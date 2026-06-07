Tömeges munkanélküliségi válsággal nézünk szembe – már most elkéstünk

Az ABB svájci ipari-technológiai csoport vezérigazgatója, Morten Wierod szerint Európa tömeges munkanélküliségi válsággal néz szembe, ha nem gyorsítja fel a deregulációt és a versenyképességi reformokat. A Financial Timesnak adott nyilatkozatában bírálta az európai döntéshozók lassúságát, miközben az energiaár-sokk tovább rontja az EU pozícióját az Egyesült Államokkal szemben. A Draghi-féle versenyképességi jelentés 383 javaslatából eddig mindössze 10 százalékot ültettek át, és egy uniós biztos figyelmeztetése szerint az energiaárak emelkedése akár 1,3 millió munkahely elvesztéséhez vezethet. Az ABB szerint az elektrifikáció és az ipari energiahatékonyság felgyorsítása lenne a versenyképesség javításának leggyorsabb útja.

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Európa tömeges munkanélküliségi válságot kockáztat, ha nem gyorsítja fel a deregulációt és a versenyképességi reformokat – nyilatkozta a Financial Timesnak az ABB vezérigazgatója, Morten Wierod. A svájci központú, közel 200 milliárd dolláros piaci értékű ipari-technológiai csoport vezetője azt mondta,

az európai döntéshozóknál nem látszik elég sürgősség, miközben az iráni háború miatti energiaár-sokk tovább rontja az EU helyzetét az Egyesült Államokhoz képest.

Az ABB Európában 52 400 embert foglalkoztat, majdnem kétszer annyit, mint az Egyesült Államokban, miközben bevétel szempontjából az amerikai piac a cég legfontosabb régiója. Wierod szerint az EU-nak nemcsak egyszerűsítenie kellene a szabályokat, hanem bizonyos jogszabályokat ki is kellene vezetnie, hogy valódi egységes piac jöjjön létre. A vezérigazgató bírálta a „Made in Europe” típusú iparpolitikai gondolkodást is, mert szerinte a külföldi technológiától való függőség csökkentésére készülő új szabályok költségnövelő mellékhatásokkal járhatnak.

A brüsszeli egyszerűsítési program az Európai Bizottság szerint már évi 15 milliárd euró megtakarítást hozott a vállalatoknak és a nemzeti hatóságoknak, de a Draghi-jelentés végrehajtása lassan halad.

Az online nyomonkövetés alapján a 2024-es versenyképességi jelentés 383 javaslatának mindössze 10 százalékát ültették át eddig. Az üzleti nyomás közben erősödik: korábban a TotalEnergies és a Siemens vezetői is az uniós fenntarthatósági vállalati szabályok visszavágását sürgették, a jogalkotók pedig márciusban el is fogadtak bizonyos enyhítéseket.

Az ABB vezetője szerint Európa bizonyította válságkezelési képességét, amikor egy év alatt 35 százalékról 10 százalékra csökkentette az orosz gáztól való függőségét, de a magasabb gázárak 2026-ban és 2027-ben is fennmaradhatnak. Roxana Mînzatu foglalkoztatásért felelős uniós biztos szerdán arról beszélt, hogy az energiaárak emelkedése akár 1,3 millió munkahely elvesztéséhez vezethet az EU-ban. Az ABB ezért az elektrifikáció, az ipari energiahatékonyság és a dekarbonizáció felgyorsítását sürgeti, mert ezt tartja a versenyképesség javításának leggyorsabb útjának.

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