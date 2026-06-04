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Éleződik a Brüsszel–Peking konfliktus: feszült egyeztetésre készülnek
Uniós források

Éleződik a Brüsszel–Peking konfliktus: feszült egyeztetésre készülnek

Portfolio
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Új szakaszába léphet az Európai Unió és Kína közötti gazdasági konfliktus, miközben Brüsszel egyre több területen készül a kínai függőségek csökkentésére. Az elmúlt hetekben egyszerre kerültek napirendre az elektromos autókra kivetett vámok, a kritikus nyersanyagok ellátásbiztonsága, a közbeszerzési korlátozások, valamint a kínai vállalatfelvásárlások szigorúbb ellenőrzése.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Maroš Šefčovič kereskedelemért felelős uniós biztos csütörtökön Párizsban találkozik kínai partnerével, Li Cseng-kang kereskedelmi megbízottal az OECD miniszteri találkozójának margóján - erősítette meg a Európai Bizottság az Euronewsnak.

Az Európai Bizottság hivatalosan továbbra sem a leválásról, hanem a kockázatok mérsékléséről (derisking) beszél, a gyakorlatban azonban egyre több olyan intézkedés készül, amely a gazdasági kapcsolatok átalakítását célozhatja.

A feszültség hátterében mindenekelőtt az egyre nagyobb kereskedelmi egyensúlytalanság áll, amelyről a Portfolio is beszámolt. Az Európai Unió 2025-ben közel 200 milliárd euró értékben exportált árukat Kínába, miközben az onnan érkező import meghaladta az 559 milliárd eurót.

A csaknem 360 milliárd eurós deficit ráadásul tovább nőtt, mivel az uniós export csökkent, a kínai behozatal viszont emelkedett.

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Brüsszel szerint a jelenlegi kapcsolat egyre kevésbé fenntartható, különösen az államilag támogatott kínai túlkapacitások és a stratégiai ágazatokban tapasztalható egyoldalú függőségek miatt.

Az Európai Bizottság leginkább a kritikus nyersanyagok korlátozása miatt aggódik, mivel Kína exportengedélyezési rendszere veszélyeztetheti az európai autóipar, akkumulátorgyártás, elektronikai szektor és védelmi ipar működését. Ennek kiküszöbölésére Brüsszel már közös stratégiai készletek létrehozását vizsgálja ritkaföldfémekből és más kulcsfontosságú alapanyagokból, valamint alternatív beszerzési forrásokat is kutat.

A tagállamok közül elsősorban a régóta a stratégiai függetlenség fontosságát hangsúlyozó Franciaország sürget keményebb fellépést, de több tagállam már közösen kérte a dömping- és szubvencióellenes eljárások felgyorsítását. Eközben a Bizottság iparstratégiáért felelős biztosa, Stéphane Séjourné olyan javaslatokon dolgozik, amelyek egyszerűbbé tennék az importkorlátozások, büntetővámok vagy akár közbeszerzési kizárások alkalmazását.

Korábban az EU már korlátozta a kínai cégek hozzáférését az 5 millió euró feletti orvostechnikai közbeszerzésekhez, emellett vizsgálatot indított a JD.com német Ceconomy felvásárlása ügyében is annak megállapítására, hogy a tranzakció mögött állhatnak-e versenytorzító állami támogatások.

Bár a konkrét jogszabályi javaslatok várhatóan csak az év második felében érkeznek meg, a júniusi G7-csúcs és az Európai Tanács ülése már fontos politikai irányt mutathat abban, hogy milyen irányt vehetnek a kapcsolatok. Az új Magyar-kormánynál eddig óvatos pozíció látszik kirajzolódni az idetelepült kínai gyárak, valamint az általuk jelentett lehetőségek és kockázatok ügyében.

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