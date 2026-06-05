Egyre többen kerülnek az EU-tagság kapujába, az új belépők azonban szigorú korlátok közé szorulhatnak

Újabb fontos állomásához érkezik az Európai Unió bővítési politikája: pénteken Montenegróban találkoznak az uniós és a nyugat-balkáni vezetők, hogy a csatlakozási folyamat felgyorsításáról tárgyaljanak. Miközben Montenegró már 2028-as tagságban reménykedik, Brüsszel egyre inkább geopolitikai és biztonsági kérdésként tekint a bővítésre, így eredetileg nem tárgyalt feltételek mellett engedheti be a balkáni országokat. A csúcstalálkozó különös figyelmet kap, mivel Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is személyesen vesz részt, így arra is alkalmuk nyílhat, hogy megvitassák tapasztalataikat a magyar miniszterelnökkel folytatott találkozóikról.

Új lökést kaphat az Európai Unió bővítési politikája, miután pénteken Montenegróban találkoznak az uniós és a nyugat-balkáni vezetők, hogy áttekintsék a csatlakozási folyamat felgyorsításának lehetőségeit. A csúcstalálkozón részt vesz Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is, miután a héten mindketten vendégül látták Magyar Péter miniszterelnököt.

A tagállamok egyeztetési fórumaként szolgáló Európai Tanács elnöke, António Costa szerint „egyértelmű lendület” alakult ki a bővítési folyamatban. Mint kiemelte, Montenegró már az uniós csatlakozási szerződésének kidolgozásán dolgozik, Albánia előrehaladt a tárgyalásokban, és a magyar kisebbségi jogok garantálása után Ukrajna, illetve vele együtt Moldova is megnyithatta a csatlakozási folyamat első klaszterét.

Costa szerint mindez annak bizonyítéka, hogy a tagjelöltek reformjai eredményeket hoznak, az EU pedig továbbra is elkötelezett a bővítés mellett, azonban a folyamatnak továbbra is teljesítményalapúnak kell maradnia.

A pénteki találkozó házigazdája, Montenegró különösen nagy reményekkel várja az egyeztetéseket. A valamivel több mint 600 ezer lakosú ország célja, hogy 2028-ra az Európai Unió 28. tagállamává váljon. Montenegró a NATO tagja és jelenleg is az eurót használja fizetőeszközként, ugyanakkor

csatlakozási kérelmét már 2008-ban beadta, és csak az utóbbi években sikerült érdemben előrehaladni ezen az úton.

Milojko Spajić montenegrói miniszterelnök szerint országa ma már „a tagállamok teljes támogatását élvezi”.

Az EU ugyanakkor igyekszik elkerülni a korábbi bővítések során tapasztalt problémákat, ezért a készülő montenegrói csatlakozási szerződésben várhatóan új jogállamisági és demokratikus biztosítékok jelennek meg, amelyek

akár támogatások visszatartását vagy bizonyos jogosítványok (pl. vétó) korlátozását is lehetővé tennék visszalépés esetén.

Brüsszelben többen úgy tekintenek Montenegróra, mint egyfajta tesztesetre, amelynek csatlakozási feltételei később Ukrajna és Moldova számára is mintául szolgálhatnak. A bővítés kérdése nagy részben az Orbán-kormány túlhasznált vétófenyegetései miatt is kritikus kérdés a tagállamoknak, ám a nyugat-balkáni bővítés Magyarország számára is fontos.

Magyar Péter miniszterelnök az elmúlt hónapokban több alkalommal hangsúlyozta, hogy támogatja a Nyugat-Balkán európai integrációját, és a héten mind Emmanuel Macronnal, mind Friedrich Merzzel tárgyalt. A mostani csúcstalálkozó ráadásul azért is jelentős, mert a magyar kormány nemrég feloldotta az Ukrajnával kapcsolatos vétót, így Ukrajna és Moldova még ebben a hónapban hivatalosan is megkezdheti az első tárgyalási klaszterek megnyitását.

A brüsszeli értékelések szerint a nyugat-balkáni csatlakozás elhúzódása könnyen teret adhat külső hatalmak (leginkább oroszbarát, euroszkeptikus erők) befolyásszerzésének, ezért még a szigorú szabályok ellenére is éreztetni kell, hogy milyen előnyökkel jár az EU-tagság.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök így olyan kedvezményeket kínál a térség országainak, mint az uniós roamingdíjak eltörlése a nyugat-balkáni államok számára és az egyre gyakoribb megfigyelői státusz az uniós intézmények egyeztetésein.

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