevőknek adják el azokat. Az Egyesült Királyság a múlt héten szintén közzétette a saját, az oroszországi üzemeltetésű hajóknak nyújtott tengerészeti szolgáltatásokra vonatkozó tilalmát.

Az ukrán Razom We Stand szervezet kutatása szerint a brit biztosítók és hajókezelők a tilalom bejelentése és hatályba lépése közötti hat hónapban több mint 10 millió tonna orosz LNG-szállítmányt menedzseltek.

Ezenfelül az Arc7-flotta tizenegy hajóját jelenleg is brit biztosítás vagy más hajózási szolgáltatás fedezi.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images