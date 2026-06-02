Budapestre jött az Európai Bizottság fontos vezetője: sorsdöntő tárgyalások kezdődtek Magyarország EU-pénzeiről

Michael McGrath igazságügyi és jogállamisági uniós biztos kedden egész nap Budapesten tárgyal a magyar kormány és az Országgyűlés képviselőivel, tudta meg a Portfolio az Európai Bizottságtól.
A látogatás közvetlenül a pénteki brüsszeli bejelentés után történik, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök politikai megállapodást jelentett be a Magyarországnak járó uniós források jelentős, 16,4 milliárd eurónyi szeletének felszabadításáról.
A mostani tárgyalások középpontjában a jogalkotási reformmenetrend, a jogállamiság megerősítése, az alapjogok védelme és a médiaszabadság biztosítása áll, ami fontos eleme a helyreállítási alap és a kohéziós források kiszabadításának is.
Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint McGrath találkozik Rák Richárddal, az Országgyűlés alelnökével és a törvényalkotási bizottság elnökével, valamint Hantosi Istvánnal, az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság, Hajdu Mártonnal, a külügyi bizottság, illetve Sopov Éva Ildikóval, az európai ügyekkel foglalkozó bizottság elnökével.
A biztos kormányzati oldalon Ruff Bálint miniszterelnök-helyettessel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, Görög Márta igazságügyi miniszterrel, valamint Tarr Zoltánnal, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős, médiáért is felelős miniszterrel egyeztet.
McGrath a budapesti út előtt kiadott nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a magyar választók Európa mellett döntöttek. „A magyar emberek európai utat választottak. Ez lehetőség arra, hogy új lapot nyissunk, újraindítsuk a kapcsolatainkat, és biztosítsuk, hogy Magyarország teljes mértékben élvezhesse az uniós tagság előnyeit” – fogalmazott az uniós biztos, hozzátéve, hogy
az országnak régóta fennálló jogállamisági kihívásokkal kellett szembenézni, de most már világos elköteleződés látszik ezek kezelésére.
Az uniós biztos szerint a pénteki von der Leyen–Magyar-találkozó után a budapesti tárgyalások célja a konstruktív párbeszéd folytatása az új magyar kormánnyal. McGrath úgy fogalmazott: igazságügyi és jogállamisági biztosként látogatása arra összpontosít, hogy támogassa Magyarország reformtörekvéseit azokban az ügyekben, amelyeket az Európai Bizottság éves jogállamisági jelentései azonosítottak. Ezek a reformok közvetlenül kapcsolódnak az uniós források feloldásához is, mivel Brüsszel a korrupcióellenes garanciák, az intézményi fékek, az igazságszolgáltatási függetlenség és az alapjogi feltételek teljesítését várja Budapesttől.
McGrath külön kiemelte Magyarország döntését az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamat megindításáról, amelyet „erős jelzésnek” nevezett az európai elköteleződésről.
Szerinte ez konkrét lépés az uniós pénzek védelme, a csalás és a korrupció elleni fellépés, valamint a bizalom újjáépítése felé. Az Európai Bizottság azt is üdvözli, hogy Magyarország visszafordítja a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépési folyamatot, mert ez a biztos szerint pozitív jelzést küld a nemzetközi igazságszolgáltatás, az elszámoltathatóság és a többoldalú együttműködés iránti magyar elkötelezettségről.
Címlapkép forrása: EU
Felújítók, figyelem: lezárul a vidéki otthonfelújítási program, az OTP már döntött
Négy hét maradt a támogatásra, néhány nap az esetleges hitelre.
Magyar kilátások: A helyzet reménytelen, de nem súlyos
Terták Elemér elemzése.
Bejelentette Aleksandar Vučić: nem lesz többé Szerbia elnöke
De más poszton továbbra is vezetné az országot.
Elképesztő dolog épült a föld alatt: hatalmas alagútrendszerbe zárják el a halálos sugárzást a világ elől
Százezer évre szóló projekt indul.
Figyelmeztetést adott ki a Meteorológiai Világszervezet
Szélsőséges lesz a nyár.
Rákot okozhat az ígéretes gyógyszer, azonnal büntetni kezdték a céget
Egy több milliárd dolláros piac felé nyílhatott volna meg a vállalat útja.
Megelégelték Putyin fenyegetéseit: amerikai atomfegyverek jelenhetnek meg Oroszország közvetlen szomszédságában
Washington fontolgatja a nukleáris képességek telepítését.
Hónapokig terjedhetett észrevétlenül a halálos vírus: a szakértők attól félnek, megismétlődik a korábbi rémálom
Sokkal súlyosabb lehet a helyzet, mint amit kimutatnak a hivatalos adatok.
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében
Az Európai Unió radikális átalakításra készül az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A tervek szerint 2026 júliusától megszűnhet a 150 euró alatti importküldemények eddigi vámmentesség
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?