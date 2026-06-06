Bürokratikus aktacsomagba rejtette az EU az új szuverenitási háborúját

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Az Európai Bizottság átfogó technológiai szuverenitási csomagot mutatott be Brüsszelben, amellyel csökkenteni kívánja Európa függőségét a chipek, a mesterséges intelligencia, a felhőszolgáltatások és a nyílt forráskódú technológiák terén. A javaslatcsomag két új jogszabályt – a Chips Act 2.0-t és a Cloud and AI Development Actet –, valamint egy nyílt forráskódú stratégiát és az energiaszektor digitalizációjáról szóló útitervet tartalmaz. A Bizottság nem az európai piac bezárását, hanem a kezelhető függőségek kialakítását célozza, hogy az EU kulcstechnológiákban ne legyen kiszolgáltatva külső szereplőknek. A finanszírozásban a közpénz elsősorban magvető és kockázatcsökkentő szerepet kapna, miközben a beruházások nagy részét a magántőkének kellene biztosítania.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Bizottság új technológiai szuverenitási csomaggal próbálja csökkenteni Európa függőségét a chipek, a mesterséges intelligencia, a felhőszolgáltatások és a nyílt forráskódú technológiák területén.

A bikkfanyelv azonban egy fontos, függőségeket, hiányosságokat felszámoló csomag, amely ha nem is tökéletes, fontos szerepe lehet a gazdasági növekedésben.

A Brüsszelben bemutatott javaslatcsomag két jogszabályi kezdeményezést tartalmaz: a Chips Act 2.0-t és a Cloud and AI Development Actet, ezekhez kapcsolódik az uniós nyílt forráskódú stratégia, valamint az energiaszektor digitalizációjáról és AI-használatáról szóló stratégiai útiterv.

Az Európai Bizottság szerint a cél nem az európai piac bezárása, hanem annak biztosítása, hogy az EU a kórházak, energiahálózatok, közszolgáltatások és ipari rendszerek működéséhez szükséges kulcstechnológiákban ne legyen kiszolgáltatva külső szereplőknek.

A csomag hátterében az áll, hogy Európa továbbra is erősen függ unión kívüli beszállítóktól a digitális alaptechnológiákban, miközben a mesterséges intelligencia terjedése meredeken növeli a számítási kapacitás, az adatközpontok és a fejlett chipek iránti igényt.

Az uniós végrehajtó testület különösen a félvezetőknél lát stratégiai kockázatot: bár a 2023 óta hatályos első chiprendelet az uniós értékelés szerint fontos beruházásokat indított el, Európa továbbra is nagyrészt harmadik országokra támaszkodik a fejlett gyártásban és a chiptervezésben. Az Európai Bizottság szerint az AI-hoz kapcsolódó komponensek 2030-ra már a félvezetőpiac több mint 70 százalékát adhatják, ezért az új chiprendelet nemcsak friss kapacitásokat, hanem gyorsabb engedélyezést, stratégiai projekteket, a félvezetőipari régiók új kiválósági címkéjét és a keresleti oldal erősebb bevonását is hozná.

Uniós tisztviselők egy háttérbeszélgetésen azt hangsúlyozták, hogy Brüsszel nem teljes leválást akar, hanem kezelhető függőségeket. Mindez a köznyelvi szintre lefordítva azt jelenti, hogy csökkenteni akarják annak a kockázatát, hogy az Egyseült Államok vagy Kína elvágja a csúcstechnológiától a tagállamokat.

A logika szerint Európa bizonyos pontokon ma is megkerülhetetlen szereplő – például a holland ASML nélkül nincs modern globális chipgyártás –, más pontokon viszont olyan kitettségei vannak, amelyek válsághelyzetben ellátásbiztonsági vagy közszolgáltatási problémává válhatnak.

