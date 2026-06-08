Elindul az ukrán hadihitel, már az első részlet felhasználásánál kivételezni kellhet

Június közepén indulhat meg az Európai Unió által biztosított, összesen 90 milliárd eurós ukrán hitelcsomag első részletének folyósítása, amelynek jelentős része közvetlenül az ország védelmi képességeit erősítheti. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi tájékoztatása szerint a keretből várhatóan mintegy 60 milliárd eurót fordítanak katonai célokra, míg a fennmaradó összeg az állam hétköznapi működésének finanszírozásához járul majd hozzá.
A támogatás az egyik legnagyobb európai pénzügyi csomag, amelyet az orosz invázió kezdete óta Ukrajna rendelkezésére bocsátanak. A közös uniós hitel fedezetéből Magyarország, Szlovákia és Csehország kimarad, és Ukrajnának is csak akkor kell majd visszafizetnie, ha a háború után Oroszország vállalja a jóvátétel kifizetését. Mivel erre csekély az esély,
az EU fenntartja a jogot arra is, hogy a mintegy 200 milliárd eurónak megfelelő immobilizált orosz vagyonelemeket használja fel a számla rendezésére.
A program részletes szabályai szerint az uniós pénzből elsősorban Ukrajnában, az Európai Unióban vagy az EGT/EFTA-térségben (Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc) gyártott haditechnikai eszközöket lehet vásárolni. Emellett további 12 olyan ország termékei is elszámolhatók, amelyek biztonsági partnerségi megállapodást kötöttek az EU-val, köztük az Egyesült Királyság és Kanada.
Csak akkor nyílhat lehetőség más beszállítók bevonására, ha az adott termék Európában nem érhető el, vagy a szállítási idő nem felel meg a sürgős ukrán igényeknek.
Brüsszelben egyértelmű elvárásként fogalmazódott meg, hogy ahol lehetséges, az uniós forrásokat európai hadiipari gyártóknál költsék el, de az USA-t a
Az első, már jóváhagyott védelmi csomag értéke 5,9 milliárd euró. A szakértői becslések szerint ebből akár hárommillió drón beszerzése is finanszírozható lehet, darabonként átlagosan mintegy 2000 eurós (700-800 ezer forintos) költséggel számolva. Az ukrán fél célja, hogy a lehető legtöbb pénzt belföldön költse el, ugyanakkor a dróngyártás több kritikus alkatrésze – például egyes mikrochipek – továbbra is külföldről érkezik.
Az Euronews forrásai szerint az Európai Bizottság emiatt már jóváhagyott egy még március 12-én benyújtott mentességi kérelmet is, amely lehetővé teszi bizonyos, Európán kívül gyártott komponensek felhasználását. A lap által megkérdezett szakértő szerint ezek
kínai chipek lehetnek, amelyeket egyébként az orosz drónokhoz is használnak.
A következő finanszírozási csomag a lap információi szerint lőszerekre, rakétákra és légvédelmi rendszerekre koncentrál majd, bár annak végleges összege még nem ismert. Itt már komoly kapacitásproblémákba ütközhetnek az európai gyártók. Az EU vezetése ugyan szeretné, ha a támogatás minél nagyobb része az európai hadiipart erősítené, azonban kérdéses, hogy a helyi gyártók képesek lesznek-e önmagukban kiszolgálni Ukrajna szükségleteit.
Eközben az iráni háború miatt az amerikai Patriot rendszerek rakétakészletei több forrás szerint gyakorlatilag 2029-ig lekötöttek, ezért új ukrán megrendelések teljesítésére kevés esély mutatkozik a következő években. Az európai alternatívának tekintett francia–olasz SAMP/T rendszer gyártása szintén korlátozott kapacitásokkal működik, így egyelőre nem képes teljes mértékben átvenni a Patriotok szerepét.
Az európai döntéshozók szerint ezek a mostani ukrán megrendelések hosszabb távon a kontinens hadiiparának bővítését is szolgálhatják, ám a kívánatos kapacitás eltalálása nem egyszerű dolog, ugyanis a védelmi iparban egy új gyártókapacitás felfuttatása és megtérülése sok esetben akár egy évtizedes időtávban is értelmezhető.
Címlapkép forrása: EU
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