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Két részre szakadhat az EU – súlyos figyelmeztetést küldtek az új tagállamok felvétele miatt
Uniós források

Két részre szakadhat az EU – súlyos figyelmeztetést küldtek az új tagállamok felvétele miatt

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Az Európai Unió vezetői egy francia–német javaslatról egyeztetnek, amely a tagjelölt országoknak már a csatlakozás előtt hozzáférést biztosítana bizonyos uniós előnyökhöz, például korlátozott egységes piaci részvételhez és megfigyelői státuszhoz az intézményekben. A montenegrói Tivatban tartott csúcson a terv kedvező fogadtatást kapott, ugyanakkor komoly fenntartások is megfogalmazódtak. Montenegró például teljes jogú tagságra törekszik, és nem kíván részleges integrációs modellbe szorulni, míg más országok, például Albánia, nyitottabbak a fokozatos megközelítésre. A legnagyobb aggodalom, hogy a részleges hozzáférés végül a valódi tagság pótlékává válhat – számolt be a Politico.

Az uniós vezetők olyan kompromisszumos bővítési modellről kezdtek egyeztetni, amely a tagjelölt országoknak már a csatlakozási folyamat lezárása előtt hozzáférést adna bizonyos uniós előnyökhöz.

A francia–német javaslat szerint a nyugat-balkáni országok megfigyelői státuszt kaphatnának az uniós intézményekben, illetve korlátozottan beléphetnének az egységes piacra, miközben folytatják a teljes jogú tagsághoz szükséges reformokat.

A montenegrói Tivatban tartott vezetői találkozón a terv kedvező fogadtatást kapott, legalábbis több résztvevő szerint érdemi vita indulhat róla. Kristen Michal észt miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy a reformokat végrehajtó országok motivációját erősítheti, ha már a hosszú csatlakozási folyamat közben is látnak kézzelfogható eredményeket. A háttérben több diplomata szerint arról is egyetértés alakult ki, hogy a bővítési folyamatot gyorsítani kellene.

A javaslat azonban nem minden tagjelölt számára egyformán vonzó: Montenegró, amely a találkozónak is otthont adott, nem szeretne egy részleges integrációs modellbe beszorulni.

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Milojko Spajić miniszterelnök szerint országa már teljesítette a szükséges kötelezettségeket, ezért teljes jogú tagságra törekszik. Más, a folyamatban hátrébb járó országok, például Albánia, nyitottabbak a fokozatos integrációra, mert az hamarabb hozhatna gazdasági előnyöket.

A legnagyobb kockázat az, hogy a részleges hozzáférés idővel a tagság pótlékává válhat, amint arról Ukrajna uniós nagykövete is beszélt, aki szerint nem szabad kétféle tagjelölti kategóriát létrehozni.

António Costa, az Európai Tanács elnöke mindenesetre már nyilvánosan is támogatja a reformról szóló vitát, de több vezető jelezte: a végcélnak továbbra is a teljes jogú tagságnak kell maradnia.

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