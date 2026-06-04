Az Orbán-kormány mulasztása miatt súlyos büntetést kaphat Magyarország

Az Európai Bizottság tovább léptetett egy kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben. A testület indokolással ellátott véleményt küldött a magyar és a román kormányoknak, mivel egyik tagállam sem ültette át saját jogrendszerébe az átdolgozott energiahatékonysági irányelv rendelkezéseit, és eddig semmilyen jogharmonizációs intézkedésről nem értesítették a testületet – közölte az Európai Bizottság.
A 2023-ban elfogadott, átdolgozott irányelv a korábbi, 2012/27/EU szabályozást váltotta fel. A tagállamoknak eredetileg 2025. október 11-ig kellett volna bejelenteniük a végrehajtási lépéseiket, vagyis még az Orbán Viktor vezette kormány alatt.
Az új szabályozás a korábbinál szigorúbb energiahatékonysági célokat határoz meg az Európai Unió teljes energiafogyasztásának mérséklése érdekében, ezzel is hozzájárulva a közös klímacélok eléréséhez, valamint az energiabiztonság és a megfizethetőség javításához.
A jogszabály konkrét célértékeket ír elő az energiafogyasztás és az energiamegtakarítás terén, különös tekintettel az energiaszegénység enyhítésére, a közintézmények energiafelhasználására, valamint az állami tulajdonú épületek korszerűsítésére.
Az irányelv egyik kulcseleme az úgynevezett "energiahatékonyság elsődlegessége" elve, amely megköveteli a tagállamoktól, hogy minden lényeges szakpolitikai és jelentősebb beruházási döntésnél – mind az energetikai, mind a nem energetikai szektorokban – kiemelten vegyék figyelembe az energiahatékonysági szempontokat.
A Bizottság 2025 novemberében még 26 tagállamnak küldött felszólító levelet az irányelv hiányos átültetése miatt.
Csak Magyarország és Románia sem számolt be azóta előrelépésről.
A két tagállamnak most két hónap áll rendelkezésére a válaszadásra és a jogharmonizáció befejezésére. Amennyiben ez nem történik meg, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat, és pénzügyi szankciók kiszabását kezdeményezheti.
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