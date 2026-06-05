Vitézy Dávid: a kekvák vagyona visszakerül az államhoz

Itt lehet ütközés az Európai Bizottság és az új kormány közt
Abban jöhet "késhegyre menő vita", hogy mennyi pénz jut a kohéziós országoknak a következő uniós költségvetésben. Vitézy arról beszélt, hogy a Bizottság most azzal próbálja elkerülni a vitát, hogy a tagállami kormányokra bízná a kevesebb forrás kiosztását, hogy abból mennyi jut például a mezőgazdaságnak. Ezzel az elosztási móddal szemben kritikus a kormány, és cél természetesen a minél több forrás szerzése a kohéziós alapokra.
Vitézy megszólalt az InterCity vonatok védelmében
Az InterCity vonatok esetében az az igazság, hogy az egy utasra vetítve legolcsóbb megoldás az az emeletes kocsi – mondta Vitézy Dávid egy újságírói kérdésben megfogalmazott kritikákra reagálva. Ha kényelmes, klimatizált szerelvényeink lesznek, növekedhet az igény is, ezt új kocsikkal tudják csak kiszolgálni.
Jön a nyári balatoni vasúti menetrend
A mai napon jelenti be a MÁV a nyári balatoni menetrendet. Nagyjából egy éve beszélt a 10 pontjáról Lázár János, Vitézy Dávid szerint ebből nagyjából semmi sem valósult meg. Ezután arról beszélt, hogy az uniós pénzeket milyen vasútfejlesztésre fordítják, itt említette az InterCity beszerzéseket, valamint az infrastruktúra területén is lesz beruházás.
Jó lenne, ha csak szakmai szempontok vezetnék, hogy milyen vonalakat újítanak fel, azonban 3 éven belül azt a vasúti vonalat tudják befejezni, ami már valamennyire elő vannak készítve.
Most vizsgálják, melyek ezek. (A 3 éves határidő a kohéziós alapok felhasználása miatt fontos.)
Magyar-Zelenszkij találkozó
Nincs még előrelépés ebben az ügyben, de ahogy én miniszterelnök urat ismerem, nem fogja eltitkolni, hogyha találkozik a Zelenszkij elnök úrral - válaszolták arra a kérdésre, hogy mikor találkozhat Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij.
Az ukrán-magyar egyezség kapcsán hangsúlyozták, hogy az oktatási jogok témájában 2026 végéig kell teljesítenie a vállalásokat. A nyelvhasználati jogokról pedig 2027 végéig kell átültetni az ukrán jogrendbe.
"Ennek az a biztosítéka, hogy ez valóban meg is fog történni, hogy ezt tulajdonképpen be kell építeni az EU-csatlakozási folyamatba, az anyagokba. Hogyha nem sikerült teljesíteni, tehát nem ültették át az ukrán jogrendbe ezeket a vállalásokat, akkor megáll a csatlakozási folyamat" - válaszolták a garanciákat firtató kérdésekre. "Ez nyilvánvalóan nem érdeke az ukrán félnek."
Tehát ha szeretnének csatlakozni hosszú távon az Európai Unióhoz, akkor igenis teljesítenie kell azokat a vállalásokat, amiket most kitárgyalt a magyar féllel, tetták hozzá.
Párizsi nagykövet
Hazarendelte a külügyminiszter a párizsi magyar nagykövetet, ott most az első beosztott látja el a munkát – tájékoztatott Szondi Vanda. Azt azonban nem árulta el, hogy emögött mi állt.
Fejlesztik majd a repteret
A légi irányítás és hatóság a közlekedési tárcához fog tartozni, a budapesti reptérnél egy jelentős turisztikai forgalomnövekedés látható, ezért a terminálok kapacitásának bővítésén dolgoznak. Azon is dolgoznak majd, hogy végre legyen kötöttpályás kapcsolat – mondta Vitézy Dávid. A vidéki reptereknél egy válsághelyzetet örököl meg a kormány, ezeknek az életben tartásán dolgoznak.
Itt a részleges tiltás a külföldi munkavállalók behozatalára!
Mai hatállyal módosítják a munkaerő-kölcsönzőkre vonatkozó szabályt, tömegesen nem engedélyezik mostantól Fülöp-Szigetekről, Örményországból, Georgiából (Grúziából) munkavállalók behozatalát, derült ki a mai kormányszóvivői tájékoztatón.
Az MFB működését módosítani kell
Az RRF források lehívásához a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) feltőkésítését tervezi a kormány, ehhez felül kell vizsgálni annak működését, hogy a pénzek megfelelő felhasználása biztosított legyen.
