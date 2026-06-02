Vitézy Dávid bejelentette: lecserélik a HÉV-eket uniós pénzből!

A miniszter már az Európai Bizottsággal kötött politikai megállapodás után is hangsúlyozta, hogy a felszabadított pénzek jelentős része a közlekedés megújítására megy majd, most azonban pontos részleteket is elárult. Eszerint
le tudjuk cserélni a teljes HÉV-járműflottát a H5 szentendrei, H6 ráckevei és H7 csepeli vonalakon, és belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves mai szerelvényektől. [...] A pénteken megkötött megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudunk vásárolni, azaz a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV vonalán is le tudjuk cserélni a kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzés még az idei évben kiírásra kerül, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. És mindez teljes egészében európai uniós forrásból kerül majd finanszírozásra.
A vonatok ezek alapján még ebben a kormányzati ciklusban elkezdhetnek érkezni, amivel Vitézy egyszerre tesz eleget a választópolgárok igényeinek, akik minél hamarabbi, a mindennapokban is érezhető javulásra vágynak a közlekedésben, és Magyar Péter kérésének, aki többször nyomatékosította a miniszter felé, hogy gyors munkát vár. A Portfolio-nak például így nyilatkozott:
Ezeket az uniós pénzeket szeretnénk jól elkölteni, jól felhasználni. Szeretném rövid időn belül látni azt a rengeteg fejlesztést, amit elkezdtünk, és már néhány dolgot meg is valósulni. Szeretnék például új IC-szerelvényekkel és HÉV-szerelvényekkel utazni.
Vitézy Dávid szerint a HÉV-ek fejlesztése már csak azért is fontos, hogy Budapest belvárosa élhetőbb legyen, hiszen valódi tömegközlekedési alternatíva hiányában tömegek választották inkább az autót.
Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar HÉV-vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudjuk megújítani a flottát.
Címlapkép forrása: MTI
