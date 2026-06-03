Macron elfogadta Magyar Péter ajánlatát - gyorsított tempóban haladhat az együttműködés

Új stratégiai együttműködési megállapodást készül kötni Magyarország és Franciaország, amelyet a tervek szerint még az október 23-i nemzeti ünnep előtt írhatnak alá. Magyar Péter szerint az energetika, a védelem, a kutatás-fejlesztés és az uniós ügyek területén is jelentősen erősödhetnek a francia–magyar kapcsolatok, miközben a magyar miniszterelnök meghívást kapott a július 14-i francia nemzeti ünnepségre is.

Máris megvan Emmanuel Macron francia elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök párizsi találkozójának egyik legfontosabb eredménye, miszerint a két ország új stratégiai együttműködési megállapodás készít elő. A magyar kormányfő ráadásul arról tett közzé bejegyzést, hogy ahogy azt a tárgyalások előtt jelezte,

a részleteket még az október 23-i nemzeti ünnep előtt kidolgozzák és alá is írhatják.

A magyar miniszterelnök szerint az új együttműködés diplomáciai, gazdasági, uniós és kulturális elemeket is tartalmazna, miközben több olyan stratégiai területet is kijelölne, ahol a magyar és a francia érdekek egyre inkább találkoznak. Ezek közé sorolta az

energetikát, a nukleáris együttműködést,

a mezőgazdaságot,

a védelmet, valamint

uniós ügyként az EU következő, 2028–2034-es költségvetéséről szóló tárgyalásokban elfoglalt pozíciót is.

Bár nem kizárt, hogy a tárgyalásokon ennél is szélesebb körű együttműködés körvonalazódott, egyelőre így is sok közös pont látszik, ami többet jelent mint puszta politikai gesztust a francia elnök részéről. Magyar Péter ennek megfelelően joggal számíthat arra, hogy az országból befektetők is megjelenhetnek Magyarországon, így a keleti nyitásból újra áthelyeződhet a hangsúly az európai ipari szereplőkkel való együttműködés preferenciája.

A találkozó diplomáciai szempontból azért is figyelemre méltó, mert néhány héten belül ez volt az negyedik kétoldalú egyeztetése Magyar Péter kabinetjének, a hónap végén várhatóan neki köszönhetően újjáéled a V4-es együttműködést, és eközben brüsszeli útjával elérte 16,4 milliárd uniós forrás szinte biztosra vehető felszabadítását is.

A francia kapcsolatok szimbolikus erősítését mutatja, hogy Magyar Péter meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia Szenátus és Nemzetgyűlés elnökét az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára. Cserébe pedig ő maga is meghívást kapott a július 14-i francia nemzeti ünnepségekre Párizsba, ami diplomáciai szempontból különösen erős gesztusnak számít a francia állam részéről.

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