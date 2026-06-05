Hamarosan kiderül, milyen új döntéseket hozott a kormány

Szondi Vanda kormányszóvivő tegnap arról posztolt, hogy éjszakába nyúlóan tanácskozott a kormány. A kabinet döntéseiről 10-től a nyilvánosságnak is beszámolnak. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról is beszélt, hogy mi kerülhet szóba, mint írta:

"részletesen beszámolok az uniós források hazahozataláról,

hazahozataláról, illetve tegnapi kormányülésen meghozott, a közlekedési és beruházási tárca feladatait érintő döntésekről."

Emellett felmerülhet a bizalmi vagyonkezelés szabályainak megváltoztatása is, hiszen a kormány korábban a mai napot adta meg saját magának határidőnek a felülvizsgálatra. Illetve a napokban a reklámszakma ellenállását kiváltó, a plakátokra vonatkozó szabályok átírását célzó törvénycsomag is terítékre kerülhet.

Az eseményt élőben közvetítjük.

Címlapkép forrása: MTI