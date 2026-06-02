  • Megjelenítés
15 százalékkal több területe lehet Romániának, ha elakad a nagy uniós terv
Uniós források

15 százalékkal több területe lehet Romániának, ha elakad a nagy uniós terv

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kész lenne fontolóra venni a Romániával való egyesülést Moldova, amennyiben az ország európai uniós csatlakozási folyamata elakadna – jelentette ki Eugen Osmochescu moldovai miniszterelnök-helyettes az Euractivnak adott interjújában. Az elsődleges cél továbbra is a csatlakozási szerződés 2028 végéig történő aláírása, ám a Romániával való újraegyesítés "B tervként" szerepel a politikai napirenden. A felvetést több moldovai vezető is támogatja, köztük Maia Sandu elnök és Nicu Popescu külügyminiszter, Bukarest részéről pedig szintén nyitottságot jeleztek a tárgyalásokra.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Ha Moldova európai uniós csatlakozása elakadna, az ország kész lenne fontolóra venni a szomszédos Romániával való egyesülést

– jelentette ki Eugen Osmochescu moldovai miniszterelnök-helyettes az Euractivnak adott interjújában.

A tavaly novemberben hivatalba lépett Osmochescu szerint Moldova elsődleges célja továbbra is az, hogy 2028 végéig aláírja az uniós csatlakozási szerződést. Ha azonban a folyamat ezt követően megrekedne, a Romániával való újraegyesítés reális alternatívát jelenthet. "Ez a B terv" - fogalmazott a politikus.

Ha ez a terv valósul meg, akár 15 százalékkal is nőhet a Magyarországgal szomszédos ország mérete.

Még több Uniós források

Budapestre jött az Európai Bizottság fontos vezetője: sorsdöntő tárgyalások kezdődtek Magyarország EU-pénzeiről

Vitézy Dávid bejelentette: lecserélik a HÉV-eket uniós pénzből!

Megegyeztek a vitatott paktumról: az EU vethet véget az illegális migrációnak

A felvetés nem előzmények nélküli: Nicu Popescu moldovai külügyminiszter korábban nyilvánosan támogatta az egyesülés gondolatát. A miniszter kijelentette, hogy egy esetleges népszavazáson személyesen igennel voksolna. Maia Sandu moldovai elnök szintén az újraegyesítés mellett foglalt állást. Álláspontját azzal indokolta, hogy

az országnak egyre nehezebb önállóan boldogulnia a Moldovát sújtó gazdasági és társadalmi nehézségek közepette.

Bukarest részéről szintén nyitottságot jeleztek a kérdésben, miután Eugen Tomac, a román elnök tanácsadója megerősítette, hogy Románia kész tárgyalásokat folytatni Moldovával az együttműködés és az integráció lehetséges forgatókönyveiről.

A moldovai vezetők egyre határozottabb kiállása az egyesülés mellett nemcsak a belpolitikai hangulatváltozást tükrözi, hanem az ország külpolitikai kiszolgáltatottságát is. A makrogazdasági nehézségek és a szociális problémák a lakosság egy részét is fogékonnyá teszik az alternatív fejlődési utak, köztük a Romániával való integráció iránt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eldőlt, amire sokan vártak: Oroszi Beatrix lesz Magyarország új tisztifőorvosa
Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság
Behúzta az Európai Bizottság a kéziféket a korrupció miatt, asztalra csaptak Brüsszelben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility