Brüsszel sebészi pontossággal vágná le Európát az amerikai szoftverekről

A Politico szerint Donald Trump elnöksége felgyorsította azt a fordulatot, amelyet Franciaország és Brüsszel évek óta próbált elérni:
az európai kormányok egyre kevésbé tekintik egyszerű piaci kérdésnek az amerikai technológiai cégektől való függést, és mindinkább stratégiai sebezhetőségként kezelik.
Az amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései, a nemzetközi tisztviselőkkel szembeni szankciók és az európai digitális infrastruktúra kiszolgáltatottságának politikai eszközként való használata lebontotta az utolsó ellenállást is a francia vezetésű technológiai szuverenitási törekvésekkel szemben.
Az Európai Bizottság szerdán mutatja be technológiai szuverenitási csomagját, amelynek célja a külföldi, elsősorban amerikai szolgáltatóktól való függőség csökkentése, bár a Politico által látott tervezetek alapján
Brüsszel nem készül teljes szakításra a nem európai technológiai cégekkel.
A csomag hátterében az a felismerés áll, hogy az e-mailes kommunikáció, a köz- és magánadatok tárolása, a felhőszolgáltatások és számos kormányzati digitális eszköz amerikai vállalatokra épül, így ezek a rendszerek válsághelyzetben politikai nyomásgyakorlás célpontjává válhatnak.
A fordulat azért látványos, mert néhány éve még Hollandia és Dánia is fékezte a francia kezdeményezéseket, amelyek az érzékeny európai adatok amerikai szerverektől való távoltartását célozták, mivel ezekben protekcionista kockázatot és gazdasági önkárosítást láttak. A Politico szerint az első komoly figyelmeztetést még Joe Biden lépése adta, amikor hivatali ideje végén korlátozta az AI-chipek exportját több európai országba, Bart Groothuis holland EP-képviselő pedig ezt úgy értelmezte, hogy az Egyesült Államok saját mesterségesintelligencia-függőségi pályára terelné Európát.
A Trump-adminisztráció lépései ennél is erősebben hatottak az európai gondolkodásra, különösen azután, hogy
a Nemzetközi Büntetőbíróság tisztviselői ellen hozott amerikai szankciók nyomán érintettek elvesztették hozzáférésüket olyan szolgáltatásokhoz, mint a Visa, a Mastercard, az Amazon, az Airbnb vagy a Booking.com.
A dán álláspont változását a Grönlanddal kapcsolatos amerikai fenyegetések gyorsították fel, miközben a cikkben idézett szakértők szerint Európában ma már nem pusztán francia iparpolitikai törekvésként, hanem biztonsági, geopolitikai és alkupozíciós kérdésként értelmezik az amerikai technológiai függést.
A készülő uniós csomag ugyanakkor a technológiai szuverenitás korlátait is megmutatja, mert a Bizottság a tervezetek szerint nem kötelező szakítást ír elő az amerikai szolgáltatókkal, hanem inkább a magánbefektetések mozgósítására, a nyílt forráskódú alternatívák támogatására, az európai chipgyártás ösztönzésére és a kormányzati sérülékenységi vizsgálatokra épít. Brüsszel közben ügyel arra, hogy ne élezze ki nyíltan a konfliktust Washingtonnal, ezért a csomag hivatalos nyelvezete a nyitottságot, a partnerséget és a tisztességes versenyt hangsúlyozza, miközben az EU a Pax Silica nevű, amerikai vezetésű AI-ellátásilánc-kezdeményezéshez való csatlakozást is mérlegeli.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