A gyermekvédekmi törvény módosítása nem volt a 16,4 milliárd felszabadításának feltétele
A gyermekvédelmi törvény módosítása a most felszabadított forrásoknak nem volt feltétele, azonban van emiatt eljárás Magyarország ellen.
Mikor utazhatunk majd a Budapest-Belgrád vonalon?
A személyszállítás még nem indult meg a Budapest-Belgrád vasútvonalon, az erre vonatkozó kérdésre Vitézy Dávid úgy reagált, hogy ehhez még sok engedélyre van szükség.
A munkáknak a 90 százalékát már elvégezték, cél, hogy mihamarabb elindulhasson a személyforgalom.
Marad a 13. és 14. havi nyugdíj
Az üzemanyagok árával kapcsolatban konkrét döntés nem volt a kormányülésen, az energetikai miniszter folyamatosan figyeli a helyzetet.
A köztársasági elnököt önmagában a kormány nem tudja elmozdítani, alkotmányos megoldással az Országgyűlés fog dönteni, mivel a Tisza álláspontja szerint az államfő méltatlanná vált a posztra.
Nem tervezi a kormány a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését, meg szeretnék tartani, továbbá célzott segítséget szeretnének nyújtani azoknak, akiknek erre szükségük van.
Skrupulus alatt a minisztériumok, folyamatosan hullanak ki a csontvázak
A minisztériumok átvilágításáról folyamatosan beszámolnak majd, a folyamat végén egy zárójelentés jön.
A Honvédelmi Minisztériumot hozta példának Magyar Éva kormányszóvivő, a kézigránát baleset is szerepel a vizsgálandó ügyek közt, ahogy a csádi misszió előkészítésének körülményeit is kivizsgálják.
Átnézik emellett a Balásy Gyula cégeivel kötött szerződéseket is.
Átalakul a pártfinanszírozás
Megváltozik a párttámogatások rendszere. Azt kell majd figyelembe venni, hogy a valós társadalmi beágyazottságot mutassa a pártfinanszírozás. Cél az is, hogy ösztönözzék a pártokat, hogy nagyobb mértékben támaszkodjanak a saját forrásokra.
Változik a pedagógusok teljesítménybérezése
Javasolják a teljesítményértékelés eltörlését már a következő iskolai évtől, hosszabb távon egy másfajta, a pedagógusok valós teljesítményének mérésére alkalmas rendszer bevezetése a cél.
Lélegeztetőgépek
Nagyságrendileg 17 ezer gépről beszélhetünk, mintegy 300 milliárd értékben
– mondta Szondi Vanda arról, hogy irreális mennyiségűnek tűnik a beszerzett lélegeztetőgépek száma.
Ezért az erről szóló szerződéseket a Magyar-kormány felülvizsgálja. Ezt azonnali hatállyal a külügyminiszter fogja megtenni, a lehető legtöbb információt nyilvánosságra hozzák.
A szennyező fizet
A környezetvédelmi felelősségi rendszert is felülvizsgálja a kormány, mivel ugyan van egy szankciós rendszer, ez azonban nem megfelelő. Az azbesztszennyezés kapcsán Köböl Anita elmondta, hogy továbbra is érvényesíteni kívánják "a szennyező fizet" elvet. Az új felelősségi rendszer kidolgozásának határideje október 1.
Vendégmunkások behozatalának tiltása három országból
Mai hatállyal módosítják a munkaerő-kölcsönzőkre vonatkozó szabályt, tömegesen nem engedélyezik mostantól Fülöp-Szigetekről, Örményországból, Georgiából (Grúziából) munkavállalók behozatalát.
Akkucégek szabályozása
Júliusban elkészül az akkumulátoripar és más kiemelt kockázatú üzemek országos ellenőrzési terve, és megkezdődik a legfontosabb létesítmények átfogó vizsgálata, közölték a tájékoztatón.
Döntés született arról is, hogy megszűnik az a szabály, amely alapján egy miniszter külön döntéssel jelölhette ki az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek helyszíneit.
Megvizsgálják, hogyan lehet működtetni az akkumulátoripart, és a szereplők hogyan tudnak jól a magyar emberek érdekének szem előtt tartásával együttműködni. Ennek érdekében június végéig elő kell készíteni a szükséges jogszabály-módosításokat, valamint létrejön egy tárcaközi munkacsoport, amely augusztus 31-ig kidolgozza az új szabályozási pozíciót.
Kivizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót
Köböl Anita kormányszóvivő arról tájékoztattott, hogy a kormány a hulladékgazdálkodási koncesszió működését, a Mol csoporthoz tartozó MOHU Zrt.-nek van erre egy 30 éves koncesszió, ezzel kapcsolatban kérdéses, hogy valóban a magyar emberek érdekét szolgálja-e szerződést. A vizsgálat határideje: szeptember 1.
Az óriásplakátoknak mennie kell
A kormány támogatja a plakátokról szóló törvényjavaslatot, amit Bódis Kriszta és Tárkányi Zsolt képviselők nyújtottak be.
Olyan kampány van mögöttünk, amiben volt olyan párt, aminek több plakátja volt, mint szavazója
– mondta Vitézy. Tehát nem a plakátokkal dől el, hogy ki hogyan tudja tájékoztatni a programjáról a választókat.
Ha az új szabályokat megszegik, akkor a büntetésekből befolyó összegek az önkormányzati büdzsébe fognak menni.
Ez azt a célt szolgálja, hogy a törvény betartatásában érdekeltek legyenek.
Nyilvánosak lesznek az építési engedélyek
Az építési engedélykérelmekbe a nyilvánosság betekintési jogát 2 éve megszüntették, ezt az új beruházási minisztérium visszaállítaná.
Korábban ha egy lakos úgy érezte, hogy az utca túloldalán lévő építkezés problémás, azt jelezhették a hatóságoknak, jelenleg azonban csak a szomszédos telkek esetében van erre lehetőség, ha az utca túloldaláról van szó, akkor már nem. Ezt is meg fogják változtatni.
Teljeskörűen átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal projektjét
Minden dokumentum nyilvánosan megismerhető lesz.
Vitézy Dávid azt is elmondta, hogy meg kell majd vizsgálni, hogy hogyan alakulhatott ki, hogy dollárban fizettek a projektnél, így az folyamatosan drágult az utóbbi időben, miközben magyar kivitelezők Magyarországon dolgoztak ezen.
Lehet nem egy egyetemi modell lesz
Az egyetemek átalakítása többlépcsősen zajlik majd, az összeférhetetlenségi szabályokat már most is érvényesítik, a szervezeti átalakulás jövő szeptembertől jön.
A kormány nem hozott olyan döntést, hogy egyetlen működési formát tartani megfelelőnek, eltérő működési forma is lehet egy orvosi egyetemnél, mint egy művészetinél, ha ez szolgálja a versenyképességet. A jövőbeli rendszer kidolgozását az Oktatási Minisztérium végzi, erre jövő év szeptemberéig van ideje.
Megismerhetőek lesznek a magántőkealapok végső tulajdonosai, a kekvák vagyona visszakerül az államhoz
Erről is nemsokára törvényt nyújtanak be.
Egy szabályozatlan, a közérdekkel ellentétes privatizációként azonosította az Európai Bizottság a kekvák létrehozását a miniszter szerint, a kekvák vagyonáról azt javasolják, hogy kerüljön vissza állami kézbe.
Állami kézbe az a vagyon kerül vissza, ami állami vagyon is volt
– mondta Vitézy, tehát az, ami eredetileg magánvagyon volt, és bekerült ezekbe a közérdekű vagyonkezelő alapítványokba, az visszakerül az eredeti tulajhoz.
Új vagyonnyilatkozati rendszer jön
Vagyonnyilatkozatok terén részletes átalakítás jön, mostmár nemcsak a sajtó ellenőrizheti majd a vagyonnyilatkozatok valóságnak való megfelelését, hanem az Integritás Hatóság is vizsgálhatja majd. "Ha valaki kihagy egy vadászkastélyt", akkor ezt ellenőrizni lehet majd.
Lesz egy hiánypótlási lehetőség is, de ezután akár a tisztségétől is megfoszthatják, aki nem megfelelően mutatja be a vagyonát.
Kiderült az is, hogy a 2 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják azt, aki a valóságtól jelentősen eltérően mutatja be a vagyoni helyzetét.
Kiderült, mire mennek majd a kohéziós pénzek
"Az a feladatunk, hogy ezeket a projekteket, amiket felsoroltam, augusztus 31-ig le is zárjuk" – mondta Vitézy, majd áttért a kohéziós alapokra.
Mint elmondta, 4,2 milliárd euró kohéziós forrást is sikerült felszabadítani, ezeket 2029-ig lehet felhasználni.
