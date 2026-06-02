Budapestre jött az Európai Bizottság fontos vezetője: sorsdöntő tárgyalások kezdődtek Magyarország EU-pénzeiről

Michael McGrath igazságügyi és jogállamisági uniós biztos kedden Budapesten tárgyal a magyar kormány és az Országgyűlés képviselőivel a jogállamisági reformokról és az uniós források felszabadításának feltételeiről. A látogatásra közvetlenül az Ursula von der Leyen és Magyar Péter miniszterelnök közötti pénteki politikai megállapodás után kerül sor, amely 16,4 milliárd euró uniós forrás feloldásáról szól. A tárgyalások középpontjában a jogalkotási reformok, az alapjogok védelme, a médiaszabadság és a korrupcióellenes garanciák állnak. Az uniós biztos külön üdvözölte Magyarország döntését az Európai Ügyészséghez való csatlakozás megindításáról és a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés visszafordításáról.

Michael McGrath igazságügyi és jogállamisági uniós biztos kedden egész nap Budapesten tárgyal a magyar kormány és az Országgyűlés képviselőivel, tudta meg a Portfolio az Európai Bizottságtól.

A látogatás közvetlenül a pénteki brüsszeli bejelentés után történik, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök politikai megállapodást jelentett be a Magyarországnak járó uniós források jelentős, 16,4 milliárd eurónyi szeletének felszabadításáról.

A mostani tárgyalások középpontjában a jogalkotási reformmenetrend, a jogállamiság megerősítése, az alapjogok védelme és a médiaszabadság biztosítása áll, ami fontos eleme a helyreállítási alap és a kohéziós források kiszabadításának is.

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint McGrath találkozik Rák Richárddal, az Országgyűlés alelnökével és a törvényalkotási bizottság elnökével, valamint Hantosi Istvánnal, az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság, Hajdu Mártonnal, a külügyi bizottság, illetve Sopov Éva Ildikóval, az európai ügyekkel foglalkozó bizottság elnökével.

A biztos kormányzati oldalon Ruff Bálint miniszterelnök-helyettessel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, Görög Márta igazságügyi miniszterrel, valamint Tarr Zoltánnal, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős, médiáért is felelős miniszterrel egyeztet.

McGrath a budapesti út előtt kiadott nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a magyar választók Európa mellett döntöttek. „A magyar emberek európai utat választottak. Ez lehetőség arra, hogy új lapot nyissunk, újraindítsuk a kapcsolatainkat, és biztosítsuk, hogy Magyarország teljes mértékben élvezhesse az uniós tagság előnyeit” – fogalmazott az uniós biztos, hozzátéve, hogy

az országnak régóta fennálló jogállamisági kihívásokkal kellett szembenézni, de most már világos elköteleződés látszik ezek kezelésére.

Az uniós biztos szerint a pénteki von der Leyen–Magyar-találkozó után a budapesti tárgyalások célja a konstruktív párbeszéd folytatása az új magyar kormánnyal. McGrath úgy fogalmazott: igazságügyi és jogállamisági biztosként látogatása arra összpontosít, hogy támogassa Magyarország reformtörekvéseit azokban az ügyekben, amelyeket az Európai Bizottság éves jogállamisági jelentései azonosítottak. Ezek a reformok közvetlenül kapcsolódnak az uniós források feloldásához is, mivel Brüsszel a korrupcióellenes garanciák, az intézményi fékek, az igazságszolgáltatási függetlenség és az alapjogi feltételek teljesítését várja Budapesttől.

McGrath külön kiemelte Magyarország döntését az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamat megindításáról, amelyet „erős jelzésnek” nevezett az európai elköteleződésről.

Szerinte ez konkrét lépés az uniós pénzek védelme, a csalás és a korrupció elleni fellépés, valamint a bizalom újjáépítése felé. Az Európai Bizottság azt is üdvözli, hogy Magyarország visszafordítja a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépési folyamatot, mert ez a biztos szerint pozitív jelzést küld a nemzetközi igazságszolgáltatás, az elszámoltathatóság és a többoldalú együttműködés iránti magyar elkötelezettségről.

Címlapkép forrása: EU