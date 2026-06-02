Orbán Anita: mindenki tudja, hogy ez a pénz jár a magyaroknak

Az első hetek tapasztalatai alapján úgy tűnik, senki sem fog annak az útjába állni, hogy Magyarország hozzájusson a pénteken bejelentett 16,4 milliárd eurós összeghez, sőt, rövidesen a szinte ugyanekkora SAFE-hitel is rövid időn belől beérkezhet. Orbán Anita külügyminiszter a Brüsszelből hazafelé tartó repülőjáraton nyilatkozott a Portfolio-nak, ahol a NATO-vezérrel folytatott egyeztetésekről és az uniós források megszerzéséhez szükséges munkáról kérdeztük.

Kevesebb mint egy héttel azután, hogy Helsingborgban már egyeztetett Mark Rutte főtitkárral, Orbán Anita Brüsszelben ismét találkozhatott a NATO-vezérrel. Rutte a csütörtöki, Magyar Péterrel való első találkozása után már megköszönte a magyarok munkáját a székesfehérvári parancsnokságon és Koszovóban. A találkozó lényege azonban a júliusban tartandó ankarai NATO-csúcsra való felkészülés volt.

Ez lehet az a találkozó, ahol a magyar miniszterelnök először találkozhat Donald Trump amerikai elnökkel, amennyiben az USA vezetője valóban részt vesz az eseményen. Az EU-val való vitás kapcsolat ellenére a találkozó fő témája róla szól, ugyanis

a Hágában Trump nyomására elfogadott 5 százalékos védelmi költségminimum menetrendjét mutatják be majd ekkor.

Orbán Anita a pénteki bejelentés után, a Brüsszelből hazafelé tartó járaton nyilatkozott a Portfolio-nak, ahol elmondta, hogy magyar részről is komoly felkészülés folyik az Ankarában rendezett eseményre.

Ugyan lehetnek várakozások azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz Magyarország és az USA viszonya a kormányváltás után, a külügyminiszter szerint ezt a kérdéskört nem érintették Ruttéval, akinek sokszor hízelgő kommentjeivel sikerült meglepően hatékony kapcsolatot kialakítania Trumppal.

Ezzel szemben arról volt szó, hogy tudja-e tartani magát az új kormány a NATO-minimum vállalásához.

[Rutténak] megerősítettük, ahogy a kampányban is elmondtuk, hogy 2035-re vállaljuk az 5 százalék elérését

– mondta a külügyminiszter.

Az 5 százalékos célból azonban csak 3,5 százalékot kell közvetlen katonai célokra elkölteni, a fennmaradó 1,5 százalékot pedig védelmi mobilitást is elősegítő infrastruktúrára javasolják fordítani. Így ebben Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszteren kívül feltehetően nagy szerepe lehet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek is.

Jelenleg Magyarország a GDP több mint 2 százalékát, nagyjából 2000 milliárd forintot költ védelemre, ezt kellene 9 év alatt 5 százalékra feltornázni, amelyben a Tisza-kormány is ki szeretné használni az EU-tól megigényelhető SAFE-hitelt.

Ebből az összesen 150 milliárd eurós alapból az előző kormány Magyarország méretéhez képest igencsak jelentős, 16,2 milliárd eurós összeget remélt, amely önmagában majdnem annyi, mint amennyit az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások alatt sikerült elérnie Magyar Péter csapatának.

Tehát a most elérhetővé váló közel 6000 milliárd forintnyi támogatást rövid időn belül megduplázhatja a Tisza-kormány.

Ehhez a korábban benyújtott SAFE-terv mielőbbi felülvizsgálatára és várhatóan átdolgozására lesz szükség, valamint arra, hogy ezt az Európai Bizottság elfogadja. Eddig úgy tűnik, hogy a Magyar-kormánnyal való együttműködésre nagyon nyitott az Ursula von der Leyen vezette intézmény, így feltehetően ez a támogatás is hónapokon belül megérkezhet.

A külügyminiszterrel arról is beszéltünk, hogy az uniós források lehívásánál gyakorlatilag nincs olyan tagállam, amelyiktől ellenkezésre lehetne számítani.

Mindenki tudja, hogy ez a fő vállalásunk, és azért mindenki látja azt is, hogy ez a pénz jár a magyaroknak, meg Magyarországnak. Nincs olyan tagállam, amelyik ne értené, hogy mi volt az előző rendszer alatt, és mindenki szurkol, hogy a rövid határidők ellenére sikerrel járjunk.

– mondta Orbán Anita.

Ahogy arról már a meghallgatásain is beszélt, ebben az újraformálódó külügy fő feladata az lesz, hogy megszerezze az uniós országok támogatását a források feloldásához. Bár ennek sikerességében nagyon magabiztos Orbán Anita, és egyelőre egyetlen kockázatot jelentő tagállam sem látható, a munkát azért el fogják végezni.

Intenzív hetek vannak mögöttünk. Belgium előtt Lengyelországban és Ausztriában jártunk, június első hetében további utazásaink lesznek Berlinbe és Párizsba, illetve Budapestre is érkeznek külügyminiszterek több államból. A miniszterelnök már bejelentette, hogy június 23-án V4-es miniszterelnöki találkozó lesz, ami komoly teljesítménynek számít.

– hangsúlyozta a magyar külügyminiszter.

Címlapkép forrása: EU