  • Megjelenítés
Brüsszeli mentőöv az energiaválságban: fegyverek helyett zöldülésre is költhetik a tagállamok a védelmi keretet
Uniós források

Brüsszeli mentőöv az energiaválságban: fegyverek helyett zöldülésre is költhetik a tagállamok a védelmi keretet

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Bizottság bejelentette, rendkívüli költségvetési mozgásteret biztosít a tagállamoknak, hogy kezelni tudják a közel-keleti konfliktus okozta piaci ársokkot. A döntés értelmében a kormányok a védelmi kiadásokra elkülönített, nemzeti menekülési záradék (NEC) keretében biztosított források egy részét közvetlenül energetikai beruházásokra csoportosíthatják át.

A közel-keleti geopolitikai feszültségek miatt tartósan magas energiárak súlyos csapást mérnek az európai iparra. Erre reagálva Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa szerda késő este bejelentette: az Európai Bizottság nagyobb költségvetési rugalmasságot biztosít a tagállamoknak az energetikai krízis kezelésére.

A döntés értelmében

a 2026–2028-as időszakban a tagállamok évente a GDP-jük 0,3%-át, a hároméves ciklus alatt pedig kumuláltan legfeljebb a GDP 0,6%-át fordíthatják célzottan „energetikai reziliencia-intézkedésekre”

- írja a Montel.

Még több Uniós források

Ukrajna hivatalosan is az uniós csatlakozás útjára lépett – de mit jelent ez a gyakorlatban?

Oroszországon robbanhat ki az az EU–Kína háború, amire a legkisebb szüksége van most a kontinensnek

Négy tagállam közösen ment neki az új uniós klímatervnek

Ez a keret nem új uniós forrást jelent, hanem a már létező, úgynevezett nemzeti menekülési záradék (national escape clause - NEC) GDP 1,5%-os védelmi és katonai célú keretén belül helyezkedik el.

A tagállamok a felszabaduló mozgásteret

  • a villamosenergia-hálózatok fejlesztésére,
  • az elektrifikáció felgyorsítására,
  • ipari energiatárolók (BESS) létesítésére, valamint
  • a tisztább alternatívákra való átállás támogatására költhetik.

A lépés lehetővé teszi a kormányoknak, hogy abba fektessenek, ami valóban megvédheti az európai fogyasztókat és vállalatokat a magas energiaáraktól – most és a jövőben is

- emelte ki Dan Jørgensen energiaügyi biztos.

Energy Investment Forum 2026
Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés

Így működik a brüsszeli könyvelési trükk

Hogy jobban megértsük a lépést, először is látnunk kell az EU költségvetési szabályrendszerének működését.

  • A 3%-os szabály. Az Európai Unióban a tagállamok államháztartási hiánya (deficitje) alapesetben nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Ha egy ország ezt átlépi, Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indíthat ellene.

  • A menekülési záradék. A romló biztonságpolitikai helyzet miatt az EU korábban engedélyezte, hogy a 3%-on felül a tagállamok további 1,5% elköltsenek a költségvetésből kifejezetten katonai és védelmi célokra. Az erre elköltött pénz nem számít bele a 3%-os sávba.

  • Fegyver helyett energia. Tehát az Európai Bizottság most nem adott újabb "plusz százalékokat". Ehelyett azt mondta a tagállamoknak: „A meglévő 1,5%-os katonai keretetekből évente maximum 0,3%-ot (összesen 0,6%-ot) átcímkézhettek energetikai fejlesztésekre.”

Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha egy kormány például okoshálózatokat épít vagy akkumulátoros tárolókapacitásokat finanszíroz a hiány terhére, Brüsszel nem fogja megbüntetni érte – feltéve, ha ezt a mentesített keretet nem költötte már el teljes egészében lőszerre, tankokra vagy haderőfejlesztésre.

Kapcsolódó cikkünk

Hivatalos: Magyarország is kéri Brüsszeltől a vészhelyzeti klauzula aktiválását

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Property X 2026

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megszólalt Moszkva Magyar Péterről: ilyen kapcsolatot építene Oroszország az új kormánnyal
Épp most tolják be a rettegett kínai falovat Európába, magára hozza a bajt az autóipar
Nagy bejelentést tett a miniszter: teljesen átalakul a családtámogatási rendszer Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility