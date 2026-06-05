Botrány a Patriótáknál: világvégét és földönkívülieket emlegető, oroszbarát szektához vezetnek a szálak

Az AllatRa Globális Kutatóközpont idén februárban szervezett konferenciát Brüsszelben a nanoműanyagokról, Ondřej Knotek cseh európai parlamenti képviselő társszervezésében, aki a Fidesz-KDNP-t is magában foglaló Patrióták Európáért frakció tagja.
Bár a szervezet a bolygót fenyegető kockázatokkal, környezeti kihívásokkal és emberi jogokkal foglalkozó nemzetközi agytrösztként határozza meg önmagát, a háttere rendkívül vitatott.
Az AllatRa Globális Kutatóközpont az eredetileg Ukrajnában alapított, jelenleg az Egyesült Államokban bejegyzett AllatRa vallási mozgalomhoz kötődik, és az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerint
a szervezet missziós tevékenység leple alatt a Kreml narratíváit terjeszti, és legitimálja az orosz fegyveres agressziót.
A Novaja Gazeta Jevropa arról számolt be, hogy az AllatRa tanításai szerint a szláv népek egy Vlagyimir Putyinra emlékeztető varázslónak köszönhetően fognak egyesülni. A mozgalom alapító szövegei emellett a földönkívüli lények emberiségre gyakorolt hatásáról értekeznek, miközben a szervezet tagadja, hogy a globális felmelegedést az emberi tevékenység okozná, és 2036-ra jósolja a világ végét.
A szervezet társalapítója, az ukrán kiropraktőrként tevékenykedő Ihor Danilov ellen hazaárulás, bűnszervezetben való részvétel és nemzetbiztonsági fenyegetés gyanújával nyomoznak Ukrajnában. A mozgalom szóvivője ugyanakkor határozottan visszautasította az oroszbarát vádakat, mert hangsúlyozta, hogy magában Oroszországban az AllatRát előbb "nemkívánatos", majd "szélsőséges" szervezetnek minősítették, míg egy kijevi bíróság idén elutasította a betiltására irányuló indítványt.
Az esemény miatt az Európai Néppárt (EPP) két cseh tagja, Danuše Nerudová és Jan Farský, valamint a liberális Újítsuk meg Európát (Renew) frakció szlovák képviselője, Martin Hojsík hivatalos panaszt nyújtott be. Érvelésük szerint az AllatRa jelenléte súlyos hírnévromboló kockázatot jelent az Európai Parlamentre nézve, mivel intézményi legitimációt biztosíthat a külföldi befolyásoláshoz és dezinformációhoz köthető szervezeteknek. Hojsík egyenesen szektának nevezte az AllatRát, amely szerinte megpróbál behatolni az európai politikai és biztonsági struktúrákba.
Az Európai Parlament adminisztratív és pénzügyi ügyeiért felelős kvesztorok kollégiuma azonban úgy döntött, hogy nem áll fenn elegendő alap a vizsgálat elindításához.
Indoklásuk szerint nem találtak meggyőző és egyértelmű bizonyítékot az oroszbarát narratívák terjesztésére, sem pedig az orosz dezinformációs hálózatokkal való kapcsolatra vonatkozó állításokra. A brüsszeli rendezvényen egyébként részt vett Mark Burns amerikai lelkipásztor is, Donald Trump korábbi elnök spirituális tanácsadója. Hojsík azt is kifogásolta, hogy az AllatRa szerepel az Európai Unió átláthatósági nyilvántartásában; a Parlament szóvivője ezzel kapcsolatban közölte, hogy a nyilvántartás titkárságának címzett levelet éppen most véglegesítik.
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