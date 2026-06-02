Repülnél a nyáron? Hatalmas változtatás jöhet egy brüsszeli vita miatt

Keddig kell megállapodnia az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek a légi utasok kártalanítási jogainak reformjáról, különben az egész jogalkotási folyamat kudarcba fullad. A fő vitapont az, hogy a késések utáni kártalanítás küszöbét a jelenlegi három óráról emeljék-e négy, illetve hat órára, ahogy a Tanács szeretné, vagy maradjon a háromórás határ, amit a Parlament képvisel. Komoly nézeteltérés övezi a kézipoggyász-szabályozást is: a képviselők díjmentes nagyobb kézitáskát követelnek, míg a diszkont légitársaságok jegyáremelést vizionálnak. A légitársaságok érdekvédelmi szervezetei szerint a rossz megállapodásnál jobb, ha egyáltalán nem születik egyezség.

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament között komoly nézeteltérés alakult ki a légi utasok jogairól szóló szabályozás reformjáról. A feleknek keddig van idejük megállapodásra jutni, különben az egész jogalkotási folyamat kudarcba fullad – írta meg a Politico.

A vita lényege, hogy a legalább háromórás késés esetén járó 250–600 eurós kártalanítás feltételei miként változzanak. A hatályos szabályozást sok kritika éri, mert egyrészről az utasok gyakran nem kapják meg a nekik járó összeget, míg a másik oldalon a légitársaságok túlzottnak tartják a kifizetési kötelezettségeiket.

Az Európai Bizottság még 2013-ban javasolta a rendszer átalakítását, ám az eredeti reformterv éveken át megrekedt, míg az ügy tavaly új lendületet nem kapott, amikor a tagállamok szűk többséggel közös álláspontra jutottak, egyúttal szoros határidőt hagyva a tárgyalásoknak.

A Tanács álláspontja szerint

a kártalanítási küszöböt háromról négy órára kellene emelni az EU-n belüli, illetve a 3500 kilométernél rövidebb járatok esetében, az ennél hosszabb útvonalakon pedig hat órára tolnák ki a határt.

Ezzel szemben az Európai Parlament ragaszkodik a jelenlegi háromórás időkerethez.

Azt viszont mindkét fél támogatja, hogy a légitársaságok kötelesek legyenek automatikus kárigény-benyújtási űrlapot biztosítani a járattörlés miatti kártalanításokhoz. Egy bizottsági tanulmány szerint jelenleg a jogosult utasoknak mindössze 38 százaléka kapja meg a neki járó pénzt. A többség egyáltalán nem tesz panaszt, leginkább a jogtudatosság hiánya és a túlzottan bürokratikus eljárások miatt.

További vitapont a kézipoggyászok kérdése, amelyek kapcsán a parlamenti képviselők azt szeretnék elérni, hogy az utasok az ülés alatt elhelyezhető kisebb táskán felül egy nagyobb méretű kézipoggyászt is díjmentesen vihessenek a fedélzetre. A diszkont légitársaságok szerint ez a lépés felborítaná az üzleti modelljüket, és elkerülhetetlen jegyáremeléshez vezetne.

A légitársaságok érdekvédelmi szervezetei egy közös nyilatkozatban közölték aggályaikat, mivel úgy tartják, a jelenlegi szabályozás már most is mintegy 8 euróval drágít meg minden egyes repülőjegyet. A tárgyalóasztalon lévő kompromisszumos javaslat pedig további egyharmaddal növelné a költségeket anélkül, hogy a késések valódi okait kezelné. Bár az iparági szereplők korábban a reform mellett kampányoltak, mára megváltozott az álláspontjuk. Úgy vélik:

a rossz megállapodásnál az is jobb, ha egyáltalán nem születik egyezség.

Az intézményközi egyeztetés hivatalos határideje június 15. A tárgyalásokban részt vevő források szerint azonban a jogi szövegek fordításával kapcsolatos technikai okok miatt a tényleges határidő kedd. Ha addig nem születik megállapodás, a jelenlegi, széles körben problémásnak tartott szabályozás marad érvényben.

A címlapkép illusztráció.