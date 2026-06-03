Elbocsátási hullám fenyegeti az autóipart, Magyarországot is érinti a helyzet

A szerdán bemutatott elemzés szerint az amerikai–izraeli–iráni konfliktus miatti tartósan magas olajárak következtében 2026-ban akár 560 ezer munkahely is veszélybe kerülhet, elsősorban az építőiparban, a fémiparban, a vegyiparban és a szállítási ágazatban.
A magyar gazdaságot mélyen érintő része a kialakult helyzetnek, hogy az autóiparban további 600 ezer állás van kockázatnak kitéve a belső égésű motorok kivezetése és a felerősödő kínai verseny miatt. Az akkumulátorgyártásban mintegy 85 ezer, a napelemgyártásban pedig közel 59 ezer munkahelyet érint az erős piaci nyomás, miközben a dekarbonizációs intézkedések az acéliparban további 4500 pozíciót sodorhatnak veszélybe.
Az Európai Bizottság a munkanélküliségi előrejelzéseit is felfelé módosította, így az őszi prognózisban szereplő 5,9, illetve 5,8 százalékkal szemben 2026-ra és 2027-re egyaránt 6 százalékos rátával számol. Az államháztartási hiány szintén romló pályára állt, a várakozások szerint a 27 tagállam összesített deficitje a GDP 3,1 százalékáról 2026-ra 3,5 százalékra, 2027-re pedig 3,6 százalékra emelkedik.
A csomag központi üzenete, hogy az Európai Unió versenyképességi törekvései nem valósíthatók meg a munkaerőpiaci problémák kezelése nélkül.
Az Európai Bizottság adatai szerint 2024-ben a vállalkozások 77 százaléka jelezte, hogy a munkaerő- és szakemberhiány akadályozza a beruházásokat. Az európai szemeszter keretében ezért most először fogalmaznak meg célzott, tagállamokra szabott ajánlásokat a szakképzés, a felnőttoktatás, az MTMI-kompetenciák fejlesztése, valamint az átképzések terén, amivel a humántőkét a gazdasági kormányzás központi elemévé emelik.
A dokumentum a munkahelyek számán túl azok minőségére is kitér, jelezve, hogy minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenységű ágazatban dolgozik, míg minden tizenkettedik foglalkoztatott a rendszeres munkavégzés ellenére is a szegénység kockázatával néz szembe. Az Európai Bizottság arra is figyelmeztet, hogy
a magasabb üzemanyagárak aránytalanul sújtják az alacsony jövedelmű háztartásokat, jövedelmük további 1,4 százalékát emésztve fel.
Emellett az unión kívülről érkezett munkavállalók továbbra is jóval nagyobb arányban kénytelenek a végzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökben elhelyezkedni.
A csomag részeként a Bizottság Bulgária költségvetési helyzetét külön eljárás keretében vizsgálta, és pénzügyi kockázatokat állapított meg. Németország, Észtország, Lettország és Szlovénia szintén átesett a hasonló ellenőrzésen, de esetükben egyelőre nem adtak ki figyelmeztetést.
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