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Az Orbán-kormány mulasztása miatt súlyos büntetést kaphat Magyarország
Uniós források

Az Orbán-kormány mulasztása miatt súlyos büntetést kaphat Magyarország

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Az Európai Bizottság továbbléptetett egy kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben, mivel Budapest nem ültette át jogrendszerébe az átdolgozott energiahatékonysági irányelv rendelkezéseit. A 2023-ban elfogadott szigorúbb szabályozás az EU teljes energiafogyasztásának csökkentését célozza, a tagállamoknak 2025 októberéig kellett volna bejelenteniük a végrehajtási lépéseiket. Két hónapban újabb bírósági per lehet a jogvitából.
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Az Európai Bizottság tovább léptetett egy kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben. A testület indokolással ellátott véleményt küldött a magyar és a román kormányoknak, mivel egyik tagállam sem ültette át saját jogrendszerébe az átdolgozott energiahatékonysági irányelv rendelkezéseit, és eddig semmilyen jogharmonizációs intézkedésről nem értesítették a testületet – közölte az Európai Bizottság.

A 2023-ban elfogadott, átdolgozott irányelv a korábbi, 2012/27/EU szabályozást váltotta fel. A tagállamoknak eredetileg 2025. október 11-ig kellett volna bejelenteniük a végrehajtási lépéseiket, vagyis még az Orbán Viktor vezette kormány alatt.

Az új szabályozás a korábbinál szigorúbb energiahatékonysági célokat határoz meg az Európai Unió teljes energiafogyasztásának mérséklése érdekében, ezzel is hozzájárulva a közös klímacélok eléréséhez, valamint az energiabiztonság és a megfizethetőség javításához.

A jogszabály konkrét célértékeket ír elő az energiafogyasztás és az energiamegtakarítás terén, különös tekintettel az energiaszegénység enyhítésére, a közintézmények energiafelhasználására, valamint az állami tulajdonú épületek korszerűsítésére.

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Az irányelv egyik kulcseleme az úgynevezett "energiahatékonyság elsődlegessége" elve, amely megköveteli a tagállamoktól, hogy minden lényeges szakpolitikai és jelentősebb beruházási döntésnél – mind az energetikai, mind a nem energetikai szektorokban – kiemelten vegyék figyelembe az energiahatékonysági szempontokat.

A Bizottság 2025 novemberében még 26 tagállamnak küldött felszólító levelet az irányelv hiányos átültetése miatt.

Csak Magyarország és Románia sem számolt be azóta előrelépésről.

A két tagállamnak most két hónap áll rendelkezésére a válaszadásra és a jogharmonizáció befejezésére. Amennyiben ez nem történik meg, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat, és pénzügyi szankciók kiszabását kezdeményezheti.

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