A csomag ezért három irányból próbál beavatkozni:

gyorsítani akarja a digitális technológiák ipari és közszektorbeli alkalmazását, meg akarja tartani az európai ipari bázist, és csökkentené annak kockázatát, hogy kritikus rendszereknél egy külső beszállító, joghatóság vagy technológiai platform gyakorlatilag „lekapcsolási ponttá” váljon.

A felhő- és AI-fejlesztési jogszabály ennek megfelelően az európai adatközponti kapacitás megháromszorozását célozza a következő öt-hét évben, miközben egységes uniós keretet adna annak értékelésére, hogy a közszféra milyen érzékenységű adatokat és szolgáltatásokat milyen típusú felhőben használhat.

Itt fontos megjegyezni, hogy bár rendre arról beszélünk, hogy a DeepSeek-féle kínai AI-megoldások, vagy a hétköznapokban használt ChatGPT, Perplexity vagy Claude modellek miatt Európa teljes vereségéről beszélünk, a cégek ügymenetébe való beépítésben az EU messze jobban halad a technológia implementálásával. Jól mutatja ezt az is, hogy a zajló adatközponti befektetéseknél, beruházásokban az uniós tagállamok verik az Egyesült Államokat, Franciaországba egymagába 2,1-szer annyi közvetlen külföldi tőkebefektetés érkezik, mint az USA-ba a legutolsó adatok szerint. Bár az amerikai beruházásoknál jelentős a belföldi befektetésállomány is, az Európai Bizottság a háttérbeszélgetésen így is kétszeres uniós előnyről számolt be.

A nyílt forráskódú stratégia az Európában működő több mint hárommillió open source-közreműködőre építene, az energiaügyi útiterv pedig azt próbálja kezelni, hogy az adatközpontok és az MI egyszerre növelik az áramigényt és adhatnak új eszközöket az energiarendszer hatékonyabb irányításához.

Az Európai Bizottság szerint a csomaggal Európa nem leválni akar a globális technológiai láncokról, hanem nagyobb választási lehetőséget, több saját kapacitást és erősebb ellenőrzést akar szerezni azokban a technológiákban, amelyekre az ipara, közigazgatása és energiarendszere épül.

Nem bezárkózás, hanem esélykiegyenlítő feltámadás

Az EU hajlandó a pénztárcáját is megnyitni, hogy kezelje a viszonylagos lemaradását, amely a javaslat új támogatási logikájában is megjelenik. Az Európai Bizottság a hagyományos kutatási támogatások mellett nagyobb szerepet adna olyan konstrukcióknak, amelyek nem az elszámolt munkaórákhoz, hanem konkrét termékfejlesztési mérföldkövekhez kötődnek.

A háttérbeszélgetésen az uniós szakértők példaként azt hozták, hogy ha egy vállalat egy fejlett robot vagy chip piaci bevezetéséhez kér uniós támogatást, akkor a finanszírozás ne egyszerűen a projektköltségek visszatérítéséről szóljon, hanem arról, hogy a cég eljut-e a prototípusig, majd a piacra lépésig.

Gyakorlatilag így egy speciális angyalbefektetőként jelenne meg az EU.

Ezt a logikát a chiprendelet felülvizsgálatában és a felhő- és az AI-fejlesztési jogszabályban is alkalmaznák, részben eredményhez kötött pályázatokkal.

A chiprendelet második változata az Európai Bizottság értékelése szerint az első chiprendelet eredményeire épülne. Uniós szakértők szerint

az első jogszabály 52 milliárd eurónyi beruházást mozgósított az európai félvezetőiparban, 16 ezer közvetlen és 30 ezer közvetett munkahelyet hozva létre.

Az Európai Bizottság úgy látja, hogy ezzel sikerült megfordítani az európai félvezetőgyártás tartós visszaesését, bár az EU globális részesedése továbbra is csak nagyjából 10,5 százalék körül van, miközben a globális chipgyártás az AI-boom miatt gyorsan bővül.

