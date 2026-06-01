Mindig azt hittük, hogy ez okozza Európa vesztét, erre a cégek most ezért magasztalják az EU-t

A World Justice Project jogállamisági indexe szerint 2025-ben a világ országainak közel hetven százalékában romlottak a jogállamisági mutatók, amit a szervezet az erősödő autoriter tendenciákkal hozza összefüggésbe.
A rangsor élén viszont szinte kizárólag európai országok állnak. Dánia, Norvégia, Finnország és Svédország foglalja el az első helyeket, míg az első húszban Németország, Luxemburg, Írország és Hollandia is szerepel.
Az Egyesült Államok csupán a 27. helyen áll. A vállalkozások számára a jogbiztonság nem luxus, hanem alapfeltétel. Működésük gerincét olyan országokban kell tartaniuk, ahol a jogállamiság szilárd alapokon nyugszik.
A Willis Towers Watson globális biztosítási alkusz által évente publikált politikai kockázati felmérés szerint idén a vállalatokat leginkább a kereskedelmi korlátok erősödése, a társadalmi polarizáció és az úgynevezett szürkezónás támadások aggasztják. Utóbbiak alatt a katonai erőt nem alkalmazó, de geopolitikai indíttatású károkozást értjük.
A megkérdezett multinacionális cégek 65 százalékát érintették hátrányosan a különböző vámok, és 60 százalékuk érezte meg az ukrajnai háború globális hatásait.
A Nyugat és Kína közötti feszültségek a válaszadók 53 százalékának, míg a szürkezónás támadások 44 százalékuknak okoztak nehézséget. Problémát az jelenthet, hogy az EU és Peking közötti feszültségek közepette már elkerülhetetlennek látszik egy gazdasági háború.
Különösen figyelemre méltó fordulat, hogy a politikai kockázatból eredő legnagyobb pénzügyi veszteségeket okozó országok listáját idén az Egyesült Államok vezeti, megelőzve Kínát, Oroszországot, Ukrajnát és Indiát. Az elmúlt években Oroszország állt az élen, azt megelőzően pedig Argentína, Egyiptom és Irán. Az a tény, hogy most az Egyesült Államok került az első helyre, önmagában is jól jelzi a globális változások mértékét.
A felmérés egy másik fontos eredménye, hogy a megkérdezett vállalatok közel négyötöde szerint saját kormányuk külpolitikája legalább mérsékelten növeli a külpiaci kockázataikat. Ez a szempont annyira újszerű, hogy a Willis Towers Watson csak idén emelte be a kérdőívébe.
Az európai országok ebből a szempontból is előnyben vannak: hagyományosan a diplomáciára helyezik a hangsúlyt a konfrontatív külpolitikával szemben, amely esetleg megtorlásra ösztönözne más államokat.
Mindezek fényében egyre több vállalat építi be a geopolitikai kockázatokat az üzleti tervezésébe, mérettől függetlenül. A Perzsa-öbölben rekedt hajók sorsa szemléletesen mutatja, hogy a békésen működő kereskedelmi szereplők is könnyen az államközi konfliktusok játékszerévé válhatnak. A cégek hiába tekintik magukat semlegesnek, a szemben álló államok nem feltétlenül osztják ezt a nézetet.
Mindez előny lehet az Európai Uniónak a gazdasági versenyben, mivel ugyan rigorózus szabályokkal operál, de az államszervezet a kiszámítható, szabályokon alapuló világrend utolsó bástyája.
Címlapkép forrása: EU
