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Hamarosan kiderül, milyen új döntéseket hozott a kormány
Uniós források

Hamarosan kiderül, milyen új döntéseket hozott a kormány

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Csütörtök este kormányülést tartott a kormány, az ott meghozott döntésekről 10-től tájékoztatót tartanak a szóvivők és Vitézy Dávid közlekedési- és beruházási miniszter. Az eseményt élőben közvetítjük.
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Hamarosan kiderül, milyen új döntéseket hozott a kormány

Szondi Vanda kormányszóvivő tegnap arról posztolt, hogy éjszakába nyúlóan tanácskozott a kormány. A kabinet döntéseiről 10-től a nyilvánosságnak is beszámolnak. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról is beszélt, hogy mi kerülhet szóba, mint írta:

  • "részletesen beszámolok az uniós források hazahozataláról,
  • illetve tegnapi kormányülésen meghozott, a közlekedési és beruházási tárca feladatait érintő döntésekről."

Emellett felmerülhet a bizalmi vagyonkezelés szabályainak megváltoztatása is, hiszen a kormány korábban a mai napot adta meg saját magának határidőnek a felülvizsgálatra. Illetve a napokban a reklámszakma ellenállását kiváltó, a plakátokra vonatkozó szabályok átírását célzó törvénycsomag is terítékre kerülhet.

Az eseményt élőben közvetítjük.

Címlapkép forrása: MTI

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Éjszakáig tartott a kormányülés, hamarosan jönnek a kormány bejelentései

Csütörtökön éjszakáig tartott a kormányülés, amiről péntek délelőtt kormányszóvivői tájékoztatón számolnak be.

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Éjszakáig tartott a kormányülés, hamarosan jönnek a kormány bejelentései

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