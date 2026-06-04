Kilenc országot szólított fel azonnali intézkedésre az Európai Bizottság, Németország csípőből beintett a testületnek

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter csütörtökön határozottan visszautasította a kérést, arra hivatkozva, hogy a határellenőrzések hatékonyak és továbbra is elengedhetetlenek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az Európai Unió külső határvédelme még jelentős javításra szorul. Hozzátette, a rendszert csak akkor lehet lazítani, ha az első belépés helye szerinti tagállamok visszaveszik a továbbutazó menedékkérőket, és az újonnan létrehozott szolidaritási mechanizmus ténylegesen működésbe lép.

Az Európai Bizottság a héten kilenc országot – Ausztriát, Dániát, Franciaországot, Németországot, Olaszországot, Hollandiát, a nem uniós tag Norvégiát, Szlovéniát és Svédországot – szólított fel a belső határellenőrzések fokozatos felszámolására. Jelenleg tíz uniós tagállam tart fenn ilyen korlátozásokat, amelyek közül hét a migrációs nyomásra hivatkozik. Bár ezek elvileg csak átmeneti intézkedések lennének, egyes tagállamok már évek óta alkalmazzák őket. A tizedik érintett ország, Lengyelország nem kapott felszólítást.

Magnus Brunner belügyi biztos a luxemburgi belügyminiszteri tanácskozás előtt azt mondta:

Az illegális migráció mértéke csökken. Jó úton vagyunk. A reformokat megcsináltuk. A külső határok védelme hatékonyabbá vált, a visszaküldési szabályozást elfogadták. Legfőbb ideje, hogy fokozatosan kivezessük ezeket a határellenőrzéseket.

A biztos hangsúlyozta, hogy a határok nélküli schengeni övezet az Európai Unió egyik legnagyobb vívmánya, amelynek zavartalanul kell működnie.

Dobrindt ezzel szemben rámutatott, hogy

a német határellenőrzések az elmúlt hónapokban bizonyítottan csökkentették az illegális migrációt, mérsékelték Németország vonzerejét a menedékkérők körében, és hatékonyan segítették az embercsempészet elleni küzdelmet is.

Luxemburg – amely tavaly hivatalos panaszt is benyújtott a közös határon bevezetett német ellenőrzések miatt – üdvözölte a brüsszeli testület döntését. Léon Gloden luxemburgi belügyminiszter ugyanakkor megjegyezte, hogy a felszólítás kilenc hónapot késett, ráadásul a tagállamok nem kaptak egyértelmű határidőt a belső határellenőrzések megszüntetésére.

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