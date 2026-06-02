Megegyeztek a vitatott paktumról: az EU vethet véget az illegális migrációnak

Az Európai Parlament és a tagállamokat képviselő Tanács megállapodott az illegálisan az Európai Unióban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésére vonatkozó szabályok szigorításáról. A 2008-as szabályozást felülíró új rendszer a migrációs paktum egyik fontos elemének számít, amelyet az Orbán-kormány korábban hevesen bírált, de végül nem tudott megakadályozni az uniós döntéshozatal során.
Ahogy arról a Portfolio-n is írtunk többször, az új szabályozás célja, hogy gyorsabbá és egységesebbé tegye a kitoloncolási eljárásokat, amellett, hogy továbbra is tiszteletben tartsa az ide érkezők alapvető jogait és a nemzetközi jogi kötelezettségeket. A megállapodás értelmében az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgároknak együtt kell működniük a hatóságokkal, és
a kiutasításról szóló döntés után azonnal vagy meghatározott időn belül el kell hagyniuk az adott tagállamot.
A szabályok több ponton jelentősen szigorodnak. Az EU lehetővé teszi a visszaküldésre váró személyek őrizetbe vételét, ha fennáll a szökés veszélye, nem működnek együtt a hatóságokkal vagy biztonsági kockázatot jelentenek.
- Az őrizet akár 24 hónapig is tarthat, bizonyos esetekben további fél évvel meghosszabbítható.
- A tagállamok emellett rendszeres jelentkezési kötelezettséget, kijelölt tartózkodási helyet, pénzügyi biztosítékot vagy elektronikus megfigyelést is előírhatnak.
Az egyik legfontosabb újítás az úgynevezett „return hubok”, vagyis külső visszaküldési központok lehetősége. Az új szabályok alapján az EU-tagállamok megállapodhatnak olyan unión kívüli országokkal, amelyek átveszik a visszaküldésre váró migránsokat. Brüsszel szerint ezek az egyezmények csak olyan országokkal köthetők meg, amelyek tiszteletben tartják az emberi jogokat és a nemzetközi jogi normákat.
A rendszer része lesz egy úgynevezett „európai visszatérési határozat” is, amely egy információs rendszeren keresztül az egész schengeni övezetben elérhetővé válik. Ez azt jelenti, hogy egy tagállam könnyebben végrehajthatja egy másik tagállam kiutasítási döntését is. Az Európai Bizottság két év múlva külön értékelést készít arról, hogy szükség van-e még szorosabb uniós koordinációra, akár kötelező kölcsönös elismeréssel.
A magyar kormány évek óta azt állítja, hogy az úgynevezett migrációs paktum „kötelező betelepítést” hozna, ugyanakkor a most elfogadott rendszer ennél jóval összetettebb. A paktum valóban elvár valamilyen hozzájárulást a tagállamoktól a migráció kezeléséhez, azonban ez történhet pénzügyi támogatással, technikai segítségnyújtással vagy bizonyos számú menedékkérő átvételével is.
Az arányossági mechanizmusok miatt Magyarországot várhatóan korlátozott mértékben érinthetné a rendszer gyakorlati része, de egyáltalán nem idegen az EU-tól, hogy különleges kivételeket tegyen, ahogy például az orosz olajimport beszüntetése alól is mentességet kaptunk eredetileg, Szlovákiával és Csehországgal együtt.
A paktum emellett számos olyan elemet is tartalmaz, amelyek közelebb állnak a magyar kormány korábbi követeléseihez. Ide tartozik a megerősített külső határvédelem, a gyorsított eljárások, a biztonsági kockázatot jelentő személyekkel szembeni szigorúbb fellépés, valamint az a törekvés, hogy az EU a saját határain kívül rendezze a migrációból eredő feszültségek egy részét.
Magyar Péter miniszterelnök a 16,4 milliárd eurós uniós politikai megállapodás bejelentésekor külön kitért arra is, hogy a migrációs paktum körüli kommunikáció, maga a névadás szerinte félrevezető képet fest a szabályozás tartalmáról. Hangsúlyozta, hogy Magyarország nem fog menekülttáborokat létrehozni, és azt is jelezte, hogy a migrációs szabályok kérdésköre alapvetően független az uniós forrásokról szóló tárgyalásoktól.
Az intézkedések azután léphetnek hatályba, hogy azokat a Parlament és a Tanács is hivatalosan megszavazza soron következő üléseiken.
Eközben továbbra is jelentős pénzügyi nyomás alatt áll az uniós menekültügyi szabályok megsértése miatt az ország. Az Európai Bíróság döntése alapján az ország napi 1 millió eurós bírságot fizet, amiért az Orbán-kormány korábban nem biztosította megfelelően a menedékkérelmek benyújtásának lehetőségét a határokon. Ez éves szinten már önmagában is nagyobb terhet jelenthet, mint az a hozzájárulás, amely a migrációs paktum szolidaritási mechanizmusából fakadna.
A Tisza-kormány már a tárgyalások elején kérte a Bizottságot, hogy függessze fel a bírság napidíját, amíg dolgoznak az ügy megoldásán, azonban ezt nem tudta vállalni az EU végrehajtói hatalma. Ahogy a 16,4 milliárdos politikai alku eléréséből is látszik,
a Bizottság rendkívül rugalmas tud lenne a még elérhető források ügyében, de jogi döntések, már elveszett források esetében van egy olyan vörös vonal, amit nem lépnek át.
Címlapkép forrása: EU
