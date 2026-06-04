Oroszországon robbanhat ki az az EU–Kína háború, amire a legkisebb szüksége van most a kontinensnek

Az Európai Unió külügyi szolgálata négy kínai vállalat szankcionálását javasolja, mert azok közvetve támogathatták Oroszország háborús erőfeszítéseit – többek között az orosz árnyékflotta segítésével, vegyi anyagok és drónalkatrészek szállításával. A javaslatot egy úgynevezett "mini" szankciós csomag részeként a külügyminiszterek június 15-i ülésén fogadhatják el, miközben az EU már a szélesebb körű 21. szankciós csomagon is dolgozik. A kínai cégek mellett több Egyesült Arab Emírségekben, Törökországban és Azerbajdzsánban működő vállalat, valamint a Lukoil leányvállalatai is a listára kerülhetnek. A lépés tovább élezheti az amúgy is feszült EU–Kína viszonyt, miután Peking már korábban határozott ellenintézkedéseket helyezett kilátásba az újabb korlátozások esetére. Az új magyar kormány is egy feszült helyzetben találhatja magát a 21. szankciós csomaggal.

Az Európai Unió külügyi szolgálata négy kínai vállalat szankcionálását javasolja, mert Brüsszel szerint ezek a cégek közvetve támogatják Oroszország Ukrajna elleni háborúját – derül ki a Politico által megszerzett dokumentumokból.

A javaslat alapján a kínai vállalatok az orosz árnyékflottát segíthették, vegyi anyagokat biztosíthattak az orosz hadsereg számára, illetve olyan alkatrészeket szállíthattak, amelyeket Moszkva támadó drónok gyártásához használ.

A május 21-i keltezésű dokumentum egy kisebb, úgynevezett „mini” szankciós csomag előkészítéséhez kapcsolódik, amelyet két uniós tisztviselő szerint a külügyminiszterek június 15-i luxembourgi ülésén fogadhatnak el. A csomag elsősorban egyedi szankciós listázásokat tartalmazna, miközben az EU már dolgozik a 21. Oroszország elleni szankciós csomagon is, amely szélesebb, ágazati jellegű intézkedéseket hozhat a nyár folyamán.

A négy kínai cég mellett a javaslat öt Egyesült Arab Emírségekben, három Törökországban és egy Azerbajdzsánban működő vállalatot is szankcionálna, mivel ezek Brüsszel szerint az orosz tengeri szállítást és energiaértékesítést segítik. A dokumentum emellett a Lukoil orosz olajvállalat leánycégeit, valamint több tucat olyan magánszemélyt és céget is listázna, amelyeket az EU az orosz hadi gépezet támogatásával hoz összefüggésbe. A Politico nem közölte az érintett vállalatok nevét.

A lépés tovább élezheti a már amúgy is erőteljes EU és Kína közötti feszültséget, különösen azért, mert Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közben a tagállamok támogatását keresi a kínai állami támogatásokkal megtámogatott import elleni szigorúbb fellépéshez.

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Peking a múlt héten már jelezte, hogy „határozott ellenintézkedéseket” tenne, ha az EU újabb kereskedelmi korlátozásokat vezetne be.

A téma kedden is napirendre kerülhet, amikor Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos Párizsban, az OECD miniszteri találkozójának margóján találkozik Li Cseng-kang kínai kereskedelmi megbízottal.

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Ráadásul az EU–Kína feszültségeket már korábban is terhelték az Oroszország ellen hozott szankciós csomagokban a kínai cégek elleni fellépések. Peking azóta módszeresen jelezte, hogy minden korlátozásra erővel válaszol majd. Ez pedig a kereskedelmi konfliktusokkal kiegészülve már egy gazdasági háború kitörésével fenyeget.

A 21. szankciós csomag körül még zajlik a tagállami vita, az egyik kulcskérdés az orosz olajra vonatkozó árplafon rögzítése, amely júliusban járna le.

Ha az EU nem hosszabbítja meg vagy nem rögzíti a jelenlegi szintet, az árplafon a magasabb globális energiaárak miatt automatikusan felfelé módosulhatna, ami növelné Moszkva bevételeit. Az északi és balti tagállamok közben átfogóbb fellépést sürgetnek az orosz energetikai cégek, köztük a Lukoil, a Gazprom, a Novatek és a Rosneft ellen, valamint azt is javasolják, hogy az EU zárja le az orosz nukleáris iparral fennálló szerződéseket.

Utóbbi egy érdekes kérdés lehet Magyarország szempontjából: Orbán Viktor leváltott miniszterelnök kormánya kategorikusan ellenezte a Roszatommal kapcsolatos szankciók ötletét is, féltve a Paks II. bővítést. Azonban egyelőre nem ismert az új, Magyar Péter vezette kabinet álláspontja a kérdésben.

Abban már enyhülést mutatott a Tisza Párt, hogy Kirill pátriarka szankciós listára vétele ellen nem tiltakozott Magyar Péter és kormánya.

Címlapkép forrása: EU