A felülvizsgálat ezért nemcsak új gyártási kapacitásokra, hanem keresleti oldalra is építene, mert az első chiprendeletet sok kritika érte amiatt, hogy elsősorban kínálati oldalról próbálta erősíteni az európai félvezetőipart. A második változat már arra is választ adna, hogyan lesz elég európai vevő, ipari alkalmazás és közbeszerzési kereslet a fejlett chipekre. A javaslatok között szerepelne a tervezőközpontok, pilotgyártósorok és kompetenciahubok folytatása, a fotonika stratégiai célként való beemelése, valamint olyan „lab-to-fab” gyorsítók létrehozása, amelyek a kutatást közelebb vinnék a gyártáshoz és az ipari felhasználáshoz.

Az ellátási láncok felügyeletét is erősítenék, amely már a Covid-időszak chiphiánya és a Nexperia-ügy óta látványos kockázatot jelent, és Brüsszelben is felismerték, hogy válsághelyzetben nem elég utólag reagálni.

Az Európai Bizottság ezért egy félvezető-ellátási lánc fórumot hozna létre, amelyet a háttérbeszélgetésen egyfajta digitális ikerként írtak le: egyszerre segítené a vállalatokat abban, hogy jobban lássák egymás kapacitásait és beszállítói kapcsolatait, valamint a hatóságokat abban, hogy még a válság előtt felismerjék a szűk keresztmetszeteket. Indokolt esetben a Bizottság már a válság előtti szakaszban is közvetlenül kérhetne információt egyes piaci szereplőktől.

A legnagyobb harc a Made in EU logikája miatt lehet

Ahogy azt az ipari gyorsítási rendeletnél is javasolta, az Európai Bizottság kötelezővé is tenné, hogy bizonyos arányban uniós termékeket vásároljanak a cégek a belső piacon.

Így technológiai szuverenitási csomagnál is megjelenik ez, de Brüsszel nem egyszerű „európait vegyünk” szabályt akar bevezetni, hanem egy árnyaltabb, európai hozzáadott értékre épülő rendszert.

Ez azt jelentené, hogy a közpénzből finanszírozott beszerzéseknél ne csak az számítson, hogy egy termék vagy szolgáltatás európai-e, hanem az is, hogy hoz-e beruházást, kutatás-fejlesztést, új terméket, ipari kapacitást vagy munkahelyet az EU-ba.

Uniós tisztviselők szerint ezzel az EU nyitva hagyná az együttműködést a hasonló gondolkodású külső partnerekkel, de a közbeszerzéseket jobban összekötné az európai technológiai bázis megerősítésével.

A felhő- és AI-fejlesztési jogszabály a közös uniós közbeszerzés lehetővé tételével reagálna a felhő- és MI-szolgáltatásoknál is. A háttérbeszélgetésen megszólaló bizottsági tisztviselők kiemelték, hogy az uniós testület már kötött egy 180 millió eurós megállapodást szuverén felhőszolgáltatásokra az uniós intézmények számára.

Ezt a logikát pedig európai szintre emelnék: nemcsak az uniós intézmények, hanem adott esetben tagállami vagy más közbeszerző szervek számára is lehetne közösen felhő- és AI-szolgáltatásokat vásárolni.

A cél az lenne, hogy az európai startupok és scaleupok ne csak támogatásokat kapjanak, hanem nagy, kiszámítható megrendeléseket is, hasonlóan ahhoz, ahogy az amerikai közbeszerzések korábban technológiai óriások felfutását segítették. Ez viszont egyelőre gyakorlatilag csak a a francia Mistral AI-ra lehetne érvényes az ismertetett logika alapján, ami szokatlan versenykorlátozás lenne a Bizottságtól.

