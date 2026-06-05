Vitézy Dávid: a kekvák vagyona visszakerül az államhoz

A mai napon jelenti be a MÁV a nyári balatoni menetrendet. Nagyjából egy éve beszélt a 10 pontjáról Lázár János, Vitézy Dávid szerint ebből nagyjából semmi sem valósult meg. Ezután arról beszélt, hogy az uniós pénzeket milyen vasútfejlesztésre fordítják, itt említette az InterCity beszerzéseket, valamint az infrastruktúra területén is lesz beruházás.

Jó lenne, ha csak szakmai szempontok vezetnék, hogy milyen vonalakat újítanak fel, azonban 3 éven belül azt a vasúti vonalat tudják befejezni, ami már valamennyire elő vannak készítve.

Most vizsgálják, melyek ezek. (A 3 éves határidő a kohéziós alapok felhasználása miatt fontos.)