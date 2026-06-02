Érkezik a 21. szankciócsomag, Kirill pátriárka is újra listára kerülhet

Egyelőre úgy tűnik, korainak tartja az Európai Unió, hogy közvetlen tárgyalásokat kezdeményezzen Oroszországgal, miközben úgy látják, hogy Ukrajna sokkal előnyösebb tárgyalási pozícióban lehet a nyár végére. Az újabb szankciós csomagot rendkívül gyorsan elfogadhatják, és felmerült az is, hogy a további olajkorlátozások mellett, Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli szövetségese, Kirill pátriarka is újra a szankciós listára kerüljön. A moszkvai vallási vezető régóta az orosz politikai és gazdasági elit egyik legbefolyásosabb szereplője, a rá vonatkozó korlátozóintézkedések visszavonását a korábbi Orbán-kormány érte el, arra hivatkozva, hogy az unió vallásüldözést követ el a pátriarkára kivetett szankciókkal.

Az Európai Unió már a 21. Oroszország elleni szankciós csomag előkészítésén dolgozik, miközben Brüsszelben egyre inkább háttérbe szorulnak azok a kezdeményezések, amelyek közvetlen béketárgyalásokat sürgetnének Moszkvával. A Politico értesülései szerint

az új intézkedéseket akár már a jövő hét végéig megpróbálhatják elfogadni a tagállamok.

A készülő csomag középpontjában ismét az orosz energiaexport bevételeinek további visszaszorítása áll, ennek pedig kulcseleme, hogy befagyasszák az orosz olaj árplafonját. A jelenlegi rendszer ugyanis nyáron kifutna, és automatikus mechanizmus alapján magasabb árszinthez igazodna, ha nem születik új döntés.

A teljes orosz olajembargó ugyanakkor továbbra sem tűnik reális opciónak. A lap szerint az orosz tengeri energiaszállításokat kiszolgáló szolgáltatások teljes tiltása sem kapott elegendő támogatást az előzetes tárgyalásokon. Ezzel szemben újabb intézkedések jöhetnek az úgynevezett orosz „árnyékflotta” ellen, amelyen keresztül Moszkva a nyugati korlátozások megkerülésével próbál olajat exportálni.

Az uniós tervek között szerepelhet továbbá a Lukoil és a Rosznyefty elleni újabb fellépés is,

miközben Ukrajna továbbra is azt sürgeti, hogy az EU az orosz atomenergetikai szektort is vegye célba. Kijev különösen a Roszatom szankcionálását szeretné elérni, arra hivatkozva, hogy az orosz atomügynökség közvetlenül támogatja Vlagyimir Putyin háborús gépezetét.

A csomag politikailag érzékeny eleme lehet Kirill moszkvai pátriárka esetleges szankciós listára vétele is. Az orosz ortodox egyház vezetője régóta szoros kapcsolatot ápol a Kremllel, ugyanakkor Magyarország korábban már megakadályozta, hogy felkerüljön az uniós szankciós listára. Akkor a vallásszabadságra hivatkozva tette ezt az Orbán-kormány.

Ezzel szemben Magyar Péter miniszterelnök kampánya alatt azt hangsúlyozta, hogy

megvédik Magyarország hozzáférést a szükséges energiaforrásokhoz, de orosz oligarchákat nem fognak bevédeni Vlagyimir Putyin kedvéért.

Az uniós gondolkodás szerint most nem lenne jó ötlet közvetlen tárgyalásokba bocsátkozni, hiszen nem csak Oroszországban növekszik a gazdasági nyomás, de fordulat látszik a csatatéren is, és Ukrajna sokkal jobb tárgyalási helyzetbe kerülhet az őszi időszakra.