A közös beszerzésekhez kapcsolódna az Európai Közszektor Föderációja, rövid nevén Eurocloud is: a koncepció szerint a tagállamok közintézményei megoszthatnák egymással meglévő adatközponti kapacitásaikat anélkül, hogy minden esetben hagyományos közbeszerzési eljárást kellene indítani. Uniós szakértők példaként határon átnyúló kórházi együttműködéseket említettek: ha az egyik ország egyik közintézménye nagy adatközponti kapacitással rendelkezik orvosi képek feldolgozására, akkor ezt térítés ellenében egy másik tagállam kórháza is használhatná. Ugyanez a logika jelenne meg a „digitális nagykövetségek” elképzelésében is, vagyis abban, hogy egy tagállam közadatairól egy másik tagállamban is lehetne biztonsági mentés.

A felhőszuverenitási keretrendszer négy szintet különböztetne meg:

az első szint lényege, hogy a közszféra adatai Európában maradjanak, ami a bizottsági szakértők szerint ezt a szintet a jelenlegi piacon működő legtöbb szolgáltató, köztük az amerikai nagy felhőcégek is teljesíteni tudják, és becslésük szerint a közszféra felhőigényeinek körülbelül 70 százaléka ezen a szinten megfelelően kezelhető. A második szint már azt is előírná, hogy harmadik ország ne férhessen hozzá az adatokhoz, és ne veszélyeztesse a szolgáltatás folytonosságát uniós joghatósági kontroll nélkül; a Bizottság becslése szerint a közszféra igényeinek további 20 százaléka tartozhat ide. A harmadik szintnél már olyan szolgáltatókról lenne szó, amelyeket Európában tulajdonolnak és ellenőriznek, bár a Bizottság bizonyos harmadik országok szolgáltatóit egyenértékűnek is elismerhetné, ha azok megfelelő adatvédelmi és jogi garanciákat nyújtanak. A negyedik, legszigorúbb szint a teljes szoftveres technológiai lánc feletti ellenőrzést követelné meg. Ez nemcsak azt jelentené, hogy a felhőszolgáltató európai kontroll alatt áll, hanem azt is, hogy a mögötte lévő szoftveres építőelemek felett sincs olyan külső joghatósági befolyás, amely kritikus helyzetben kockázatot jelenthet.

Az Európai Bizottság becslése szerint a harmadik szint a közszféra igényeinek körülbelül 9, a negyedik mindössze 1 százalékát érintheti, elsősorban védelmi, rendvédelmi, igazságügyi vagy más kiemelten érzékeny közfeladatoknál.

Megnő a kiberbiztonság szerepe is

A tagállamoknak a javaslat szerint kockázatértékelést kellene végezniük a közszférában használt rendszereikről, majd az azonosított kockázatokhoz hozzá kellene rendelniük a megfelelő szuverenitási szintet. A háttérbeszélgetésen a javaslatot ismertető uniós szakértők szerint a Bizottság nem akar egységes ágazati listát adni arról, hogy például minden egészségügyi, energetikai vagy rendészeti rendszer milyen szintre tartozzon, mert egy szervezeten belül is nagyon eltérő adatkezelési helyzetek lehetnek. Egy igazságügyi rendszerben például nem ugyanaz a kockázata a bizonyítékok tárolásának és az intézményi étlapok kezelésének. A kínálati oldalon ugyanakkor nem lenne tagállami fragmentáció, mert a négy szint mindenhol azonos lenne; a különbség inkább abban jelenhet meg, hogy a tagállamok melyik közszolgáltatásukhoz milyen kockázati szintet rendelnek.

Fontos kiemelni, hogy a közbeszerzési rendszer a magánszektorra nem lenne kötelező.

A javaslatot kidolgozó uniós tisztviselők szerint ez tudatos határvonal, így a pénzügyi, egészségügyi, közlekedési vagy más kritikus ágazatok magánszereplőinek azt ajánlanák, hogy saját kockázatértékeléseikben vegyék figyelembe a négy szintet, de a kötelezettségek továbbra is elsősorban az adott ágazati szabályokból fakadnának.

A már megkötött szerződésekre nem lenne visszamenőleges hatály, de a közintézményeknek a kockázatértékelésnél figyelembe kellene venniük, milyen hosszú ideig futnak a jelenlegi felhő- vagy IT-szerződéseik.

