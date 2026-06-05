Rárivallt a pénzügyi világ orákuluma az EU-ra: ne várjátok meg a katasztrófát, azzonnal lépjetek!

Európa gazdasági súlya drámaian csökkent az Egyesült Államokhoz képest: az európai GDP ma már csak az amerikai gazdaság mintegy 70 százalékát teszi ki a korábbi 90 százalék helyett – figyelmeztetett Jamie Dimon, a JP Morgan vezérigazgatója. A bankvezér szerint sürgősen végre kellene hajtani a Mario Draghi-féle versenyképességi jelentés reformjait, különösen a tőkepiaci unió elmélyítését, mivel az ajánlások túlnyomó többsége eddig papíron maradt. Dimon egy német–francia–olasz–spanyol "jóakaratú koalíciót" sürgetett a változások elindítására, hangsúlyozva, hogy nem szabad katasztrófára várni a reformokkal. Az interjúban kitért arra is, hogy a JP Morgan hosszú távon elkötelezett Franciaország és Európa mellett, ugyanakkor a kritikus ellátási láncok megerősítését az európai biztonság kulcskérdésének nevezte.

Európa ma a szabad és demokratikus világ egyik kulcstérsége, de gazdasági súlya látványosan visszaesett az Egyesült Államokhoz képest – mondta Jamie Dimon, a JP Morgan vezérigazgatója a Les Echosnak adott interjúban.

Szerinte az európai GDP ma már csak az amerikai gazdaság mintegy 70 százalékát teszi ki, miközben tizenöt-húsz évvel ezelőtt még 90 százalék körül volt ez az arány. Dimon úgy értékelte, hogy

ez nem szükségszerű folyamat, de Európának gyorsabban kellene reagálnia, mert egyszerre erősödik a verseny Kínával és az Egyesült Államokkal.

A bankvezér szerint Európának mindenekelőtt végre kellene hajtania az Európai Központi Bank korábbi elnöke, az eurómegmentőjeként emlegetett Mario Draghi versenyképességi jelentésében szereplő reformokat, különösen a tőkepiaci unió elmélyítését.

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Úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság felkérésére készített reformjavaslat mintegy 300 ajánlásából eddig mindössze körülbelül tízet hajtottak végre, miközben az európai gazdaságnak mélyebb pénzügyi piacokra, nagyobb magántőkealapokra és kiterjedtebb kötvénypiacokra lenne szüksége.

A különbséget az Egyesült Államokkal szemben azzal érzékeltette, hogy Európában a finanszírozás 70–80 százaléka még mindig bankokon keresztül történik, míg az Egyesült Államokban ez az arány csak 20 százalék.

Dimon azt is mondta, hogy az európai reformokat nem lenne szabad tovább halogatni. Elismerte, hogy a 27 tagállam közötti megállapodás bonyolult, de szerinte Németország, Franciaország, Olaszország és esetleg Spanyolország köré épülő „jóakaratú koalícióra” lenne szükség a változások elindításához.

Ne várjunk egy katasztrófára, hogy megreformáljuk Európát

– fogalmazott.

A JPMorgan vezetője ezzel lényegében azt üzente, hogy az uniós döntéshozatal lassúsága önmagában is versenyképességi kockázattá válhat.

A franciaországi helyzetről szólva Dimon azt mondta, hogy a politikai turbulencia miatt nem gondolják újra párizsi jelenlétüket: a JP Morgan új francia vezetést állított fel, új irodákba fektet be, és hosszú távon számol az országgal. Emmanuel Macront kivételes elnöknek nevezte, és azt mondta, hogy Franciaország a brexit után tudatosan dolgozott azon, hogy vonzó európai pénzügyi központtá váljon. Szerinte Párizs ma több tőkét, beruházást és innovációt vonz, ami végső soron a francia társadalom szélesebb rétegeinek is előnyös lehet.

Az interjú végén Dimon az európai biztonsági és ipari ellenállóképességről is beszélt, és azzal érvelt, hogy az Egyesült Államoknak és Európának közös érdeke csökkenteni a kiszámíthatatlan forrásoktól való függést a kritikus ellátási láncokban. A JP Morgan európai „biztonság és ellenállóképesség” kezdeményezése kapcsán azt mondta, hogy 29 kritikus alágazatot azonosítottak, köztük a drónokat, a hírszerzést, az űripart, a gyógyszeripari hatóanyagokat és az európai LNG-t.

Szerinte sok vállalatnak például a rakétagyártásban meg kellene dupláznia a termelését, de a beszállítói láncok ezt jelenleg nem tudják követni, ami a jövő biztonsága szempontjából döntő kérdés.

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