Ezt közlekedésre, energetikára, vízügyre és környezetvédelmi intézkedésekre lehet felhasználni, Magyarországon ezt vasútfejlesztésre és aszályellenes intézkedésekre fordítják.
Ez jóval több pénz, amit a korábbi ciklusokban kaptunk – mondta Vitézy, kiemelve, hogy a helyreállítási alap egyszeri lehetőség volt, amit az előző kormány veszni hagyott volna.
Van 2 milliárd euró, amit már végleg elvesztettünk – ez a 16 milliárd euró most felszabadított forráson felül van, ezt már nem lehetett megmenteni.
Mire költenék a pénzt?
10 milliárd euró így áll össze:
- 2,6 milliárd ebből korábban is az RRF-ben szereplő, elszámolható, már megvalósult beruházás. Ez tehát a 26 százaléka a tervnek, ez alapján Vitézy azt mondta, hogy a források háromnegyedét hagyta volna veszni az előző kormány. Ez költségvetési mozgásteret javít, hiszen ezt eddig a kormány előfinanszírozta.
- További 1,1 milliárd euró olyan beruházás, amit eddig senki nem számolt az RRF-be, de átforgatták ide, erre példának a CAF villamosokat hozta. "Ez nettó többlet uniós pénz."
- 1,5 milliárd értékben valósul majd energiahálózat fejlesztés, ez azért szükséges, mert a megújulók részesedését növelni szeretnék a hazai rendszerben. Augusztus 31-ig ezért tőkeemelést hajt végre az MFB.
- további 2 milliárd a kkv-k fejlesztéséről és bérlakásépítési programról szól, ez utóbbit a magántőke bevonásával valósítanák meg. A pontos konstrukción Vitézy minisztériuma most is dolgozik.
- 1,8 milliárd euró HÉV és vasúti fejlesztés is szerepel a források közt.
Vitézy az RRF-ről
A Helyreállítási Alap (RRF) a legnagyobb forrás, ez a koronavírs utáni gazdasági helyreállításra szolgált eredetileg. Ezt a tagállamok nagy része már zömében felhasználta, a többi tagállamban már bőven találhatunk ebből javított koö
10 milliárd euró az, amit ebből a forrásból hozunk haza.
Az előző magyar kormány elfogadtatott egy helyreállítási tervet, amiben benne volt, hogy mire használná fel a kormány a pénzt, csak ez nem valósult meg a jogállamisági problémák miatt, ami miatt zárolták ezeket a pénzeket.
"Az Orbán-kormány is tett valamekkora kísérletecskéket", hogy ezt feloldják, végül nem teljesítették az összeset.
A tárgyalásaik középpontjában az állt, mire lehet ilyen rövid határidőval, augusztus 31-ig felhasználni az RRF pénzeket.
Jövő héten benyújtják a jogállamisági törvénycsomagot
2022 óta nyilvánosan azok a feltételek, amik a források hazahozatalához szükségesek, ezért tartja Vitézy Dávid nevetségesnek a háttéralkukról szóló pletykákat. Valójában jogállamisági és korrupciós jogszabályváltozások szükségesek, ezeket az igazságügyi miniszter a jövő héten benyújtja a parlamentnek.
Maga a terv, hogy mire költenék a pénzt, egyébként készen van, ezt jelenleg véleményezi az Európai Bizottság, ennek jövő hétre várhatóan vége lesz.
Amikor azt mondjuk, hogy hazahozzuk az uniós forrásokat, akkor az nem a távoli jövő, hanem az idei nyár.
Kezdődik a sajtótájékoztató
Vitézy Dávid az uniós források hazahozataláról beszél.
Hamarosan kiderül, milyen új döntéseket hozott a kormány
Szondi Vanda kormányszóvivő tegnap arról posztolt, hogy éjszakába nyúlóan tanácskozott a kormány. A kabinet döntéseiről 10-től a nyilvánosságnak is beszámolnak. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról is beszélt, hogy mi kerülhet szóba, mint írta:
- "részletesen beszámolok az uniós források hazahozataláról,
- illetve tegnapi kormányülésen meghozott, a közlekedési és beruházási tárca feladatait érintő döntésekről."
Emellett felmerülhet a bizalmi vagyonkezelés szabályainak megváltoztatása is, hiszen a kormány korábban a mai napot adta meg saját magának határidőnek a felülvizsgálatra. Illetve a napokban a reklámszakma ellenállását kiváltó, a plakátokra vonatkozó szabályok átírását célzó törvénycsomag is terítékre kerülhet.
Az eseményt élőben közvetítjük.
Címlapkép forrása: MTI
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