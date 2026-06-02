Brüsszel sebészi pontossággal vágná le Európát az amerikai szoftverekről
Az Európai Bizottság szerdán mutatja be technológiai szuverenitási csomagját, amellyel az amerikai digitális szolgáltatóktól való függőséget kívánja csökkenteni. A Politico elemzése szerint Donald Trump elnöksége gyorsította fel a fordulatot: a Grönlanddal kapcsolatos fenyegetések, a nemzetközi tisztviselők elleni szankciók és az európai digitális infrastruktúra kiszolgáltatottságának politikai eszközként való használata lebontotta az utolsó ellenállást is a francia vezetésű törekvésekkel szemben. A tervezetek szerint Brüsszel nem készül teljes szakításra az amerikai technológiai cégekkel, inkább magánbefektetések mozgósítására, nyílt forráskódú alternatívák támogatására és az európai chipgyártás ösztönzésére épít. Az EU közben ügyel arra, hogy ne élezze ki nyíltan a konfliktust Washingtonnal, ezért a csomag hivatalos nyelvezete a partnerséget és a tisztességes versenyt hangsúlyozza.
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak?
A Politico szerint Donald Trump elnöksége felgyorsította azt a fordulatot, amelyet Franciaország és Brüsszel évek óta próbált elérni:

az európai kormányok egyre kevésbé tekintik egyszerű piaci kérdésnek az amerikai technológiai cégektől való függést, és mindinkább stratégiai sebezhetőségként kezelik.

Az amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései, a nemzetközi tisztviselőkkel szembeni szankciók és az európai digitális infrastruktúra kiszolgáltatottságának politikai eszközként való használata lebontotta az utolsó ellenállást is a francia vezetésű technológiai szuverenitási törekvésekkel szemben.

Az Európai Bizottság szerdán mutatja be technológiai szuverenitási csomagját, amelynek célja a külföldi, elsősorban amerikai szolgáltatóktól való függőség csökkentése, bár a Politico által látott tervezetek alapján

Brüsszel nem készül teljes szakításra a nem európai technológiai cégekkel.

A csomag hátterében az a felismerés áll, hogy az e-mailes kommunikáció, a köz- és magánadatok tárolása, a felhőszolgáltatások és számos kormányzati digitális eszköz amerikai vállalatokra épül, így ezek a rendszerek válsághelyzetben politikai nyomásgyakorlás célpontjává válhatnak.

A fordulat azért látványos, mert néhány éve még Hollandia és Dánia is fékezte a francia kezdeményezéseket, amelyek az érzékeny európai adatok amerikai szerverektől való távoltartását célozták, mivel ezekben protekcionista kockázatot és gazdasági önkárosítást láttak. A Politico szerint az első komoly figyelmeztetést még Joe Biden lépése adta, amikor hivatali ideje végén korlátozta az AI-chipek exportját több európai országba, Bart Groothuis holland EP-képviselő pedig ezt úgy értelmezte, hogy az Egyesült Államok saját mesterségesintelligencia-függőségi pályára terelné Európát.

A Trump-adminisztráció lépései ennél is erősebben hatottak az európai gondolkodásra, különösen azután, hogy

a Nemzetközi Büntetőbíróság tisztviselői ellen hozott amerikai szankciók nyomán érintettek elvesztették hozzáférésüket olyan szolgáltatásokhoz, mint a Visa, a Mastercard, az Amazon, az Airbnb vagy a Booking.com.

A dán álláspont változását a Grönlanddal kapcsolatos amerikai fenyegetések gyorsították fel, miközben a cikkben idézett szakértők szerint Európában ma már nem pusztán francia iparpolitikai törekvésként, hanem biztonsági, geopolitikai és alkupozíciós kérdésként értelmezik az amerikai technológiai függést.

A készülő uniós csomag ugyanakkor a technológiai szuverenitás korlátait is megmutatja, mert a Bizottság a tervezetek szerint nem kötelező szakítást ír elő az amerikai szolgáltatókkal, hanem inkább a magánbefektetések mozgósítására, a nyílt forráskódú alternatívák támogatására, az európai chipgyártás ösztönzésére és a kormányzati sérülékenységi vizsgálatokra épít. Brüsszel közben ügyel arra, hogy ne élezze ki nyíltan a konfliktust Washingtonnal, ezért a csomag hivatalos nyelvezete a nyitottságot, a partnerséget és a tisztességes versenyt hangsúlyozza, miközben az EU a Pax Silica nevű, amerikai vezetésű AI-ellátásilánc-kezdeményezéshez való csatlakozást is mérlegeli.

