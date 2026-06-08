Adóztassátok már meg őket! – figyelmeztet a világszervezet vezére

A kormányoknak vissza kell térniük a tárgyalóasztalhoz, és közös megoldást kell találniuk a legnagyobb multinacionális vállalatok adóztatására – hangsúlyozta Mathias Cormann a brit lapnak adott interjújában.

A párizsi székhelyű szervezet vezetője szerint a széttöredezett rendszer rossz az üzleti életnek, a kereskedelemnek, a beruházásoknak és a növekedésnek egyaránt.

A háttérben egyes európai országok informálisan egy uniós szintű digitális szolgáltatási adó bevezetését szorgalmazzák. Több tagállam is elégedetlen a 2021-es OECD-megállapodás globális minimumadóhoz kapcsolódó úgynevezett első pillérének végrehajtásával, amelynek célja az volt, hogy a világ száz legnagyobb vállalata – köztük számos techóriás – ott fizessen több adót, ahol a tényleges üzleti tevékenységét végzi.

Egy uniós tisztviselő szerint az OECD nem lép fel elég határozottan a folyamat előremozdítása érdekében, mert tart az Egyesült Államok reakciójától, ahol a legnagyobb technológiai multik székhelye található.

Washingtonban nem sok lelkesedés mutatkozik az első pillér eredeti formájában történő újraélesztése iránt. Rebecca Burch, az amerikai pénzügyminisztérium helyettes államtitkára több országgal is kétoldalú tárgyalásokat folytatott, amelyek során amellett érvelt, hogy a digitális gazdaság adóztatásáról szóló vitát le kell választani a korábbi keretrendszertől. Egy vezető amerikai üzleti lobbista szerint az első pillér „összeomlott a saját súlya alatt”, így az amerikai tárgyalópartnerek teljesen az alapoktól szeretnék újrakezdeni a folyamatot.

Az Egyesült Államok határozottan fellép az egyoldalú digitális adókkal szemben. Donald Trump elnök többször is megtorló vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek saját adót vetnek ki az amerikai techvállalatokra. Kanada tavaly éppen a washingtoni megtorlástól tartva vonta vissza a bevezetés előtt álló digitális adóját, alig néhány órával annak hatálybalépése előtt. A Fehér Ház szóvivője megerősítette, hogy az elnök

egyértelműen figyelmeztette a kereskedelmi partnereket a digitális szolgáltatási adók bevezetése ellen.

Bár hozzátette, hogy a kormányzat továbbra is nyitott a konstruktív párbeszédre.

A G7-csoport pénzügyminiszterei a májusi találkozójukon felkérték az OECD-t, hogy az év végéig számoljon be a digitális gazdaság adózási kihívásaira adandó „közös értelmezés” kidolgozásában elért eredményekről. A megállapodás második pillére, a globális minimumadó bevezetése időközben folyamatosan halad előre, miután az Egyesült Államok tavaly bizonyos engedményeket kapott.

Címlapkép forrása: Shutterstock