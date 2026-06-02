Repülnél a nyáron? Hatalmas változtatás jöhet egy brüsszeli vita miatt

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament között komoly nézeteltérés alakult ki a légi utasok jogairól szóló szabályozás reformjáról. A feleknek keddig van idejük megállapodásra jutni, különben az egész jogalkotási folyamat kudarcba fullad – írta meg a Politico.
A vita lényege, hogy a legalább háromórás késés esetén járó 250–600 eurós kártalanítás feltételei miként változzanak. A hatályos szabályozást sok kritika éri, mert egyrészről az utasok gyakran nem kapják meg a nekik járó összeget, míg a másik oldalon a légitársaságok túlzottnak tartják a kifizetési kötelezettségeiket.
Az Európai Bizottság még 2013-ban javasolta a rendszer átalakítását, ám az eredeti reformterv éveken át megrekedt, míg az ügy tavaly új lendületet nem kapott, amikor a tagállamok szűk többséggel közös álláspontra jutottak, egyúttal szoros határidőt hagyva a tárgyalásoknak.
A Tanács álláspontja szerint
a kártalanítási küszöböt háromról négy órára kellene emelni az EU-n belüli, illetve a 3500 kilométernél rövidebb járatok esetében, az ennél hosszabb útvonalakon pedig hat órára tolnák ki a határt.
Ezzel szemben az Európai Parlament ragaszkodik a jelenlegi háromórás időkerethez.
Azt viszont mindkét fél támogatja, hogy a légitársaságok kötelesek legyenek automatikus kárigény-benyújtási űrlapot biztosítani a járattörlés miatti kártalanításokhoz. Egy bizottsági tanulmány szerint jelenleg a jogosult utasoknak mindössze 38 százaléka kapja meg a neki járó pénzt. A többség egyáltalán nem tesz panaszt, leginkább a jogtudatosság hiánya és a túlzottan bürokratikus eljárások miatt.
További vitapont a kézipoggyászok kérdése, amelyek kapcsán a parlamenti képviselők azt szeretnék elérni, hogy az utasok az ülés alatt elhelyezhető kisebb táskán felül egy nagyobb méretű kézipoggyászt is díjmentesen vihessenek a fedélzetre. A diszkont légitársaságok szerint ez a lépés felborítaná az üzleti modelljüket, és elkerülhetetlen jegyáremeléshez vezetne.
A légitársaságok érdekvédelmi szervezetei egy közös nyilatkozatban közölték aggályaikat, mivel úgy tartják, a jelenlegi szabályozás már most is mintegy 8 euróval drágít meg minden egyes repülőjegyet. A tárgyalóasztalon lévő kompromisszumos javaslat pedig további egyharmaddal növelné a költségeket anélkül, hogy a késések valódi okait kezelné. Bár az iparági szereplők korábban a reform mellett kampányoltak, mára megváltozott az álláspontjuk. Úgy vélik:
a rossz megállapodásnál az is jobb, ha egyáltalán nem születik egyezség.
Az intézményközi egyeztetés hivatalos határideje június 15. A tárgyalásokban részt vevő források szerint azonban a jogi szövegek fordításával kapcsolatos technikai okok miatt a tényleges határidő kedd. Ha addig nem születik megállapodás, a jelenlegi, széles körben problémásnak tartott szabályozás marad érvényben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Sikerrel jártak az ukrán csapások: brutális üzemanyaghiánytól szenved a megszállt Krím
Hatalmas sorok a benzinkutaknál, jegyre osztják az üzemanyagot.
Orbán Anita: mindenki tudja, hogy ez a pénz jár a magyaroknak
A Portfolio-nak nyilatkozott Magyarország külügyminisztere.
Mindent el kell felejteni, amit az európai rangsorokról eddig gondoltunk? Alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása
A vállalatok, a befektetők és a lakosság helyzete is drasztikusan megváltozhat.
Eldőlt, amire sokan vártak: Oroszi Beatrix lesz Magyarország új tisztifőorvosa
A miniszter jelentette be.
Összedőlt egy négyemeletes épület Székesfehérváron – Súlyos állapotban lévő sérültet mentettek ki a romok alól (2.)
A rendőrség eljárást indított.
Itt van a McDonald's mesterterve
Jön a "McDonald's > NEXT".
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?