A csomag nyílt forráskódú stratégiát is tartalmaz, amely az uniós szakértők szerint Európában mintegy 3 millióan járulnak hozzá valamilyen nyílt forráskódú kezdeményezéshez, de eddig nem volt olyan páneurópai stratégia, amely ezt a kapacitást szervezettebben kapcsolta volna az ipari és közszektorbeli kereslethez.

A nyílt forráskód különösen a legmagasabb felhőszuverenitási szintnél lehet fontos, mert ott a teljes szoftveres technológiai lánc ellenőrizhetősége válik kulcskérdéssé.

Kellenek az uniós energiaközpontok

Az energiaágazati rész külön cikkértékű eleme a csomagnak, mert az AI és az adatközpontok felfutása egyszerre növeli az áramigényt és ad új eszközöket az energiarendszer irányításához.

Az uniós tisztviselők által ismertetett statisztikák szerint az adatközpontok jelenleg az EU villamosenergia-felhasználásának mintegy 2,5 százalékát adják, de az arány tagállamonként nagyon eltérő: Írországban például már 22 százalék körül van.

Az Európai Bizottság arra számít, hogy az európai adatközpontok energiafelhasználása 2030-ig több mint megduplázódhat. Közben Európában jelenleg körülbelül 12 gigawattnyi adatközponti kapacitás van, amit a következő öt-hét évben megháromszoroznának, 2036-ra pedig nagyjából 60 gigawattra növelnének. Egy uniós szakértő szerint ehhez mintegy 200 milliárd eurónyi beruházás kellene, ami az épületeket, hűtést, szervereket, chipeket és kapcsolódó infrastruktúrát jelenti, nem az üzemeltetés energiaárát.

Az energiaügyi digitális útiterv három pillérre épülne, ebből az első az „energia az AI-hoz” tervet jelenti: az adatközpontok bővítését úgy kellene kezelni, hogy azok ne terheljék túl a hálózatokat, és ne veszélyeztessék a klímacélokat.

Ehhez a Bizottság modellként szolgáló háromoldalú megállapodásokat dolgozna ki adatközpont-üzemeltetők, energiaszereplők és közigazgatási szervek között. Emellett új minősítési rendszert vezetnének be az adatközpontokra, amely az energiahatékonyságot, vízfelhasználást, rugalmasságot, hulladékhő-hasznosítást és környezeti teljesítményt is értékelné.

A második pillér a mesterséges intelligencia és a digitalizáció használata az energiarendszerben – ami már központi téma volt a Portfolio AI in Energy 2026 konferenciáján. Brüsszel szerint az európai hálózattervezésben el kell mozdulni attól a logikától, amely szinte automatikusan hálózatbővítésben gondolkodik, és nagyobb szerepet kell adni az okoshálózati, AI-alapú és keresletoldali megoldásoknak. A háttérbeszélgetésen egy utrechti példát említettek, ahol elektromos autómegosztó rendszer járművei a napenergia-többletet tárolják, majd csúcsidőben visszatáplálják a hálózatba. Az Európai Bizottság szerint a keresletoldali rugalmasság éves szinten 71 milliárd euró közvetlen fogyasztói megtakarítást hozhatna, az okos és kétirányú elektromosautó-töltés pedig fogyasztónként néhány száz eurótól akár közel 3000 euróig terjedő éves megtakarítást eredményezhetne.

A harmadik pillér az energiaadatok megnyitása és határon átnyúló használata lenne, amelyet az uniós tisztviselők úgy magyaráztak meg, hogy az energiaadatok ma széttöredezettek, sokszor zárt rendszerekben vannak, és nehezen használhatók innovációra vagy MI-modellek fejlesztésére. A Bizottság ezért uniós keretrendszert hozna létre a határokon átnyúló energiaadat-cserére, ami megkönnyítené például a keresletoldali válasz, a kétirányú elektromosautó-töltés és más okosenergia-szolgáltatások működését.

