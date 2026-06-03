Nagy bejelentést tett a miniszter: teljesen átalakul a családtámogatási rendszer Magyarországon

Magyar Péter miniszterelnök múlt pénteken kötött politikai megállapodást az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel, amely akár 16,4 milliárd eurónyi uniós pénz felszabadításához vezethet. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási alaphoz kapcsolódik, további 4,2 milliárd euró pedig a jogállamisági kondicionalitási eljárás miatt blokkolt kohéziós forrásokból válhat elérhetővé.
A Szociális és Családügyi Minisztériumot vezető Kátai-Németh Vilmos a Facebook-oldalán ismertette, hogy a kormány milyen szociális, család- és idősügyi fejlesztésekre fordítaná a várhatóan felszabaduló forrásokat.
A miniszter bejegyzése szerint a szociális, család- és idősügyi területen az egyik kiemelt cél az egyablakos, online és offline szociális ügyintézés létrehozása lenne, amelyet jelentős digitalizációs projektként írt le, és amely szerinte illeszkedik az Európai Unió célkitűzéseihez is.
Kátai-Németh azt is jelezte, hogy
a kormány beemelné az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását a családtámogatási rendszerbe.
Továbbá a középosztály megerősítését, a társadalmi és generációk közötti megosztottság csökkentését, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését is a tervezett intézkedések közé sorolta.
A bejegyzés alapján a tárca a szociálpolitikai rendszer egészét is átalakítaná: a miniszter szerint a maradványelvű, segélyezésalapú megközelítés helyett egy 21. századi, komplex, a képessé tételt erősítő rendszert alakítanának ki. Kátai-Németh külön említette
a szociális szférában dolgozók szakmai támogatását, a kiégés megelőzését, valamint azt, hogy folyamatos szakmai párbeszédet indítanának a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával.
A tervek között szerepel egy mentális jóllétet támogató iskolai program kidolgozása is, amelyet más minisztériumokkal együttműködésben készítenének elő.
Az idősellátás területén Magyar Péter kormányának minisztere az Európai Gondozási Stratégiához igazodó, modern és innovatív ellátási rendszer megvalósítását ígérte, kapacitásbővítéssel és új szolgáltatások bevezetésével.
A felsorolás szerint a kormány programokat indítana
- a hajléktalanná válás megelőzésére,
- erősítené a közösségi ellátást,
- támogatná a szociális és társadalmi innovációs projekteket,
- csökkentené a gyermekszegénységet,
- hatékonyabbá tenné az energiaszegénység elleni küzdelmet,
- valamint módszertanilag megújítaná a társadalmi felzárkózást, az inklúziót és az esélyegyenlőséget támogató programokat.
Címlapkép: Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter aláírja az eskü szövegét az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert.
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