15 százalékkal több területe lehet Romániának, ha elakad a nagy uniós terv

Ha Moldova európai uniós csatlakozása elakadna, az ország kész lenne fontolóra venni a szomszédos Romániával való egyesülést

– jelentette ki Eugen Osmochescu moldovai miniszterelnök-helyettes az Euractivnak adott interjújában.

A tavaly novemberben hivatalba lépett Osmochescu szerint Moldova elsődleges célja továbbra is az, hogy 2028 végéig aláírja az uniós csatlakozási szerződést. Ha azonban a folyamat ezt követően megrekedne, a Romániával való újraegyesítés reális alternatívát jelenthet. "Ez a B terv" - fogalmazott a politikus.

Ha ez a terv valósul meg, akár 15 százalékkal is nőhet a Magyarországgal szomszédos ország mérete.

A felvetés nem előzmények nélküli: Nicu Popescu moldovai külügyminiszter korábban nyilvánosan támogatta az egyesülés gondolatát. A miniszter kijelentette, hogy egy esetleges népszavazáson személyesen igennel voksolna. Maia Sandu moldovai elnök szintén az újraegyesítés mellett foglalt állást. Álláspontját azzal indokolta, hogy

az országnak egyre nehezebb önállóan boldogulnia a Moldovát sújtó gazdasági és társadalmi nehézségek közepette.

Bukarest részéről szintén nyitottságot jeleztek a kérdésben, miután Eugen Tomac, a román elnök tanácsadója megerősítette, hogy Románia kész tárgyalásokat folytatni Moldovával az együttműködés és az integráció lehetséges forgatókönyveiről.

A moldovai vezetők egyre határozottabb kiállása az egyesülés mellett nemcsak a belpolitikai hangulatváltozást tükrözi, hanem az ország külpolitikai kiszolgáltatottságát is. A makrogazdasági nehézségek és a szociális problémák a lakosság egy részét is fogékonnyá teszik az alternatív fejlődési utak, köztük a Romániával való integráció iránt.

