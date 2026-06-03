Nagy bejelentésre készül Macron és Magyar Péter: stratégiai együttműködésre lépünk Franciaországgal

Emmanuel Macron szerdán fogadta Párizsban a magyar miniszterelnököt. A kétoldalú egyeztetések előtti rövid sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy
Magyar Péter megválasztása ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép mennyire ragaszkodik az európai értékekhez.
A francia elnök külön kiemelte, hogy örül az uniós források nagymértékű felszabadításáról szóló megállapodásnak, amelyek lehívása rekordidő alatt sikerülhet Magyarországnak. Szerinte ezek a pénzek nemcsak a demokratikus intézményrendszer megerősítését segíthetik, hanem az ország versenyképességét is javíthatják.
Macron előrevetítette, hogy az egyeztetések egyik központi témája Ukrajna lesz. Elmondta, hogy ebben fontos előrelépés volt a 90 milliárd eurós uniós támogatási csomag felszabadítása, de itt nem áll meg a munka. A francia elnök hangsúlyozta, hogy fenn kell tartani a nyomást Oroszországon, ugyanakkor
Magyar Péterrel egyetértve hozzátette, hogy Ukrajna EU-tagsága a normális menetben történhet, tehát nem gyorsítópályán.
Macron azzal kapcsolatban is örömét fejezte ki, hogy a forrásfelszabadítással egyidejűleg azt is sikerült elérni, hogy októbertől ismét részt vehetnek magyar diákok az Erasmus-programban, és így Franciaországba is visszatérhetnek.
Mi is érezzük a tavaszi szél fuvallatát.
– folytatta a tájékoztatót a magyar miniszterelnök, aki szintén elmondta, öröm számára, hogy Párizsban tárgyalhat.
Elmondta, hogy Franciaország Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnere, különösen mivel a francia vállalatok mintegy 45 ezer magyar embernek adnak munkát.
A miniszterelnök bejelentette, hogy a két ország stratégiai megállapodásának megújítására készülnek,
amelyet diplomáciai, gazdasági, uniós és kulturális tartalommal is szeretnének megtölteni. A cél az, hogy az új dokumentumot még október 23. előtt aláírják, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulóján már csak a megemlékezés miatt kelljen Budapestre látogatnia a francia elnöknek.
Magyar Péter szerint több olyan stratégiai terület is van, ahol a magyar és a francia érdekek találkoznak, amelyek valóban egy szoros együttműködést vetíthetnek elő. Ezek közé sorolta
- a nukleáris együttműködést, az energiabiztonságot,
- a mezőgazdaságot, valamint
- az Európai Unió következő, hétéves költségvetéséről (MFF) szóló tárgyalásokat.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy még júniusban újra összeállhatnak a V4-ek, és ő személy szerint előnyösnek tartaná, ha időről időre a franciák és a németek is külön egyeztetnének a V4-ekkel, mert ez erősíthetné a közép-európai országok súlyát az uniós döntéshozatalban.
Magyar Péter kitért arra is, hogy a korrupció drasztikus visszaszorítása a külföldi befektetők számára is fontos üzenet lehet. Szerinte egy átláthatóbb magyar gazdasági környezet a francia vállalatok számára is vonzóbbá teheti Magyarországot a következő években, ezért számít rá, hogy a stratégiai együttműködés megkötésével újabb befektetők érkezhetnek Magyarországra.
A két államfő ezután kezd a tárgyalásokba, miután bejelenthetik, hogy milyen területek szerepelhetnek a két ország megújított stratégiai együttműködésében.
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