Az AI épületenergetikai alkalmazásától Brüsszel évente körülbelül 300 terawattóra energiamegtakarítást várna.

Az Európai Bizottság a stratégiai útiterv mellett két konkrét kezdeményezést is elindítana, az egyikben 14 energia- és adatközponti iparági uniós szövetség írna alá szándéknyilatkozatot arról, hogy együttműködnek az adatközpontok fenntartható energiarendszeri integrációját segítő háromoldalú megállapodásokban.

A másik az ai.grid projekt lenne, amely 48 európai szervezetet fogna össze az európai villamosenergia-hálózat irányítását segítő MI-alapmodellek fejlesztésére és alkalmazására.

Erre a Bizottság 50 millió eurót különítene el a Horizont Európa programból, miközben az idei és a jövő évi munkaprogramban összesen közel 300 millió euró jutna új digitális energiaipari megoldások kutatására és innovációjára.

Nem újraosztják a közpénzeket, hanem jönnek a befektetők

A csomag finanszírozása összességében nem tisztán közpénzből történne: az Európai Bizottság szerint a digitális technológiák és az AI esetében a magántőkének kell vinnie a beruházások nagy részét, a közpénz inkább magvető, kockázatcsökkentő és szervező szerepet kapna.

Példaként a már működő AI-gigagyárak helyzetét említették, ahol a közfinanszírozás aránya 30 százalék körül van, kombinálható uniós támogatással is, de a cégek 60-70 százalék közeli finanszírozást biztosítanak. A jövőbeni forrásokat részben a következő többéves uniós költségvetés, részben tagállami támogatások, részben InvestEU-jellegű hitel- és kvázi-tőkeeszközök, részben pedig egy esetleges új európai technológiai tőkealap adhatná.

Az utóbbi egyelőre nem kész jogszabályi javaslat, hanem politikai és piaci teszt: Brüsszelben úgy látják, hogy a legfejlettebb AI-modellek, chipek és mélytechnológiai fejlesztések a globális tőkepiac jelentős részét felszívják, miközben az európai scaleupoknak gyakran nem hitelre, hanem valódi részvénytőkére lenne szükségük.

Az Európai Bizottság ezért vizsgálja, hogy szükség van-e nagyobb európai technológiai tőkeeszközre, de erről csak a tagállamokkal, befektetőkkel és az Európai Beruházási Bankkal folytatott egyeztetések után születhetne konkrétabb javaslat.

Magyar és kelet-közép-európai szempontból a csomag egyik fontos kérdése az lehet, hogy az ipari régiók mennyire tudnak bekapcsolódni a chipipari és adatközponti beruházási hullámba. A chiprendelet felülvizsgálata bevezetné a „félvezető kiválósági régió” címkét, amely azoknak a térségeknek adna láthatóságot, amelyek képesek előkészíteni a nagy energia-, víz- és infrastruktúraigényű chipipari beruházásokat. Ez önmagában nem támogatás, inkább befektetői jelzés: azt mutatná, hogy egy régió rendelkezik beruházási tervvel, ipari ökoszisztémával és megfelelő alapinfrastruktúrával.

A következő politikai vita várhatóan arról szól majd, hogy az EU hogyan tudja egyszerre csökkenteni a kritikus technológiai függőségeket, fenntartani a nyitott piacot, bevonni a külső partnereket és elkerülni az újabb tagállami széttöredezést. Brüsszel azt állítja, hogy nem leválást akar, hanem kezelhető függőségeket: olyan rendszert, amelyben a közszféra legérzékenyebb adatai, a kritikus felhőszolgáltatások, a fejlett chipek, az MI-modellek és az energiahálózatok digitális irányítása nem kerül olyan kiszolgáltatott helyzetbe, amely válság idején ipari, közszolgáltatási vagy biztonsági problémává válhat.

Címlapkép forrása: EU