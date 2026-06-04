Négy tagállam közösen ment neki az új uniós klímatervnek

Észtország, Franciaország, Németország és Spanyolország közös állásfoglalásban sürgeti az Európai Bizottságot, hogy értékelje újra az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének (EU ETS) tervezett reformját, mivel az álláspontjuk szerint súlyosan veszélyezteti az európai ipar versenyképességét – tudósított az Euronews.
A hírcsatorna által megismert dokumentum
elsősorban az ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek új számítási módszertanát kifogásolja.
A négy tagállam szerint a brüsszeli javaslat olyan ütemű kibocsátáscsökkentést írna elő az ipari szereplőknek, amelyet számos ágazat képtelen reálisan teljesíteni. Ez különösen a hőtermeléstől és tüzelőanyag-felhasználástól erősen függő iparágakat érinti hátrányosan, amelyek számára jelenleg nem állnak rendelkezésre kereskedelmi szempontból is életképes, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák.
Sébastien Martin francia ipari miniszter a csütörtöki brüsszeli tanácsülésen arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi helyzet felgyorsíthatja az európai ipar kitelepülését, a vegyipar ugyanis önmagában képtelen elviselni egy mintegy 3 milliárd eurós többletterhet. Bár az Európai Bizottság azzal érvelt, hogy az ETS-ből származó bevételek visszakerülnek a tagállamokhoz az ipari dekarbonizáció finanszírozására, a francia tárcavezető konkrét menetrendet és jogérelmzést hiányolt, hangsúlyozva, hogy puszta ígéretek helyett kézzelfogható garanciákra van szükség.
A dokumentum rámutat, hogy amennyiben a reform a tervezett formában lép életbe, az ingyenes kvótakiosztás bizonyos ágazatokban már nem lesz elegendő a szénszivárgás megakadályozására, vagyis arra, hogy a vállalatok ne helyezzék át a termelésüket enyhébb környezetvédelmi szabályozású országokba.
A négy tagállam ugyanakkor nem a kibocsátáskereskedelmi rendszer eltörlését, hanem a kiosztási szabályok ágazatspecifikus finomhangolását szorgalmazza.
A kormányok emellett konkrét lépéseket sürgetnek, és azt kérik, hogy az Európai Bizottság még a július 15-re tervezett átfogó ETS-felülvizsgálat előtt, de legkésőbb 2027 januárjáig terjesszen elő külön jogalkotási javaslatot a specifikus adatok hiányában alkalmazott referenciaértékekről. Emellett szorgalmazzák egy olyan jogi értékelés elkészítését is, amely tisztázza, hogy az új kiosztási módszertan visszamenőleges hatállyal alkalmazható-e 2026 januárjától.
Címlapkép forrása: EU
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