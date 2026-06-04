Karácsony Gergely bejelentette: megújulhat a Nyugati téri aluljáró!

A Nyugati aluljáró megújítása a pesti fonódó villamosprojekt része: ez az a terv, aminek értelmében összekötnék a Lehel teret a Deák térrel villamospályával. Az új pálya a Nyugati teret is érintené. Arról már korábban is szó volt, hogy a tér megújulhat, a főváros szándéka szerint elbontják majd a felüljárót.

A mostani új elem, hogy az aluljárót is megújítanák, egész pontosan "Budapesti Közlekedési Központ (BKK) lehívja az ehhez kapcsolódó opciós munkarészt a projekt tervezési szerződésében." A BKK közlése szerint ennek keretében:

megújulhatnak az aluljáró utasforgalmi és üzemi terei;

korszerűsödhet a közvilágítás;

új tűz- és vészjelző rendszer létesülhet;

megújulhatnak a kapcsolódó gépészeti rendszerek;

megújulhat az aluljáró utastájékoztatási rendszere;

korszerű, akadálymentes nyilvános mosdó tervezése valósul meg;

korszerűsíthetik a kapcsolódó közműinfrastruktúrát is.

Feltehetően ennek a tervezését azért kezdheti most meg a főváros, mert ha valóban felszabadulnak az uniós pénzek, akkor azok akár erre is forrást biztosíthatnak. Az azonban, hogy a gyakorlatban ez mikorra jelentené azt, hogy elkészül a felújítás, jelenleg nem látszik.

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