Lezárták a Google elleni adathalászásás ügyében folyó vizsgálatot

A Gazdasági Versenyhivatal bizonyítottság hiányában megszüntette a Google Ireland ellen indított vizsgálatot, amely az MBH Bank nevével visszaélő adathalász hirdetések miatt indult. A Google közben uniós szinten is több versenyjogi és digitális szabályozási eljárás alatt áll, ezek azonban továbbra is lassan haladnak.

A Gazdasági Versenyhivatal megszüntette a Google Ireland Limited ellen tavaly indított versenyfelügyeleti eljárást, miután a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem tudta egyértelműen megállapítani a jogsértést. A vizsgálat középpontjában az állt, hogy a Google hirdetési rendszerében az MBH Bank nevével visszaélő adathalász oldalak jelenhettek meg fizetett hirdetésként a keresési találatok élén.

A GVH szerint a vizsgálat során nem sikerült teljes körűen rekonstruálni, hogy pontosan milyen domainek és hirdetési fiókok kapcsolódtak az adathalász tevékenységhez, illetve hogyan és milyen időzítéssel kezelte ezeket a Google rendszere. Emiatt a hatóság nem tudta érdemben ellenőrizni, hogy a vállalat által működtetett kontrollmechanizmusok valóban megfelelőek voltak-e a visszaélések kiszűrésére és kezelésére.

A vizsgálat ugyanakkor megállapította, hogy a Google a problémák észlelése után intézkedett a kifogásolt tartalmak eltávolításáról, valamint több érintett hirdetési fiók felfüggesztéséről. A cég az eljárás során azt is jelezte, hogy a jövőben nagyobb figyelmet fordít az adathalász hirdetések ellenőrzésére és kiszűrésére.

A GVH az ügy kapcsán külön figyelmeztette a fogyasztókat az online bankolással kapcsolatos kockázatokra. A hatóság arra kérte a felhasználókat, hogy

minden esetben ellenőrizzék a banki oldalak hitelességét, mielőtt belépési adatokat vagy személyes információkat adnának meg.

A Google közben uniós szinten is több ellenőrzés és szabályozási eljárás alatt áll. Az Európai Bizottság jelenleg is vizsgálja többek között a Google keresőjének, hirdetési rendszerének és az Android ökoszisztémának a működését a digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) alapján. Brüsszel elsősorban azt próbálja megállapítani, hogy a vállalat visszaél-e piaci erőfölényével saját szolgáltatásainak előnyben részesítésével.

Az uniós eljárások ugyanakkor lassan haladnak, részben azért, mert rendkívül összetett technológiai és jogi kérdésekről van szó, részben pedig azért, mert a Bizottság igyekszik elkerülni a túl gyors vagy könnyen támadható döntéseket, amik ellenintézkedésre motiválhatják Donald Trump amerikai elnököt.

A Google és más nagy technológiai cégek eközben jelentős erőforrásokat fordítanak a védekezésre és a jogi kifogásokra, így az EU-s vizsgálatok gyakran éveken át húzódnak, még akkor is, ha Brüsszel politikailag egyre keményebb fellépést ígér a digitális platformokkal szemben.

